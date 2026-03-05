अहमदाबादमध्ये होळी उत्सवादरम्यान अपघात, 20 हून अधिक जणांचा मृत्यू
Published : March 5, 2026 at 2:38 PM IST
अहमदाबाद : रंग, आनंद आणि बंधुत्वाचे सण होळी देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. गुजरातमध्येही तरुण आणि मुले होळी एका वेगळ्या उत्साहाने साजरी करतात. यावर्षी अहमदाबाद आणि त्याच्या आसपासच्या जिल्ह्यांसाठी होळी 2026 एक भयानक आणि वेदनादायक दुःखद बनली आहे. उत्सव आणि उत्साहाच्या दरम्यान निष्काळजीपणाचे एक भयानक दृश्य पाहायला मिळालेय, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांचा आनंद कायमचा हिरावून घेतला गेलाय. अहमदाबादमध्ये होळी उत्सवादरम्यान झालेल्या अपघातांच्या बातम्यांमुळे 25 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झालाय, संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकले आहे. अवघ्या 48 तासांत बुडून, भयानक रस्ते अपघात आणि संघर्षांमुळे झालेल्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीमुळे प्रशासन आणि सामान्य जनता दोघांनाही मोठा धक्का बसलाय.
108 रुग्णवाहिका सेवेचे फोन सतत वाजू लागले : मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जेव्हा संपूर्ण अहमदाबाद शहर रंगीबेरंगी गुलाल (रंगीत पावडर) आणि पाण्याच्या शिंपड्यांनी भरलेले होते, तेव्हा कोणीही कल्पनाही केली नव्हती की, हा उत्सव अशा दुःखद घटनेत रूपांतरित होईल. होळी सकाळपासून शहरातील रस्त्यांवर गोंधळ आणि रंगांचा खेळ सुरू झाला. पण दुपारपर्यंत पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि 108 रुग्णवाहिका सेवेचे फोन सतत वाजू लागले.
25 हून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला : आकडेवारीनुसार, अहमदाबाद शहर, ग्रामीण भागात आणि लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये (जसे की गांधीनगर, साबरकांठा आणि महिसागर) विविध घटनांमध्ये 25 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. मृतांमध्ये 11 वर्षांच्या निष्पाप मुलांपासून ते 25 वर्षांच्या तरुणांचा समावेश आहे. काहींनी त्यांचा एकमेव वारस गमावला, तर काहींनी त्यांची तरुण मुले कायमची गमावली. अरवली जिल्ह्यातील मालपूर भागात, नवला गावात दोन अल्पवयीन मुले बुडाली. स्थानिक पोहणाऱ्यांच्या मदतीने अग्निशमन विभागाने त्यांचे मृतदेह बाहेर काढले आणि त्यांना रुग्णालयात पाठवले. मृतांची नावे रायचंद दामोर आणि जयमिन दामोर हे इयत्ता 5 वी आणि 6 वीचे विद्यार्थी होते. होळी उत्सवादरम्यान अमरेली जिल्ह्यातील विठ्ठलपूरजवळील शेत्रुंजी नदीत आंघोळ करताना 20 वर्षीय तरुण बुडाला. अग्निशमन विभागाने मृतदेह बाहेर काढला. मृताचे नाव समीर महेशभाई सोलंकी असे आहे, जो अमरेलीच्या बाहेरील भागात राहतो.