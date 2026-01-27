'मदर ऑफ ऑल डील्स'ला मंजुरीच्या तयारीत; अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार
युरोपियन युनियन आणि भारत हे आर्थिक समृद्धी, नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी काम करणारे जवळचे भागीदार आहेत.
Published : January 27, 2026 at 11:06 AM IST
नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपियन युनियन मंगळवारी व्यापक वाटाघाटींनंतर 'मदर ऑफ ऑल डील्स' जाहीर करणार आहेत. एकत्रितपणे भारत आणि युरोपियन युनियन जागतिक व्यापाराच्या जवळजवळ पंचमांश आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे 25 टक्के वाटा उचलतात, जे या भागीदारीचे वाढते आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्व दर्शवते. युरोपियन युनियन आणि भारत हे आर्थिक समृद्धी, नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी काम करणारे जवळचे भागीदार आहेत.
भारत अन् युरोपनं धोरणात्मक भागीदारी, संवाद आणि मोकळेपणा निवडलाय : व्यापार आणि गुंतवणूक हे या संबंधाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. मंगळवारी होणाऱ्या युरोपियन युनियन-भारत शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी संयुक्त व्यापक धोरणात्मक अजेंडा स्वीकारण्याची आणि चालू असलेल्या मुक्त व्यापार करार वाटाघाटींच्या संदर्भात व्यापारावर चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्यांदा हे प्रथम 2007 मध्ये सुरू करण्यात आले होते आणि 2022 मध्ये पुन्हा ते सुरू करण्यात आले होते. आगामी कराराबद्दल बोलताना युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, "भारत आणि युरोपने एक स्पष्ट निवड केलीय. त्यांनी धोरणात्मक भागीदारी, संवाद आणि मोकळेपणा निवडलाय. त्यांनी आमच्या पूरक शक्तींचा फायदा घेतलाय आणि परस्पर शक्ती निर्माण केलीय. आम्ही एका विखुरलेल्या जगाला दाखवत आहोत की दुसरा मार्ग शक्य आहे."
भारत हा युरोपियन युनियनसाठी एक आवश्यक भागीदार : युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी या भावनेचे प्रतिध्वनी केले आणि म्हणाले, "भारत हा युरोपियन युनियनसाठी एक आवश्यक भागीदार आहे. एकत्रितपणे आम्ही नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे रक्षण करण्याची क्षमता आणि जबाबदारी सामायिक करतो." युरोपियन युनियन हा भारताचा वस्तूंमध्ये दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, चीननंतर आणि अमेरिकेच्या पुढे आणि भारताच्या एकूण व्यापाराच्या 11.5 टक्के वाटा आहे.
भारतामधील वस्तूंचा व्यापार 120 अब्ज युरोपेक्षा जास्त : अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये युरोपियन युनियन आणि भारतामधील वस्तूंचा व्यापार 120 अब्ज युरोपेक्षा जास्त होता. यामध्ये भारताकडून 71.4 अब्ज युरोची आयात आणि 48.8 अब्ज युरोची भारताला निर्यात समाविष्ट होती. गेल्या 10 वर्षांत दोन्ही देशांमधील वस्तूंचा व्यापार दुप्पट झालाय. या कालावधीत भारताकडून युरोपियन युनियनची आयात 140 टक्क्यांनी वाढली, तर युरोपियन युनियनची भारताला होणारी निर्यात 58 टक्क्यांनी वाढली, ज्यामुळे व्यावसायिक संबंधांमध्ये स्थिर वाढ दिसून येते.
उपकरणे, वाहतूक उपकरणे आणि रसायने यांचा समावेश : युरोपियन युनियनमधून भारतात निर्यात होणाऱ्या मुख्य वस्तूंमध्ये यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, वाहतूक उपकरणे आणि रसायने यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे युरोपियन युनियन प्रामुख्याने भारतातून यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, रसायने आणि इंधन आयात करते. सेवांच्या व्यापारातही लक्षणीय वाढ झालीय. 2024 मध्ये युरोपियन युनियन-भारत सेवा व्यापाराचे मूल्य 66 अब्ज युरोपेक्षा जास्त होते, ज्यामध्ये युरोपियन युनियनची आयात 37 अब्ज युरोपेक्षा जास्त होती आणि युरोपियन युनियनची निर्यात अंदाजे 29 अब्ज युरोपेक्षा जास्त होती.
दोन्ही देशांमधील सेवा व्यापार दुप्पट : गेल्या 10 वर्षांत दोन्ही देशांमधील सेवा व्यापार दुप्पट झालाय, जो 243 टक्के वाढलाय. भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये व्यापार होणाऱ्या मुख्य सेवांमध्ये दूरसंचार, संगणक आणि माहिती सेवा, व्यावसायिक आणि व्यवस्थापन सल्लागार यांसारख्या इतर व्यावसायिक सेवा आणि वाहतूक सेवांचा समावेश आहे. थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) या संबंधांची खोली आणखी दर्शवते. 2024 मध्ये भारतात युरोपियन युनियनच्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे मूल्य 132 अब्ज युरोपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज होता, ज्यामुळे युरोपियन युनियन देशातील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार बनला. धोरणात्मक आघाडीवर युरोपियन युनियन आणि भारताने जून 2022 मध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA) साठी वाटाघाटी पुन्हा सुरू केल्यात. गुंतवणूक संरक्षण आणि भौगोलिक संकेतांवर स्वतंत्र वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या. व्यापार वाटाघाटींचे उद्दिष्ट अडथळे दूर करणे आणि निर्यातीचा विस्तार करण्यास आणि सेवा खुल्या करण्यास मदत करणे आहे.
