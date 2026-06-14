ETV Bharat / bharat

रेल्वेत आग लागल्याची आफवा : प्रवाशांनी उड्या मारल्यानं रेल्वेच्या धडकेत चार जण ठार

'उदयपूर इंटरसिटी' ट्रेनला आग लागल्याची अफवा पसरल्यानं प्रवाशांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली. यामुळे प्रवाशांनी ट्रेनमधून शेजारच्या रुळावर उड्या मारल्यामुळे विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनची त्यांना धडक बसली.

MORENA TRAIN ACCIDENT
घटनास्थळ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 10:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाळ : मध्य प्रदेशातील मोरेना इथं रविवारी ट्रेनच्या धडकेनं चार प्रवाशांचा मृत्यू झाला. 'उदयपूर इंटरसिटी' ट्रेनला आग लागल्याची अफवा पसरल्यानं प्रवाशांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली. यामुळे प्रवाशांनी ट्रेनमधून शेजारच्या रुळावर उड्या मारल्या, मात्र विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनची त्यांना धडक बसली. या धडकेत चार प्रवाशांना जीव गमवावा लागला आहे.

उदयपूर इंटरसिटीला आग लागल्याची अफवा : मिळालेल्या माहितीनुसार, खजुराहो-उदयपूर इंटरसिटी ट्रेनला आग लागल्याची अफवा पसरली, त्यामुळे प्रवाशांमध्ये दहशत पसरली. चेंगराचेंगरी स्थिती निर्माण झाल्यानं प्रवाशांनी ट्रेन थांबवण्यासाठी इमर्जन्सी चेन ओढली. गाडी थांबताच प्रवाशांनी रुळावर उड्या मारल्या. मात्र यावेळी विरुद्ध दिशेनं वेगानं येणाऱ्या फिरोजपूर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेसची धडक या चार प्रवाशांना बसली. या घटनेत तीन महिला आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला. ही घटना हेतामपूर आणि धोलपूर रेल्वे स्थानकांदरम्यान घडली.

आगीच्या अफवेनंतर ओढली साखळी : धडक इतकी जोरदार होती की चारही प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात दहशत पसरली. एका महिला प्रवाशानं सांगितलं की, "ट्रेनला आग लागल्याची बातमी पसरली आणि कोणीतरी इमर्जन्सी चेन ओढली, यामुळे घाबरलेल्या प्रवाशांनी तातडीनं ट्रेनमधून खाली उतरण्याचा प्रयत्न केला.

घटनास्थळी आरपीएफ, जीआरपी दाखल : घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. दरम्यान रेल्वे सुरक्षा दल ( RPF ) आणि जीआरपी सरकारी रेल्वे पोलीस ( GRP ) घटनास्थळी उपस्थित असून उर्वरित प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेत आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनानं दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. रील बनवणं जीवावर बेतलं; धावत्या रेल्वेपुढं रील बनवताना रेल्वेची धडक, युवकाचा जागीच मृत्यू
  2. मथुरेत मालगाडीचे 13 डबे घसरले : मुंबई दिल्ली मार्गावरील रेल्वेसेवेला बसला फटका
  3. जळगावात मुंबई-अमरावती एक्सप्रेसचा विचित्र अपघात, ट्रकची ट्रेनला धडक; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

TAGGED:

MORENA MAJOR ACCIDENT
UDAYPUR INTERCITY FIRE RUMOUR
रेल्वेत आग लागल्याची आफवा
रेल्वेच्या धडकेत चार जण ठार
MORENA TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.