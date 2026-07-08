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उत्तरकाशीतील पाखोटू बुग्यालमध्ये वीज कोसळल्याने 200 हून अधिक मेंढ्या आणि बकऱ्या ठार, 100 हून अधिक बेपत्ता

उत्तरकाशीतील पाखोटू येथे भीषण वीज कोसळल्याने अस्सी गंगा खोरे आणि मोरी परिसरातील सुमारे 15 पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

More than 200 sheep and goats killed by lightning
वीज कोसळल्याने 200 हून अधिक मेंढ्या आणि बकऱ्या ठार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 10:43 AM IST

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उत्तरकाशी: जिल्ह्यातील डोडीताल परिसरात मोठी वीज कोसळली. उत्तरकाशीच्या दुर्गम डोडीताल भागातील पाखोटू बुग्याल येथे सोमवारी रात्री उशिरा ही मोठी दुर्घटना घडली. मुसळधार पाऊस आणि गडगडाटासह वीज पडून 200 हून अधिक मेंढ्या आणि बकऱ्या जागीच ठार झाल्या. 100 हून अधिक जनावरे अद्याप बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. उत्तरकाशीतील पाखोटू येथे भीषण वीज कोसळल्याने अस्सी गंगा खोरे आणि मोरी परिसरातील सुमारे 15 पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनाने महसूल विभागाचे पथक घटनास्थळी पाठवले.

वीज थेट कळपावर कोसळली : अगोडा गावातील शिवराम सिंग म्हणाले की, अस्सी गंगा खोरे आणि मोरी भागातील सुमारे 15 मेंढपाळ त्यांच्या 300 हून अधिक मेंढ्या आणि बकऱ्यांसह पाखोटू बुग्यालकडे मोसमी स्थलांतरासाठी निघाले होते. सोमवारी रात्री उशिरा परिसरातील हवामान अचानक बिघडले. मुसळधार पाऊस, सतत गडगडाट आणि विजांचा कडकडाट झाला आणि बुग्यालमध्ये वीज कोसळली. वीज थेट कळपावर पडली, ज्यामुळे 200 हून अधिक जनावरे जागीच ठार झाली, असंही मेंढपाळ शिवराम सिंग म्हणालेत.

वीज कोसळून 200 हून अधिक मेंढ्या आणि बकऱ्यांचा मृत्यू : या घटनेमुळे बुग्यालमध्ये घबराट पसरली. 200 हून अधिक मेंढ्या आणि बकऱ्या मृत्युमुखी पडल्या. या गोंधळात अनेक जनावरे हरवली असून त्यांचा शोध सुरू आहे. मंगळवारी सकाळी एक माणूस बुग्यालमधून खाली उतरून अगोडा आणि धसरा गावांमध्ये पोहोचला आणि त्याने गावकऱ्यांना अपघाताची माहिती दिली. यानंतर गावकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला माहिती दिली. प्रशासनाने तात्काळ महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवण्याचे आदेश दिले.

पाखोटू बुग्याल येथे वीज कोसळली : मिळालेल्या माहितीनुसार, पाखोटू बुग्याल येथे पोहोचण्यासाठी 20 किलोमीटरचा खडतर प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे मदत आणि पाहणी कार्याला वेळ लागू शकतो. पशुपालकांच्या मते, मेंढी आणि बकरीपालन हा त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य स्रोत आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने जनावरांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून बाधित कुटुंबांना योग्य नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन पथक घटनास्थळी रवाना : आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शार्दुल गुसाईन यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच महसूल विभागाचे एक पथक घटनास्थळी रवाना करण्यात आले. दुर्गम भागामुळे घटनास्थळी पोहोचायला वेळ लागेल. घटनास्थळी पोहोचल्यावर पथक मृत जनावरांच्या नेमक्या संख्येची पडताळणी करेल. त्यानंतर एक सविस्तर पंचनामा तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला जाईल. प्रशासन आवश्यकतेनुसार पुढील कारवाई आणि मदत करेल, असंही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

पाखोटू बुग्याल कुठे आहे? : पाखोटू बुग्याल हे उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात आहे. ते डोडीतालच्या वर सुमारे 20 किलोमीटर उंचीवर आहे. उत्तरकाशी जिल्हा मुख्यालयापासून डोडीतालचे अंतर 40 किलोमीटर आहे. त्यामुळे पाखोटू बुग्याल जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर आहे. डोडीतालपासून 20 किलोमीटरचा प्रवास पायी करावा लागतो. हे एक अत्यंत दुर्गम ठिकाण आहे. पाखोटू बुग्यालची समुद्रसपाटीपासूनची उंची अंदाजे 10,826 फूट (3300 मीटर) आहे. उत्तराखंडमध्ये डोंगरावरील गवताळ प्रदेशांना 'बुग्याल' म्हटले जाते.

वीज म्हणजे काय आणि ती केव्हा पडते? : वीज म्हणजे आकाशातील ढगांच्या घर्षणाने निर्माण होणारी विद्युत ऊर्जा. ढगांवर ऋण प्रभार असतो, तर आपल्या पृथ्वीवर धन प्रभार असतो. या परिस्थितीत ऋण प्रभार धन प्रभाराकडे आकर्षित होतो. जर या दोन माध्यमांच्या मध्ये एखादा वाहक आला, तर विद्युत विसर्जन होते. सर्वसाधारणपणे जेव्हा वातावरणात आर्द्रता असते, तेव्हा ती आर्द्रता ढग आणि पृथ्वी यांच्यामध्ये विद्युतवाहक म्हणून काम करते, ज्यामुळे वीज जमिनीवर पडते, ज्याला वीज (वीज) म्हणतात.

वीज कुठे पडते? : वीज पडण्याचा सर्वाधिक धोका उंच ठिकाणी असतो. उदाहरणार्थ, पर्वताच्या उंच शिखरावर किंवा एखाद्या उंच झाडावर वीज पडणे धोकादायक मानले जाते. याव्यतिरिक्त जिथे भरपूर पाणी असते म्हणजेच तलाव किंवा सरोवर, तिथेही वीज पडण्याचा धोका जास्त असतो. याचे कारण असे की पाणी विजेचा उत्तम वाहक मानले जाते.

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पाखोटू बुग्यालवर वीज पडली
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