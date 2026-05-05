पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग; 9 मे रोजी शपथविधी; अमित शाह यांची भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती
Published : May 5, 2026 at 3:48 PM IST
नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) पश्चिम बंगालमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्यासंदर्भातील आपल्या तयारीला गती दिलीय. खरं तर एक महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक पाऊल उचलत पक्षाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची पश्चिम बंगालसाठी भाजपाचे 'केंद्रीय निरीक्षक' (Central Observer) म्हणून नियुक्ती केलीय. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात नवीन सरकारचा शपथविधी समारंभ 9 मे रोजी नियोजित आहे.
शाह यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती : भाजपाच्या संसदीय मंडळाने पक्षाच्या विधिमंडळ गटाच्या नेत्याच्या निवडीवर देखरेख करण्यासाठी शाह यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केलीय. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह यांनी 5 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, पश्चिम बंगालमधील विधिमंडळ गटाच्या नेत्याच्या निवडीसाठी शहा हे केंद्रीय निरीक्षकाची भूमिका पार पाडतील. याव्यतिरिक्त भाजपाच्या प्रसिद्धीपत्रकात अशीही घोषणा करण्यात आली आहे की, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांची पश्चिम बंगालसाठी 'केंद्रीय सह निरीक्षक' (Central Co-observer) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपाचे हे दोन्ही नेते विधिमंडळ गटाच्या बैठकीवर देखरेख करतील आणि पश्चिम बंगालमधील नेतृत्वाच्या निवड प्रक्रियेत सहकार्य करतील.
नायब सिंह सैनी हे राज्यासाठी सहनिरीक्षक म्हणून काम पाहणार : दरम्यान, आसामसाठी भाजपाने आपल्या विधिमंडळ गटाच्या नेत्याच्या निवडीसाठी केंद्रीय निरीक्षक म्हणून केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री ज्यांच्याकडे रसायने आणि खते मंत्रालयाचाही कार्यभार आहे, अशा जे. पी. नड्डा यांची नियुक्ती केलीय. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हे या राज्यासाठी सहनिरीक्षक म्हणून काम पाहतील. पक्षाच्या वतीने ही महत्त्वाची माहिती देण्यासाठी भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह यांनी एक प्रसिद्धी निवेदन जारी केले. सोमवारी जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर भाजपाने 206 जागा जिंकून दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक बहुमताचा आकडा गाठला आहे; यामुळे पक्षाला बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला (TMC) सत्तेवरून पायउतार करणे शक्य झाले, तर त्याच वेळी आसाममध्ये सलग तिसऱ्यांदा सत्ता राखण्यातही यश मिळाले.
...तर TMC ने 81 जागांवर विजय मिळवला : पश्चिम बंगालच्या 294 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमताचा आकडा 148 इतका आहे. काँग्रेस पक्षाला दोन जागा मिळाल्या, तर TMC ने 81 जागांवर विजय मिळवला. डाव्या पक्षांना केवळ दोन जागा जिंकण्यात यश आले आणि उर्वरित दोन जागा इतर पक्षांच्या वाट्याला आल्या. 2011 मध्ये अवघ्या चार टक्क्यांच्या माफक मतांच्या वाट्यापासून सुरुवात करत भाजपने 2019 मध्ये जवळपास 40 टक्क्यांपर्यंत मजल मारली; त्यानंतर 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 77 जागा जिंकून आणि त्याद्वारे डावे पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांनाही मागे टाकत भाजपा हा टीएमसीचा (TMC) प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास आला.
जनतेने दिलेला हा एक जोरदार पाठिंबा : विशेष म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी आसामच्या जनतेचे त्यांच्या "ऐतिहासिक हॅट्ट्रिक जनादेशा"बद्दल अभिनंदन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'च्या (NDA) सरकारने राज्याचे एका सुरक्षित, शांततापूर्ण आणि प्रगतीशील घटकात रूपांतर करण्यासाठी गेल्या दशकात केलेल्या अथक प्रयत्नांना जनतेने दिलेला हा एक जोरदार पाठिंबा असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिताना त्यांनी म्हटले, "हे असीम प्रेम आणि पाठिंबा तुम्हाला आणखी उत्तम सेवा पुरवण्याचा, तसेच तुमच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचा आमचा निर्धार अधिकच बळकट करतो."
एनडीएचा सलग तिसरा मोठा विजय : शाह यांनी पुढे सांगितले की, आसाममध्ये NDA ला मिळालेला हा सलग तिसरा मोठा विजय म्हणजे भाजपाच्या "डबल इंजिन" सरकारवर ज्याचे नेतृत्व पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा करत आहेत, जनतेने व्यक्त केलेल्या अढळ विश्वासाचाच एक पुरावा आहे; या सरकारने आसामला अशांततेच्या भूमीतून आशा आणि विकासाच्या भूमीमध्ये यशस्वीरित्या रूपांतरित केलंय.
