ETV Bharat / bharat

खासदार पप्पू यादव यांना जीवे मारण्याची धमकी, दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार दाखल

बिहारमधील पूर्णियाचे खासदार राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव यांना पुन्हा एकदा जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे.

Pappu Yadav files FIR for death threats in New Delhi
खासदार पप्पू यादव (File Photo - IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आणि संसद मार्चदरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून सध्या दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. अशातच बिहारमधील पूर्णियाचे खासदार राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव यांना पुन्हा एकदा जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी फोन कॉल किंवा सोशल मीडियाद्वारे न देता, त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटच्या तक्रार पोर्टलवर पाठवलेल्या मेसेजद्वारे देण्यात आली आहे. या धमकीच्या मेसेजमध्ये पप्पू यादव यांना गोळ्या घालणे आणि त्यांच्या कुटुंबाला बॉम्बनं उडवून देणे यांसारख्या गंभीर गोष्टी लिहिल्या आहेत.

तक्रार पोर्टलवरून धमकीचा मेसेज : या घटनेनंतर खासदार पप्पू यादव यांनी नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि गुन्हेगारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, पप्पू यादव यांच्या कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, एका अज्ञात व्यक्तीनं त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवरील तक्रार पोर्टलवर एक आक्षेपार्ह आणि धमकीवजा मेसेज पोस्ट केला. या मेसेजमध्ये खासदारांना जीवे मारण्याची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. यानंतर लगेच याबाबत संपूर्ण माहिती पोलिसांना देण्यात आली.

पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल : पप्पू यादव यांनी याबाबत नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत पोलिसांना विनंती करण्यात आली आहे की, वेबसाइटवर प्राप्त झालेल्या मेसेजची तांत्रिक चौकशी करून तो कोणी, कोठून आणि कोणत्या डिजिटल माध्यमातून पाठवला हे निश्चित करावे. याव्यतिरिक्त, संबंधित आयपी अॅड्रेस, सर्व्हर लॉग्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवून भारतीय कायद्यानुसार त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी. दरम्यान, पोलीस प्राथमिक स्तरावर तक्रारीची आणि उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांची चौकशी करत आहेत.

याआधीही मिळाल्या होत्या धमक्या : यापूर्वीही खासदार पप्पू यादव यांना विविध माध्यमांतून धमक्या मिळाल्या आहेत. पोलिसांनी त्या प्रकरणांचा तपास करून काही आरोपींना अटक केली होती. सध्या, दिल्ली पोलीस तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास करत आहे. तपासानंतरच धमकी देणारी व्यक्ती कोण आहे? त्याचा हेतू काय होता? आणि मेसेज पाठवण्यासाठी त्यानं कोणतं माध्यम वापरलं, हे स्पष्ट होईल. तसंच धमकीच्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सुरक्षा यंत्रणादेखील परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत.

हेही वाचा :

  1. अमित शाहांना राजीनामा द्यावाच लागेल, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जसाठी तेच जबाबदार - राहुल गांधी
  2. मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन, पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे केली कूच!
  3. आजचा युवक सरकार बदलू शकतो, अभिजीत दिपके यांचा सरकारला इशारा

TAGGED:

जीवे मारण्याची धमकी
पोलिसांकडे तक्रार दाखल
नवी दिल्ली
​​पप्पू यादव
PAPPU YADAV

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.