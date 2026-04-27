बंगालमध्ये भाजपाच्या विजयाचे संकेत, शपथविधी समारंभादरम्यान परत येईन - नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (27 एप्रिल) बॅरकपूर इथं 'विजय संकल्प' सभेला संबोधित केलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 3:59 PM IST

बॅरकपूर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील 152 जागांसाठी गेल्या 23 एप्रिलला मतदान पार पडले. आता 29 एप्रिलला दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जागांवर मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (27 एप्रिल) बॅरकपूर इथं 'विजय संकल्प' सभेला संबोधित केलं. यावेळी, नरेंद्र मोदींनी पश्चिम बंगालसोबत असलेलं आपलं नातं, यावर जोर दिला आणि 4 मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपाच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला.

भाजपाच्या शपथविधी सोहळ्याला परत यावं लागेल : नरेंद्र मोदी म्हणाले, "या निवडणुकीतील ही माझी शेवटची सभा आहे आणि पश्चिम बंगालमध्ये मी जिथं जिथं गेलो, तिथं लोकांचा मूड पाहिला आहे. मी या आत्मविश्वासानं परत येत आहे की, 4 मे रोजी निकाल लागल्यानंतर भाजपाच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी मला परत यावं लागेल. तसंच बॅरकपूरनं 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाला बळ दिलं होतं; आज हीच भूमी बंगालमध्ये बदलाचा मार्ग प्रशस्त करत आहे."

पश्चिम बंगालमध्ये कमळ फुललेले दिसेल : "ओडिशा आणि बिहारनंतर यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये कमळ फुललेले दिसेल. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी पूर्व भारताचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसंच तृणमूल काँग्रेसकडे बंगालच्या विकासासाठी कोणतीही दूरदृष्टी नाही," असं म्हणत नरेंद्र मोदींनी तृणमूल काँग्रेसवर निशाणा साधला. पुढं त्यांनी असंही सांगितलं की, ते स्वतःला बंगालच्या सेवेसाठी, राज्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी समर्पित मानतात.

भाजपा सरकार निर्वासितांचा प्रश्न सोडवेल : पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 च्या बहुतांश तरतुदी रद्द करून भाजपानं श्यामा प्रसाद मुखर्जींच्या वचनांपैकी एक पूर्ण केलं आहे. बंगालमधील नवीन भाजपा सरकार राज्याच्या समृद्धीचं श्यामा प्रसाद मुखर्जींचे स्वप्न पूर्ण करेल आणि निर्वासितांचा प्रश्न सोडवेल." याचबरोबर, नरेंद्र मोदींनी तृणमूल काँग्रेसवर निशाणा साधताना म्हटलं की, "एकीकडे गिरण्या बंद होत आहेत, तर दुसरीकडे कच्चे बॉम्ब बनवणारे कारखाने उघडत आहेत, गुंडांना नोकऱ्या मिळत आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसची टोळी फोफावत आहे."

धमक्या देणे, खोटे बोलणे हा तृणमूल काँग्रेसचा फॉर्म्युला : पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे आणि खोटे बोलणे हा तृणमूल काँग्रेसचा फॉर्म्युला आहे. त्यांनी लष्कराची आणि घटनात्मक संस्थांची, सर्वांचीच शिवीगाळ केली आहे. तसंच रोजगाराच्या अभावामुळं बंगालला अनेक दशकांच्या स्थलांतराचा फटका बसला आहे. तरुणांना रोजगार देणे हे भाजपा सरकारचे प्राधान्य असेल," असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील पहिल्या टप्प्यात विक्रमी मतदान झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात 91.78 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. त्यामुळं पश्चिम बंगालमधील मतदानाचे आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले आहेत.

