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मध्य प्रदेश विषारी दारू प्रकरण : मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर सागर जिल्ह्यातील तीन अधिकारी निलंबित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार, विषारी दारूमुळं झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

MP Hooch Tragedy : Sagar toxic liquor death case 3 officials suspended and 1 attached to headquarters CM Mohan Yadav takes action
मध्य प्रदेश विषारी दारू प्रकरण : मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर सागर जिल्ह्यातील तीन अधिकारी निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 6:30 PM IST

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सागर (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यात विषारी दारूमुळं 16 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बंडा परिसरातील बराज गावात शनिवार-रविवारच्या मध्यरात्री ही घटना घडली. सुरुवातीला 6 जणांच्या मृत्यूची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर रविवारी दुपारपर्यंत मृतांचा आकडा 16 वर पोहोचल्याचं सांगितलं जात आहे. बंडा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये 10 मृत्यूंची, तर सागर जिल्हा रुग्णालयात चार मृत्यूंची नोंद झाली आहे. मात्र, सागरच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी (सीएमएचओ) अद्याप केवळ 12 मृत्यूंची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे.

तीन अधिकारी निलंबित : दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार, विषारी दारूमुळं झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं असून एका अधिकाऱ्याला मुख्यालयात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, सागरचे सहायक जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकारी दिलीप खंडते, सागरचे सहायक उत्पादन शुल्क आयुक्त कीर्ती दुबे आणि बांदा सर्कलच्या उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक प्रोशनी उरेती यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. प्रशासनानं उपायुक्त आणि विभागीय भरारी पथकाच्या प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव यांना जिल्ह्यातून हटवून ग्वाल्हेर मुख्यालयात संलग्न केलं आहे.

मध्य प्रदेश विषारी दारू प्रकरण : सागर-कानपूर रस्त्यावर आंदोलन (ETV Bharat)

सागर-कानपूर रस्त्यावर आंदोलन : मृत्यूंच्या वाढत्या घटनांनंतर काँग्रेसनं सागर-कानपूर रस्त्यावर आंदोलन केलं आणि दारू माफियांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. या आंदोलनात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, माजी मंत्री हर्ष यादव आणि बंडाचे माजी आमदार तरवर सिंह लोधी सहभागी झाले. या घटनेमुळं प्रभावित झालेल्या पाटण, नौरज, दिलाउना, बामुरा, हिनौती आणि गुगरखुर्द या गावांसह परिसरातील इतर गावांमध्येही मृत्यू आणि आरोग्याच्या समस्या आढळून आल्या आहेत.

वैद्यकीय पथकं हॉटस्पॉट गावांमध्ये तैनात : मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. देवेश पटारिया यांनी सांगितलं की, "आतापर्यंत 12 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. लोकांना सातत्यानं सागर जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवलं जात आहे. आमची तीन पथकं पाटण, नौरज, दिलोना, बामुरा, हिनौती आणि गुगरखुर्द या हॉटस्पॉट गावांमध्ये तैनात करण्यात आली आहेत. डॉक्टर आणि नर्सेसची पथकं तिथं सातत्यानं लोकांवर उपचार करत आहेत. पूर्वी तिथं एकेक करून रुग्ण आढळत होते, पण आता आमची पथकं घरोघरी जाऊन लोकांची तपासणी करत आहेत." पुढं सीएमएचओ डॉ. देवेश पटारिया म्हणाले की, "शनिवारी संध्याकाळी एक प्रकरण समोर आलं, जे खूप गंभीर होतं. येथील डॉक्टरांनी रुग्णावर उपचार करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला वाचवता आलं नाही. आतापर्यंतच्या लक्षणांवरून विषबाधा झाल्याचा संशय आहे, पण आम्ही याची अधिकृतपणे पुष्टी करू शकत नाही. येथून सुमारे 25 जणांना सागर जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आलं आहे."

दोषींवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे : या घटनेची माहिती मिळताच, बंडाचे माजी काँग्रेस आमदार तरवर सिंग लोधी आणि जिल्हाध्यक्ष भूपेंद्र सिंग मुहासा यांनी पीडितांची भेट घेतली. त्यानंतर सागर-कानपूर रस्त्यावर आंदोलन करण्यात आलं. काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष भूपेंद्र सिंग मुहासा म्हणाले, "आतापर्यंत बंडामध्ये विषारी दारूच्या सेवनानं 14 मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे, परंतु हा आकडा वाढत आहे. अनेक लोकांनी थेट जिल्हा रुग्णालयात स्वतःला दाखल करून घेतलं असून, तिथंही काही मृत्यूंची नोंद झाली आहे. तर दारू ठेकेदार असो की दोषी कर्मचारी, सर्वांवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे."

कठोर कारवाई केली पाहिजे : कमलनाथ सरकारमधील माजी कॅबिनेट मंत्री हर्ष यादव यांनी या घटनेला वेदनादायी आणि लज्जास्पद म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "गेली 20 वर्षे मी वाढत्या अवैध दारू आणि अमली पदार्थांच्या व्यापाराविरोधात सातत्यानं आवाज उठवत आलो आहे. वेळोवेळी मी प्रशासन आणि सरकारला या गंभीर समस्येबद्दल माहिती दिली आहे आणि कारवाईची मागणी केली आहे. मात्र, असं असूनही, जर अवैध दारूचा व्यापार बिनदिक्कतपणे सुरूच राहिला. तर त्यामुळं सरकार आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विषारी दारूच्या निर्मिती आणि पुरवठ्यात सामील असलेल्या प्रत्येकाला अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि वेळेवर चौकशी व्हावी, अशी माझी मागणी आहे. अवैध दारूच्या व्यापाराला आश्रय देणाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे. मृतांच्या कुटुंबीयांना पुरेशी आर्थिक मदत आणि सर्वतोपरी सरकारी साहाय्य पुरवले पाहिजे."

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TAGGED:

मध्य प्रदेश
SAGAR
SAGAR TOXIC LIQUOR DEATH CASE
CM MOHAN YADAV
MP HOOCH TRAGEDY

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