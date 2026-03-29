इराण इस्रायल युद्धाचा गुजरातला फटका : उद्योजकांचा सिरॅमिक कारखाने बंद करण्याचा निर्णय, 40 हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड
गुजरातच्या थांगडमधील सिरॅमिक कारखान्यांना टाळं लावण्याचा निर्णय उद्योजकांनी घेतला आहे. त्यामुळे 40 हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
Published : March 29, 2026 at 6:02 PM IST
गांधीनगर : इराण आणि इस्रायल या देशांमधील तणावामुळे पश्चिम आशियातील व्यापार आणि उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत आहेत. जगभरातील तेल आणि गॅस व्यापार ठप्प झाल्यानं मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यातच आता इराण आणि इस्रायल, अमेरिकेच्या युद्धाचा परिणाम गुजरातच्या उद्योगालाही बसला आहे. सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातील थांगढ इथं ३०० हून अधिक सिरॅमिक कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कारखाने अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्यामुळे, तिथं कार्यरत असलेल्या कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे.
"देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये व्यवसाय करणं शक्य राहिलेलं नाही. दैनंदिन भाववाढीमुळे वस्तूंचे उत्पादन अधिकाधिक महाग होत चालले आहे." - संजय भदरखिया, उद्योजक
गॅस तुटवड्यामुळे सिरॅमिक कारखान्यांमधील काम ठप्प : मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे आखाती देशांतून होणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यात मोठी तुट निर्माण झाली आहे. गॅस येणं तर थांबलंच आहे, शिवाय किमतींमध्येही प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. गॅसच्या किमतीत प्रति किलो ४६ रुपयांची वाढ झाल्यानंतर, 'थांगढ सिरॅमिक इंडस्ट्री असोसिएशन'नं २०० हून अधिक उद्योजकांसोबत बैठक घेऊन कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
सिरॅमिक उद्योग आजपासून बंद : सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातील सर्वात मोठा सिरॅमिक उद्योग आजपासून ठप्प झाला आहे. उद्योजकांनी आपले कारखाने उघडले नाहीत. उलट उद्योजकांनी कारखान्यांना कुलूप लावलं. कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. विविध कारखान्यांमध्ये चालक, कुशल कारागीर आणि इतर विविध प्रकारची कामं करणाऱ्या ४० हजारपेक्षा अधिक कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवण्यात आलं आहे. कारखाने पुन्हा सुरू झाल्यानंतर आपल्याला कामावर परत बोलावलं जाईल, असं आश्वासन उद्योजकांकडून मिळाल्यानंतरच या कामगारांनी आपल्या गावी परतण्याचा प्रवास सुरू केला आहे. या सिरॅमिक कारखान्यांच्या बंदमुळे ४० हजार पेक्षा अधिक कामगारांची रोजीरोटी हिरावली गेली आहे.
गॅसच्या किमतीत ४६ रुपयांची झाली वाढ : थांगढ सिरॅमिक क्षेत्रातील उद्योजक संजय बदरखिया यांनी सांगितलं की, गॅसच्या किमतींमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. सध्या किमतीत ४६ रुपयांची वाढ झाली आहे. हा आर्थिक बोजा पेलणं आता अशक्य झालं आहे. शिवाय, गॅसच्या आधीच असलेल्या तुटवड्यामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, सिरॅमिक उद्योगाला आपली उत्पादनं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये अत्यंत चढी दरानं विकावी लागत आहेत. मात्र, बाजारपेठ महागडी उत्पादनं खरेदी करण्यास तयार नाही. परिणामी, कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- लाइव्ह US Israel Iran War : इस्रायलच्या सैन्यानं इराणच्या आणखी लक्ष्यांवर हल्ला करण्याचा दिला इशारा
- जगातील युद्धामुळं पेट्रोल-डिझेलचं संकट; भारत आव्हानांना खंबीरपणे सामोरे जात आहे, अफवांवर विश्वास ठेवू नका - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
- शहरात गॅस टंचाईनं नागरिकांचे हाल; डिलिव्हरी बॉयनं तब्बल 30 सिलेंडर घेऊन केला पोबारा, पैसेही नेले