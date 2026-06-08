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केरळमध्ये जंगली हत्तीच्या हल्ल्यात आईचा मृत्यू, तर मुलगा गंभीर जखमी

चिन्नकनाल येथील सूर्यनेल्लीजवळ जंगली हत्तीच्या हल्ल्यात मारी (35) या महिलेचा मृत्यू झाला आणि तिचा मुलगा गंभीर जखमी झाला.

Mother Killed and son Seriously Injured Wild Elephant attack
चिन्नकनाल येथील वेलफेअर सेंटर (File Photo - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 5:21 PM IST

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इडुक्की : केरळमध्ये गेल्या दहा दिवसांत जंगली हत्तींच्या हल्ल्यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या जंगली हत्तीच्या हल्ल्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला असून तिचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेमुळं स्थानिक रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. चिन्नकनाल येथील सूर्यनेल्लीजवळ जंगली हत्तीच्या हल्ल्यात मारी (35) या महिलेचा मृत्यू झाला आणि तिचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. आज सकाळी मारी आपल्या मुलाला शाळेत सोडायला जात असताना हा हल्ला झाला. रस्त्यावरून जात असताना हा हल्ला अचानक झाला. तर मारी यांच्या जखमी मुलाला उपचारासाठी तातडीनं आदिमाली तालुका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

परिसरात तणावाचं वातावरण : मारी यांचा मृतदेह चिन्नकनाल सामाजिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आला आहे. स्थानिकांनी न्यायाची मागणी करत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिल्यानं परिसरात तणावाचं वातावरण आहे. वन विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, परिस्थिती निवळण्यासाठी लोकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, दाट धुके आणि पावसामुळं रस्त्याच्या कडेला उभे असलेले जंगली हत्ती दिसेनासे झाले आणि त्यामुळं ही घटना घडली. दरम्यान, केरळमध्ये वन्य प्राण्यांशी संबंधित दुःखद घटनांच्या मालिकेतील ही आणखी एक घटना आहे. गेल्या दहा दिवसांत मारी यांच्यासह चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मंत्र्यांची गाडी हत्तीनं अडवली होती : दरम्यान, गेल्या आठवड्यात घडलेल्या आणखी एका घटनेत वनमंत्री शिबू बेबी जॉन यांची गाडी एका हत्तीनं अडवली होती. जंगली हत्तींच्या वाढत्या हल्ल्यांवर लक्ष देण्यासाठी मंत्री दौऱ्यावर होते. जेव्हा मंत्र्यांची गाडी अथिरप्पिल्ली चरपा इथं पोहोचली, तेव्हा एका हत्तीनं रस्ता अडवला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हत्तीला हुसकावून लावले. त्यामुळं मंत्र्यांना आपला पुढील प्रवास करता आला आणि वाझचल गेस्ट हाऊसपर्यंत पोहोचता आले.

उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने केल्या जातील : वनमंत्री शिबू बेबी जॉन यांनी उच्च जोखमीच्या भागांमध्ये सौर कुंपण बसवण्याची आणि एआय तंत्रज्ञानासह त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू करण्याची योजना जाहीर केली. त्यांनी असंही सांगितलं की, केंद्र सरकारकडून काही कायदेशीर अडथळे असूनही, समस्या निर्माण करणाऱ्या हत्तींना स्थलांतरित करण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. याचबरोबर, या समस्या सातत्यानं उद्भवत आहेत आणि हत्तींना ओळखणं व त्यांचे स्थलांतर करणे यांसारख्या उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने केल्या जातील, यावर वनमंत्री शिबू बेबी जॉन यांनी जोर दिला. तसंच वारंवार प्रयत्न करूनही हत्तींचे हल्ले सुरूच आहेत, हेदेखील वनमंत्री शिबू बेबी जॉन यांनी मान्य केलं आहे.

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TAGGED:

केरळ
हत्तीच्या हल्ल्यात आईचा मृत्यू
इडुक्की
परिसरात तणावाचं वातावरण
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