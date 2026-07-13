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बिहारमध्ये मानवी तस्करीच्या प्रकरणात आई आणि मुलाला जन्मठेपेची शिक्षा

मानवी तस्करीच्या प्रकरणात दोन दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

Mother and son from Bengal sentenced to life imprisonment in human trafficking case in Bihar
बिहारमध्ये मानवी तस्करीच्या प्रकरणात आई आणि मुलाला जन्मठेपेची शिक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 6:51 PM IST

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बागाहा : बिहारमधील बागाहा न्यायालयानं मानवी तस्करीच्या एका गंभीर प्रकरणात सोमवारी (13 जुलै) ऐतिहासिक निकाल दिला. मानवी तस्करीच्या प्रकरणात दोन दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बागाहा जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (4) मानवेंद्र मिश्रा यांच्या या निर्णयामुळं मानवी तस्करांना स्पष्ट संदेश गेला आहे की, अशा प्रकरणांमध्येही कठोरतम शिक्षा दिली जाईल.

आई आणि मुलाला जन्मठेप : नौरंगिया पोलिस स्टेशन केस क्रमांक 05/2026 मध्ये पश्चिम बंगालचे रहिवासी नियोती देवी (43 वर्षे) आणि तिचा मुलगा नागेश भुईया (19 वर्षे) यांना दोषी ठरवून ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दंड न भरल्यास दोघांनाही तीन वर्षे अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगावा लागणार आहे.

दोघेही बंगालचे आहेत : फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, 22 जानेवारी 2026 रोजी मानवी तस्करी विरोधी पथकाला अशी माहिती मिळाली की, एक महिला आणि एक तरुण तीन अल्पवयीन मुलींना पश्चिम बंगालमध्ये फूस लावून नेत आहेत. या माहितीच्या आधारे, नौरंगिया पोलीस ठाणे आणि मानवी तस्करी विरोधी पथकानं संयुक्त कारवाई करून हल्दिया चट्टीजवळ दोन्ही आरोपींना तीन मुलींसह अटक केली.

जितेंद्र भारती, सरकारी वकील (ETV Bharat)

बंगालमध्ये विक्रीचा कट : चौकशीदरम्यान, मुलींना पश्चिम बंगालला नेऊन विकण्याचा कट असल्याचं उघड झालं. आरोपीकडून दोन मोबाईल फोन आणि बागाहा ते आसनसोलची रेल्वे तिकिटेही जप्त करण्यात आली.

या खटल्याची सुनावणी जलदगतीने : 22 जून रोजी साक्षीला सुरुवात झाली आणि 9 जुलै रोजी न्यायालयानं दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवलं. त्यानंतर 13 जुलै रोजी शिक्षा सुनावण्यात आली. फिर्यादी पक्षानं पाच साक्षीदार आणि कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे आरोप सिद्ध केले. न्यायालयानं हे मान्य केलं की, त्या तीन मुली अल्पवयीन होत्या आणि त्यांना मानवी तस्करीच्या उद्देशानं बिहारमधून पश्चिम बंगालला नेलं जात होतं.

वकील काय म्हणाले? : सरकारी वकील जितेंद्र भारती म्हणाले की, "न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, मानवी तस्करी हा केवळ एका व्यक्तीविरुद्धचा गुन्हा नाही, तर संविधानाच्या अनुच्छेद 21 आणि 23 अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवन, प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील एक गंभीर हल्ला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायालयानं भारतीय दंड संहितेच्या कलम 143/5 अंतर्गत दोन्ही दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड सुनावला."

"न्यायालयानं आज दोन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा आणि 1 लाख रुपयांचा दंड सुनावला. खटल्याची सुनावणी 24 दिवस चालली. बिहारमध्ये मानवी तस्करीच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेली ही पहिलीच घटना आहे." - जितेंद्र भारती, सरकारी वकील

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TAGGED:

मानवी तस्करी प्रकरण
बिहार
आई आणि मुलाला जन्मठेप
बागाहा न्यायालय
BIHAR

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