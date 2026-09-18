36 वर्षांची कमाई समाजासाठी दान, मध्य प्रदेशातील निवृत्त न्यायमूर्तींचा निर्णय; म्हणाले...
न्यायमूर्ती अवनींद्र कुमार सिंह यांनी 31 मे 1990 रोजी दिवाणी न्यायाधीश म्हणून आपल्या न्यायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली.
Published : September 18, 2026 at 7:57 PM IST
जबलपूर : मध्य प्रदेशातील एका निवृत्त न्यायमूर्तींनी आपली आयुष्यभराची कमाई आणि मृत्यूनंतर आपलं शरीर समाजासाठी दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अवनींद्र कुमार सिंह हे 36 वर्षांची न्यायिक सेवा पूर्ण करून 17 सप्टेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी आपल्या निरोप समारंभावेळी हा निर्णय जाहीर केला. निरोप समारंभात, न्यायमूर्ती अवनींद्र सिंह यांनी आपल्या आयुष्यभराच्या सेवेदरम्यान वैयक्तिक बचतीमध्ये (जीपीएफ) जमा केलेली अंदाजे 1 कोटी 1 लाख रुपये रक्कम पंतप्रधान केअर्स फंडाला दान करण्याचा संकल्प केला. तसंच या पैशांचा उपयोग राष्ट्रउभारणीसाठी आणि गरजूंच्या कल्याणासाठी केला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
मरणोत्तर देहदानासाठी केली नोंदणी : याचबरोबर, दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीनं जबलपूर येथील सुभाषचंद्र बोस वैद्यकीय महाविद्यालयात मरणोत्तर देहदानासाठी नोंदणी केल्याचंही न्यायमूर्ती अवनींद्र सिंह यांनी सांगितलं. न्यायमूर्ती अवनींद्र सिंह यांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचं शरीर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरावं, जेणेकरून भावी डॉक्टरांना मानवी शरीराची रचना आणि वैद्यकशास्त्र समजू शकेल. विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती अवनींद्र सिंह यांनी या दोन्ही निर्णयांचं श्रेय आपल्या पत्नीला दिलं आहे. ते गंमतीनं म्हणाले की, "नोकरी करत असताना माझ्या पत्नीचं म्हणणं प्रत्येकवेळी ऐकलं. त्यामुळं आता निवृत्तीनंतर तिचं ऐकणार नाही, हा प्रश्नच उद्भवत नाही."
36 वर्षांची न्यायिक कारकीर्द : न्यायमूर्ती अवनींद्र कुमार सिंह यांनी 31 मे 1990 रोजी दिवाणी न्यायाधीश म्हणून आपल्या न्यायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी मध्य प्रदेशच्या न्यायव्यवस्थेत विविध पदांवर काम केलं आणि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पदापर्यंत मजल मारली. उच्च न्यायालयाच्या नोंदींनुसार, अवनींद्र कुमार सिंह यांनी कटनी, खांडवा, छतरपूर आणि धार यासह विविध ठिकाणी न्यायिक पदं भूषवली आहेत. 2017 मध्ये, त्यांनी खांडवा कुटुंब न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले, तर 2018 मध्ये त्यांची छतरपूरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून नोंद आहे. 2022-23 मध्ये, त्यांनी धारचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि नंतर उच्च न्यायालयाचे प्रधान निबंधक म्हणून काम पाहिलं. त्यांची न्यायिक सेवा आणि वार्षिक गोपनीय अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं देखील उत्कृष्ट म्हणून त्यांचा गौरव केला होता. एप्रिल 2023 मध्ये केंद्र सरकारनं त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आणि 1 मे 2023 रोजी त्यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती.
उच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय : उच्च न्यायालयातील आपल्या सुमारे तीन वर्षांच्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती अवनींद्र कुमार सिंह यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी केली आहे. 2026 मध्ये, एका निकालानंतर एका महिला न्यायिक अधिकाऱ्याला कथित धमक्या दिल्याप्रकरणी न्यायमूर्ती अवनींद्र कुमार सिंह आणि न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठानं न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आणि राज्य प्रशासनाकडून कारवाईची मागणी केली. याचबरोबर, मे 2016 मध्ये, न्यायमूर्ती अवनींद्र कुमार सिंह आणि न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठानं एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि हत्येच्या खटल्यातील मृत्युदंडाची शिक्षा 25 वर्षांच्या सक्त कारावासात बदलली. न्यायालयानं खटल्याची परिस्थिती आणि सुधारणेच्या शक्यतेशी संबंधित कायदेशीर तत्त्वे विचारात घेतली.
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