'मुलाला घट्ट बिलगलेल्या अवस्थेत आईचा मृतदेह सापडला'; दृश्य पाहून बचाव पथकही हादरले; 28 जणांची सुटका
Published : May 1, 2026 at 4:31 PM IST
जबलपूर : बरगी धरणावर घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर सध्या मदत आणि बचाव कार्य जोरात सुरू आहे. शुक्रवारी सकाळी धरणातून पाच मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. क्रूझ बोटीवर एकूण 43 जण स्वार होते, याला प्रशासनाने आता दुजोरा दिलाय. यापैकी 28 जणांची सुटका करण्यात आली असून, उर्वरित सहा जणांचा शोध अजूनही सुरू आहे. बचाव कार्यादरम्यान एक अत्यंत हृदयद्रावक दृश्य समोर आलंय. आई आणि मुलाचे मृतदेह अशा अवस्थेत सापडले की, ते अजूनही एकमेकांना घट्ट बिलगलेले होते. हे दृश्य पाहून घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.
आईने मुलाला घट्ट बिलगून ठेवले होते : शुक्रवारी बरगी धरणावरील बचाव कार्यादरम्यान समोर आलेल्या एका दृश्याने उपस्थितांच्या डोळ्यांत पाणी आणले. एका महिलेचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला; ती आपल्या निष्पाप मुलाला आपल्या छातीशी घट्ट धरून होती. पाण्याच्या वेगाने वाहणाऱ्या प्रवाहामध्येही त्या आईने आपल्या मुलाला स्वतःपासून वेगळे होऊ दिले नाही. त्या आईने 'लाईफ जॅकेट' (जीवनरक्षक जाकीट) परिधान केले होते, परंतु तिच्या मुलाने ते घातले नव्हते. दुर्दैवाने त्या दोघांपैकी कोणीही या दुर्घटनेतून वाचू शकले नाही. जेव्हा बचाव पथकाने त्यांचे मृतदेह बाहेर काढले, तेव्हा घटनास्थळी शोक आणि दुःखाचा एकच कल्लोळ माजला. प्रत्येकाच्या डोळ्यांत अश्रू होते. त्या महिलेची ओळख 'मरिना मॅसी' अशी पटली असून, तिच्या मुलाचे नाव 'त्रिशान' होते. तो अवघ्या चार वर्षांचा होता. हे दोघेही दिल्लीहून जबलपूरच्या भेटीसाठी आले होते. त्यांचे वडील प्रदीप आणि मुलगी सिया हे मात्र या दुर्घटनेतून सुखरूप बचावले.
कोणीही लाईफ जॅकेट दिले नव्हते : या दुर्घटनेतून बचावलेली सिया हिने घडलेला प्रसंग कथन केला. "आम्ही सायंकाळी 5:30 च्या सुमारास क्रूझवर चढलो. आम्हाला कोणीही लाईफ जॅकेट दिले नव्हते. जेव्हा क्रूझ धरणाच्या अगदी मध्यभागी पोहोचली, तेव्हा अचानक वादळ आले. त्यानंतर आम्ही क्रूझ बोटीच्या खालच्या मजल्यावर (डेकवर) गेलो. माझे वडील आणि आणखी एका गृहस्थाने एक लॉकर तोडून त्यातून लाईफ जॅकेट बाहेर काढले. पाण्याच्या प्रचंड लाटा बोटीच्या आत शिरू लागल्या होत्या. आम्ही लाईफ जॅकेट घालून कसाबसा बाहेर पडलो. मात्र, माझी आई आणि भाऊ वाचू शकले नाहीत." त्यानंतर स्थानिक गावकरी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी बचाव कार्यात मदत करण्यास सुरुवात केली. क्रूझवर 43 जण स्वार होते. बरगीचे सीएसपी (CSP) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत आतापर्यंत नऊ जणांना आपला जीव गमवावा लागलाय. क्रूझवर एकूण 43 लोक स्वार होते; यापैकी 28 जणांना वाचवण्यात आले आहे, तर उर्वरित लोक अद्याप बेपत्ता आहेत आणि त्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.
क्रूझ बाहेर काढण्याचे काम सुरू : दरम्यान, बरगी धरणातून क्रूझ जहाज बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. क्रेनच्या साहाय्याने हे जहाज बाहेर ओढले जात आहे. क्रूझला काठापर्यंत ओढून आणण्यात आले असून, ते पूर्णपणे बाहेर काढण्यासाठी सध्या तिथे एक 'रॅम्प' (उतार) तयार केला जातोय.
मंत्र्यांनी चौकशीचे दिले आदेश : आदेश जारी केल्यानंतर पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी सांगितले की, या घटनेची चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाला दिलेत. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जर यात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा आढळून आला, तर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आतापर्यंत नऊ जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत. त्यांनी नमूद केले की, 29 जणांसाठी तिकिटे काढण्यात आली होती; मात्र लहान मुलांसाठी तिकिटांची आवश्यकता नसते, ज्यामुळे जहाजावरील प्रवाशांची प्रत्यक्ष संख्या त्यापेक्षा जास्त होती. सीसीटीव्ही फुटेजवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, जहाजावर एकूण 43 लोक उपस्थित होते.
प्रवाशांपैकी कोणीही 'लाईफ जॅकेट्स' परिधान केले नव्हते : दरम्यान, जबलपूरचे जिल्हाधिकारी राघवेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, आतापर्यंत 28 जणांना सुखरूप वाचवण्यात आलंय. बचावकार्य आणखी दोन ते तीन तास सुरू राहण्याची शक्यता आहे. क्रूझ जहाज पूर्णपणे बाहेर काढल्यानंतरच परिस्थितीचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे. विशेष म्हणजे या दुर्घटनेत सहभागी असलेल्या 'कोरी' नावाच्या एका प्रवाशाने सांगितले की, प्रवाशांपैकी कोणीही 'लाईफ जॅकेट्स' (जीवनरक्षक जाकिटे) परिधान केले नव्हते. लाईफ जॅकेट्स जहाजाच्या आतच ठेवण्यात आली होती. जेव्हा जहाजात पाणी शिरू लागले, तेव्हा ती वाटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; ज्यामुळे तिथे गोंधळ उडाला आणि एकच धावपळ (चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती) माजली. अवघ्या काही क्षणातच जहाज उलटले.
जबलपूर दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले दुःख : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बरगी धरणावरील क्रूझ दुर्घटनेबाबत शोक व्यक्त केला असून, आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे.
