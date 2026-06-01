लाखो लोकांची प्रतीक्षा संपली! केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन; मुसळधार पावसाचा अंदाज

मुसळधार पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन IMD ने या आठवड्यातील विविध दिवशी सात जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केलेत.

Monsoon Arrives in Kerala
केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 1, 2026 at 12:11 PM IST

तिरुवनंतपुरम: संपूर्ण भारतातील लाखो लोक केरळमध्ये दरवर्षी होणाऱ्या नैऋत्य मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत असतात आणि अखेर त्यांची ही प्रतीक्षा संपली आहे. हवामान विभागाने आज सोमवारी मान्सून आता केरळच्या किनारपट्टीवर दाखल झाल्याचं जाहीर केलंय; यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या जनतेला मोठा दिलासा मिळालाय. या घोषणेसोबतच विभागाने असा इशाराही दिला आहे की, येत्या काही दिवसांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) असा अंदाज वर्तवला आहे की, मान्सूनच्या आगमनामुळे संपूर्ण राज्यात जोरदार पाऊस होईल. भारतातील मान्सूनच्या प्रगतीवर देशभरातून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे; कारण केरळमधील मान्सूनचे आगमन हा उर्वरित देशात त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो. मुसळधार पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन IMD ने या आठवड्यातील विविध दिवशी सात जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केलेत.

बुधवार आणि गुरुवारकरिता 'ऑरेंज अलर्ट' जारी : विभागाच्या माहितीनुसार, केरळमधील अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर आणि मलप्पुरम या जिल्ह्यांसाठी बुधवार आणि गुरुवारकरिता 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आलाय; तर पतनमथिट्टा आणि कोझिकोड या जिल्ह्यांसाठी गुरुवारकरिता हा अलर्ट लागू असेल. हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर किंवा इतर संकटांची अधिक शक्यता असलेल्या (vulnerable) भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. दरम्यान, हवामान तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, या जिल्ह्यांमधील काही विशिष्ट ठिकाणी अल्पावधीतच 11 ते 20 सेंटीमीटरपर्यंत पाऊस पडू शकतो.

डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याचा धोका : विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या मुसळधार पावसामुळे शहरी भागात अचानक पूर (Flash floods) येण्याचा आणि डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याचा धोका वाढतो; यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन संस्थांनी आपले निरीक्षण आणि पूर्वतयारीचे उपाय अधिक तीव्र केलेत. राज्याच्या मोठ्या भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता दर्शवणारे 'यलो अलर्ट' देखील इतर अनेक जिल्ह्यांसाठी जारी करण्यात आले आहेत. मान्सूनच्या आगमनामुळे केरळच्या किनारपट्टीवर हवामान खराब होण्याची आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे.

समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ नये : हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मच्छीमारांना असा सल्ला दिला आहे की, जोपर्यंत हवामानाची स्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत त्यांनी समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ नये. अनेक आठवड्यांच्या उकाड्यापासून दिलासा मिळण्याची लोक आतुरतेने वाट पाहत असताना राज्यात मान्सूनपूर्व तयारीला वेग देण्यात आलाय, ज्यामध्ये पूर येण्याचा धोका कमी करण्यासाठी गटारे, कालवे आणि जलमार्गांची साफसफाई करण्याच्या कामाचा समावेश आहे. अत्यंत तीव्र उष्म्याचा काळ लोटल्यानंतर, येत्या काही दिवसांत मान्सूनच्या पहिल्या व्यापक सरींच्या आगमनामुळे केरळच्या निसर्गसौंदर्यात आमूलाग्र बदल घडून येण्याची अपेक्षा आहे आणि याद्वारे संपूर्ण भारतातील कृषी आणि जलसंपदांना आधार देणाऱ्या हंगामी पावसासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.

