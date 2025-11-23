ETV Bharat / bharat

विंग कमांडर नमांश स्याल यांना भरल्या डोळ्यांनी पत्नी अफसाननी दिला अखेरचा निरोप: शोकसागरात बुडाले नागरिक

भारतीय हवाई दलाचं लढाऊ विमान तेजसचा दुबाईत अपघात झाला. या अपघातात वीरमरण आलेल्या विंग कमांडर नमांश स्याल यांच्या पार्थिवावर आज त्यांच्या गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले

Wing Commander Namansh Syal
विंग कमांडर नमांश स्याल यांचं पार्थिव
चेन्नई : दुबई एअर शो दरम्यान भारतीय हवाई दलाचं फायटर जेट तेजसचा अपघात झाल्यानं जगभर मोठी खळबळ उडाली. या तेजस अपघातात वीर मरण आलेले विंग कमांडर नमांश स्याल यांचं पार्थिव रविवारी सकाळी कोइम्बतूर इथल्या सुलूर एअर बेसवर आणण्यात आलं. तिथं विंग कमांडर नमांश स्याल यांच्या पार्थिवाला संरक्षण दलाच्या वतीनं गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. त्यानंतर त्यांचं पार्थिव त्यांच्या हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील पटियालक गावात नेण्यात आलं. विंग कमांडर नमांश स्याल यांचं पार्थिव गावात येताच गावावर मोठा शोक पसरला. गावकऱ्यांनी भारत माता की जय, अमर रहे अमर रहे नमांश स्याल अमर रहे, असे नारे दिले. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी अफसान यांच्यासह त्यांच्या आई वडिलांनी वीर जवान नमांश स्याल यांना अभिवादन केलं. त्यानंतर शोकाकूल वातावरणात वीर जवान विंग कमांडर नमांश स्याल यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Wing Commander Namansh Syal
विंग कमांडर नमांश स्याल यांचं पार्थिव (ETV Bharat)

विंग कमांडर नमांश स्याल यांना अखेरचा निरोप : भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर नमांश स्याल यांचं पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी पोहोचताच नागरिकांनी मोठा शोक केला. हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील पटियालाकड गाव 'नमांश स्याल अमर रहे' आणि 'भारत माता की जय'च्या घोषणांनी दुमदुमलं. त्याचे पालक, पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्यांना अश्रू अनावर झाले. विंग कमांडर अफसानने त्यांचे पती नमांश स्याल यांना अश्रुपूर्ण नयनांनी अभिवादन केलं. वीर जवान विंग कमांडर नमांश स्याल यांच्या पार्थिवावर पूर्ण सैनिकी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या भावानं पार्थिवाला अग्नी दिला. हिमाचल सरकारमधील अनेक मंत्री, माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि सैन्य दलातील अधिकाऱ्यांनीही विंग कमांडर नमांश स्याल यांना अभिवादन केलं.

विंग कमांडर नमांश स्याल यांचं पार्थिव भारतात दाखल : भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर नमांश स्याल यांचं पार्थिव विशेष विमानानं आज सकाळी भारतात आणण्यात आलं. त्यांच्या शौर्याची आणि सेवेची दखल घेत अमिराती संरक्षण दलांनी त्यांना समारंभपूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर दिला. शुक्रवारी दुबई एअर शो 2025 मध्ये तेजस विमानाचा अपघात होऊन विंग कमांडर नमांश स्याल यांना वीरमरण आलं. तेजस विमान आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यानंतर भारतीय हवाई दलानं विंग कमांडर नमांश स्याल यांच्या निधनाची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांना दिली.

विंग कमांडर नमांश स्याल यांना गार्ड ऑफ ऑनर : शनिवारी संयुक्त अरब अमिरातीतील भारतीय राजदूत दीपक मित्तल आणि कॉन्सुलेट जनरल सतीश सिवन यांनी विंग कमांडर नमांश स्याल यांना आदरांजली वाहिली. त्यानंतर भारतीय हवाई दलाच्या विशेष विमानानं त्यांचं पार्थिव भारतात परत आणलं. अमिराती संरक्षण दलांनी भारतीय शूरवीरांना औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देऊन सन्मानित केलं," असं युएईमधील भारतीय दूतावासानं स्पष्ट केलं आहे. हिमाचल प्रदेशच्या कांगडा जिल्ह्यातील नागरोटा बागवान इथले रहिवासी असलेले विंग कमांडर स्याल यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, सहा वर्षांची मुलगी आणि त्यांचे पालक आहेत.

