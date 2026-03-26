ETV Bharat / bharat

प्रेमाला विरोध करणाऱ्या आईचा मुलीनं काढला काटा : खून करुन मृतदेह पुरला घरात, प्रियकरासोबत तिथच थाटला संसार

प्रेमाला विरोध करणाऱ्या आईचा मुलीनंप्रियकराच्या मदतीनं खून केल्यानंतर मृतदेह घरात पुरला. त्यानंतर प्रियकरासोबत त्या घरातच संसार थाटल्याचं उघड झालं.

संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : प्रेमाला विरोध करणाऱ्या आईची मुलीनंच प्रियकराच्या मदतीनं हत्या करुन घरात मृतदेह पुरल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या निर्दयी मुलीनं आईची हत्या केल्यानंतर ममृतदेहाला घरातच पुरुन प्रियकरासोबत घरात राहण्यास सुरुवात केली. याबाबत शेजाऱ्यांनी विचारल्यानंतर आई घर सोडून निघून गेल्याची बतावणी मुलीनं केली. अखेर एक वर्षानंतर या खुनाच्या घटनेला वाचा फुटली असून या प्रकरणी मुलगी आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात हैदराबाद पोलिसांना यश आलं आहे. ही हृदय पिळवटून टाकणारी घटना मेडचल मलकाजगिरीमधील जवाहरनगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील गावात उघ़कीस आली. अंजू असं लेकीनं प्रियकरासोबत खून घडवून आणलेल्या आईचं नाव आहे. तर मोंटी कुमार सिंग असं या घटनेतील प्रियकराचं नाव आहे. ही घटना मागील वर्षी मे महिन्यात घडली होती. मात्र आता तिचा उलगडा करण्यास पोलिसांना यश आलं आहे.

आईचा खून करुन मृतदेह पुरल्यानंतर प्रियकरासोबत त्याच घरातराहिली मुलगी : मलकाजगिरीचे पोलीस उपायुकक्त श्रीधर यांनी या खून प्रकरणाची माध्यम प्रतिनिधींना माहिती दिली. यावेळी नेरेडमेट येथील पोलीस आयुक्त कार्यालयात एसीपी चक्रपाणी आणि निरीक्षक सैदुलू यांची उपस्थिती होती. याबाबत बोलताना पोलीसस उपायुक्त श्रीधर यांनी सांगितलं की, "आरोपींनी या हत्येचा अत्यंत नियोजनबद्ध कट रचला होता. पीडितेचा मृतदेह पुरल्यानंतरही, ते अनेक महिने त्याच घरात राहत होते. पीडिता घर सोडून निघून गेल्याचा दावा करून आरोपींनी सर्वांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. वाहनाशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण पुरावे समोर आल्यानंतरच सत्य उघडकीस आलं."

संबंधांतील वादामुळे भोसकून हत्या : पीडित महिला अंजू (वय ४५) ही आपल्या मुलींसह झारखंडहून उपजीविकेसाठी हैदराबादला स्थलांतरित झाली. ती घरकामगार कामगार म्हणून काम करत होती. तिच्या धाकट्या मुलीचे जीदीमेटला येथील चालक मोंटी कुमार सिंग (वय २२) याच्याशी प्रेमसंबंध जुळले. या संबंधांना विरोध करत अंजूनं यापूर्वी पोलिसांकडं तक्रारीही दाखल केल्या होत्या. "यापूर्वी तक्रारी आणि ताकीद देऊनही, त्या दोघांनी आपले संबंध सुरूच ठेवले. अखेरीस पीडितेचा काटा काढण्याचा कट आरपींनी रचला," असं पोलीस उपायुक्त श्रीधर यांनी नमूद केलं. गेल्या वर्षी १२ मे रोजी, या दोघांनी कथितरित्या अंजूवर चाकूनं वारंवार वार करुन तिची हत्या केली. त्यावेळी त्या मुलीचं वय अवघे १७ वर्षे होते. त्यांनी मृतदेह एका पलंगाखाली लपवून ठेवला आणि नंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी अंजूचा मोबाईल फोनही तोडून टाकला. जेव्हा अंजूची मोठी मुलगी घरी परतली, तेव्हा तिची दिशाभूल करण्यात आली. आई बाहेर गेल्याचं तिला भासवण्यात आलं.

मृतदेह पुरला, खोटं बोलणं सुरूच : मोठी मुलगी कामावर निघून गेल्यानंतर, आरोपींनी मृतदेह घराच्या आतच पुरला आणि त्या जागेवर सिमेंटचं प्लास्टर केलं. याबाबत विचारणा केली असता, उंदरांची बिळं बुजवण्यासाठी असे केल्याचा दावा त्यांनी केला. "ज्या खोलीत मृतदेह पुरला होता, त्याच खोलीत ते राहत होते. कोणालाही संशय येऊ नये, म्हणून त्यांनी आपलं दैनंदिन जीवन नेहमीप्रमाणेच सुरू ठेवलं होतं" असंही पोलीस उपायुक्त श्रीधर यांनी पुढं सांगितलं. काही महिन्यांनंतर, चिट फंडचे पैसे परत मिळवण्याच्या सबबीखाली, मोठ्या मुलीनं ऑक्टोबर २०२५ मध्ये स्थानिक पोलीस ठाण्यात 'व्यक्ती बेपत्ता असल्याची' तक्रार दाखल केली.

दुचाकीच्या विकण्याचा प्रयत्न केल्यानं झाला गुन्ह्याचा उलगडा : आरोपींनी या वर्षाच्या सुरुवातीला यादगिरीगुट्टा इथं विवाह केल्यानंतर पीडितेची दुचाकी विकण्याचा प्रयत्न केला. दुचाकीच्या नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान, ती गाडी एका 'व्यक्ती बेपत्ता' व्यक्तीची असल्याचं खरेदीदाराच्या निदर्शनास आलं. त्यानं तत्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली. "वाहनाच्या या व्यवहारानं संशय निर्माण केला. चौकशीदरम्यान, गुन्हेगारांनी खुनाची कबुली दिली," असं पोलीस उपायुक्तांनी स्पष्ट केलं. कबुलनाम्यानंतर, त्या दोघांनाही पोलीस कोठडीत घेण्यात आलं. अल्पवयीन मुलीला अमीरपेठ येथील एका सुधारगृहात पाठवण्यात आलं, तर 'मॉन्टी'ला न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.

TAGGED:

MOTHER MURDERED BURIED
LOVER DUO BRUTAL CRIME
आईचा मुलीनच काढला काटा
खून करुन मृतदेह पुरला घरात
DAUGHET KILLS MOTHER IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.