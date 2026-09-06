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लाल चंदन तस्करीत नवरा गेला कारागृहात : 'शिवगामी'चं राजाशी जुळलं सूत, दोघांनी मुलांना विहिरीत फेकून केलं 'कूकर्म'

दोन मुलांना विहिरीत ढकलून त्यांची मातेनं आणि तिच्या प्रियकरानं हत्या केली. पोटच्या लेकरांना विहिरीत ढकलून दिल्यानंतर मातेनं घटनास्थळावरुन प्रियकरासह पळ काढला.

Mother and boyfriend for killing 2 children
आरोपी शिवगामी आणि राजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 6:30 PM IST

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चेन्नई : विवाहबाह्य संबंधात अडथळा ठरल्यामुळे दोन मुलांना विहिरीत ढकलून त्यांची मातेनं आणि तिच्या प्रियकरानं हत्या केली. ही खळबळजनसक घटना तामिळनाडूमधील तिरुप्पत्तूर जिल्ह्यातील वानियमबाडीजवळील पेट्टूर भागात उघडकीस आली. शिवगामी असं त्या क्रूर मातेचं तर राजा असं तिच्या प्रियकराचं नाव आहे. या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. विशेष म्हणजे शिवगामी हिचा पती चेत्तू हा लाल चंदनाच्या तस्करी प्रकरणात वर्षभरापूर्वी कारागृहात गेला आहे. पती कारागृहात गेल्यानंतर शिवगामी हिचं राजा याच्याशी सूत जुळलं. त्यानंतर विवाहबाह्य संबंधात मुलं अडथळा ठरत असल्यानं या दोघांनी मिळून त्यांना विहिरीत फेकून त्यांची हत्या केल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.

मातेनं प्रियकराच्या मदतीनं केली चिमुकल्याची हत्या : वानियमबाडीजवळील अलंगायम पंचायत क्षेत्रातील पेट्टूर भागात ३० ऑगस्ट रोजी सुगुना प्रकाशम यांच्या विहिरीत दोन मुलांचे मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडाली. ही माहिती स्थानिक रहिवाशांनी अलंगायम पोलीस आणि अग्निशमन दलाला दिली. याबाबतची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मुलांचे मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी वेल्लोर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात पाठवले. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. घटनेच्या सहा दिवसांनंतर, पोलिसांनी तिरुवन्नमलाई जिल्ह्यातील जमुना मारथूर येथील आमचनूर भागातील रहिवासी असलेल्या शिवगामी (वय २५) या महिलेला अटक केली. तिच्याकडं केलेल्या चौकशीदरम्यान तिनं मुलांना विहिरीत ढकलून त्यांची हत्या केल्याचं उघड झालं.

पती चंदनाच्या तस्करीत कारागृहात, पत्नीचं राजाशी जुळलं सूत : शिवगामी आणि चेत्तु हे विवाहित असून त्यांना प्रेमकुमार (वय ५) आणि प्रताप (वय ३) ही दोन मुलं आहेत. चेत्तु याला एका वर्षापूर्वी लाल चंदन तस्करीच्या प्रकरणात आंध्र प्रदेशात अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. या काळात, शिवगामीचे अतिपट्टू गावातील राजा नावाच्या चालकासोबत सूत जुळलं. राजा हा देखील विवाहित असून त्याला तीन मुलं आहेत. शिवगामीची मुलं त्यांच्या संबंधांमध्ये अडथळा ठरत आहेत, असं या दोघांना वाटत होतं. त्यामुळे त्या दोघांनी मुलांना विहिरीत ढकलून त्यांची हत्या करण्याचा कट रचला.

मुलांना विहिरीत ढकलून दोघांनी काढला पळ : आपल्या परिसरात मुलांना मारल्यास पोलिसांच्या हाती सापडू, अशी भीती या दोघांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी तिरुप्पत्तूर जिल्ह्यातील अलंगायमजवळील भागात त्यांची हत्या करण्याचा निर्णय घेतला. शिवगामीनं दोन्ही मुलांना अलंगायम भागात नेलं. त्यानंतर पेट्टूर भागातील एका शेतातील विहिरीत त्यांना दोघांनी ढकलून देऊन तिथून पळ काढला, असं पोलीस तपासात उघड झालं. शिवगामीचा प्रियकर राजा यालाही पोलिसांनी अटक केली. दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना तिरुप्पत्तूर न्यायालयात हजर करण्यात आलं. या दोघांनाही न्यायालयानं कोठडी ठोठावली आहे. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं. विवाहाबाह्य संबंधांनंतर एका मातेनं आपल्या मुलांना विहिरीत फेकून त्यांची हत्या केल्याच्या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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TAGGED:

EXTRAMARITAL AFFAIR
MOTHER AND BOYFRIEND FOR KILLING 2
मातेसह प्रियकराला अटक
मुलांना विहिरीत फेकून हत्या
MOTHER BOYFRIEND KILLS 2 CHILDREN

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