बस ५० फूट दरीत कोसळली; तीन प्रवाशांचा मृत्यू, चालकानं मद्यपान केल्यानं अपघात झाल्याचा प्रवाशांचा दावा

इंदूरजवळील महू येथे सोमवारी रात्री बस दरीत कोसळून तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला. अपघातात सुमारे ३३ ते ३५ प्रवासी जखमी झालेत.

MP bus accident
मध्य प्रदेश बस अपघात (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 9:17 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 10:10 AM IST

1 Min Read
इंदूर: मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये मंगळवारी रात्री भीषण रस्ते अपघात झाला. भेरू घाटमध्ये प्रवासी बस कारला धडकून ५० फूट दरीत कोसळल्यानंतर तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला. तर सुमारे ३३-३५ प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. माहिती मिळताच प्रशासन तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. प्रवाशांना वाचवण्यासाठी रात्री बचावकार्य करण्यात आलं आहे.

ओंकारेश्वरहून इंदूरला जाणारी बस दरीत कोसळली- सोमवारी रात्री सिमरोल पोलीस स्टेशन हद्दीमधील भेरू घाट येथे प्रवासी बस खोल दरीत कोसळली. ही बास ओंकारेश्वरहून खांडवामार्गे इंदूरला होती. बस इंदूरच्या भेरू घाटावर पोहोचल्यानंतर ओव्हरटेक करताना खोल दरीत पडली. माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी पोलिसांसह तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.

बस अपघातात तीन जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat reporter)

अपघातात ३ जणांचा मृत्यू, अंदाजे ३३ जण जखमी- सिमरोळ पोलीस आणि बचाव पथकानं संयुक्तपणे मोहीम राबवित जखमींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले. जखमींना ताबडतोब बसमधून बाहेर काढून इंदूर येथील एमवाय हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. या अपघातात दोन महिलांसह तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

पोलीस पथकानं प्रवाशांचे वाचविले प्राण- अपघातामधून वाचलेल्या गौरवनं सांगितलं, तो ओंकारेश्वरहून इंदूरला जाणाऱ्या बसमध्ये चढला होता. त्याची पत्नी आणि दोन मुलीही त्याच्यासोबत होत्या. बस भेरू घाटावर पोहोचताच बस दरीत कोसळली. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी यांनी सांगितलं की, सोमवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास बस दरीत कोसळून अडकली. माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. दरीत अडकलेल्यांना तात्काळ बाहेर काढले.

ओव्हरटेकिंगमुळे अपघात- सुमारे ३३-३५ प्रवाशांना वाचवण्यात आलं असून जखमींना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. बसमधील सामानाखाली किंवा सीटखाली अडकलेल्या अनेकांनाही वाचवण्यात आले. अपघातात काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रवाशांनी तक्रारीनुसार चालक निष्काळजीपणानं गाडी चालवत होता. या अपघाताची चौकशी सुरू आहे. तपासातून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

  • जीव वाचवण्यासाठी प्रवासी बसची काच तोडून बाहेर पडले. सर्व जखमींना इंदूरच्या एमवाय हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या भीषण अपघाताची चौकशी केली जाणार असल्याचं सांगितलं. बस चालक दारू पिऊन गाडी चालवत होता, असा प्रवाशांनी दावा केला आहे.

