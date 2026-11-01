Ramlila Maidan Rally : "ज्ञानेश कुमारांशिवाय मोदी पंतप्रधान होऊ शकले नसते", राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार निशाणा साधला.
Published : November 1, 2026 at 4:57 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीच्या रामलीला मैदानात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात इंडिया आघाडीद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात भव्य रॅली काढण्यात आली. विविध राज्यांतील विरोधी पक्षांचे नेते आणि समर्थक, कथित निवडणूक अनियमिततेविरोधात आपली ताकद दाखवण्यासाठी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी रामलीला मैदानात दाखल झाले. राहुल गांधी, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, तृणमूल काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल नेते तेजस्वी यादव आणि इतर नेते रॅलीसाठी दाखल झाले. दरम्यान, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी मिंटो रोडपासून रामलीला मैदानापर्यंत मोर्चा काढला, त्यानंतर याठिकाणी सभेला सुरुवात झाली. या भव्य सभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार निशाणा साधला. तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार शिवाय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊ शकले नसते, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला.
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "For years, vote theft has been happening in this country. Madhya Pradesh, Haryana, Chhattisgarh, Maharashtra, Karnataka and the 2024 Lok Sabha elections, in all these elections, vote theft has occurred. Votes have been stolen through EVMs and by deleting and adding names to voter lists." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
राहुल गांधी म्हणाले, "तुम्ही सर्वजण एकत्र इथे आल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. तुम्हाला ज्ञानेश कुमार, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांना एक संदेश द्यायचा होता. तुम्ही तो संदेश दिला आहे. हा भारतातील शेतकरी, तरुण आणि मजुरांचा आवाज आहे. आम्ही संविधानाचा संपवू देणार नाही. तुम्ही कोणीही असा, तुम्ही संविधानापेक्षा मोठे नाही. संविधान तुमच्यापेक्षा मोठे आहे. या देशात वर्षानुवर्षे मतचोरी होत आहे. ईव्हीएम आणि मतदार याद्यांच्या माध्यमातून मतांची चोरी झाली. मतदार याद्यांमधून तरुणांची नावं वगळण्यात आली. मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुका, या सर्व निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी झाली आहे. हे मी नाही, तर भारतीय निवडणूक आयोग म्हणत आहे, कारण 13 कोटी लोकांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ही केवळ चोरी नाही, तर हा देशद्रोह आहे. ज्ञानेश कुमार यांना याच देशात तुरुंगात टाकले पाहिजे," अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला.
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Listen to me. What I say always turns out to be true, doesn't it? I am telling every citizen and every youth of India: Gyanesh Kumar will be removed from the post of Chief Election Commissioner. Gyanesh Kumar will go to jail." "Without Gyanesh Kumar, neither Narendra Modi would have become Prime Minister nor Amit Shah would have become Home Minister." "The farmer is not getting his rights. The youth are not getting employment. The labourer is not getting his rights, and the entire wealth has gone into the hands of two or three people. We do not want such an India, and we will not accept such an India." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं सर्व संस्थांवर कब्जा केला आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क नाकारले जात आहेत आणि तरुणांना रोजगारापासून वंचित ठेवलं जात आहे. सर्व संपत्ती दोन-तीन लोकांच्या हातात गेली आहे. त्यांची लाखो-कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जातात, तर दुसरीकडे कर्ज फेडू न शकल्यानं शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकलं जातं. त्यामुळं आम्हाला असा भारत हवा आहे, जिथं विद्यार्थी दिवसातून 18 तास अभ्यास करतील आणि त्यांना रोजगार मिळेल. देशाला पुन्हा मार्गावर आणण्याचा मार्ग म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. आम्हाला दोन-तीन लोकांचा देश नको आहे. देशाचे संविधान सर्वोच्च आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याशिवाय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊ शकले नसते," असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याबद्दल भाष्य केलं. ते म्हणाले, "अमित शाह म्हणाले होते की मोदी कुठंही जाणार नाहीत. मला हे सांगायचं आहे की मोदी कुठंही जाऊ शकत नाहीत; जरी त्यांना जायचं असलं तरी आम्ही त्यांना जाऊ देणार नाही."
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Fifteen per cent of India's voters were removed from the voter list after the 2024 elections. This means the 2024 election was an illegal election. It was a stolen election. I am not the one saying this, the Election Commission is saying this." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी आपल्या भाषणात सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचं स्वागत केलं. ते म्हणाले की, "सत्य हे आहे की त्यांना (भाजपा) आपल्या पराभवाचं खापर दुसऱ्यांवर फोडायचं आहे. ज्यांनी डबल-इंजिन सरकारचा दावा केला होता, त्यांना काशीच्या जनतेनं डबल झिरो दिलं आहे. त्यांना चंदीगड-शैलीतील डावपेच वापरायचे होते, पण ते अयशस्वी झाले. आम्ही विनाकारण एकत्र आलो नाही. भाजपा कट रचत आहे आणि त्यांना माहीत आहे की, ते जिंकू शकत नाहीत, म्हणून ते निवडणूक आयोगाचा आधार घेत आहेत. आम्ही त्यांची चोरी पकडली आहे. 2022 मध्ये जेव्हा आम्ही उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापन करू शकलो नाही, तेव्हा त्यांनी समाजवादी पक्षाची मतं चोरली. समाजवादी पक्षाच्या एकाही तक्रारीवर कारवाई झाली नाही."
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Samajwadi Party president Akhilesh Yadav says, "Those who claimed to be an 'unmovable foot of Angad' now have no ground left beneath them. The people of Kashi have given them a double zero. You and I have seen that the BJP is continuously plotting conspiracies because they know they cannot win among the public. So they have chosen their path through the Election Commission..." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
पुढं अखिलेश यादव म्हणाले, "भाजपाला फक्त त्यांच्या मतदारांनाच भारताचे नागरिक म्हणवून घ्यायचं आहे. रामलीला मैदान लोकशाहीची हल्दी घाटी बनलं आहे. यावरून हे दिसून येतं की बदल कधीही येऊ शकतो. 2027 मध्ये भाजपाचा असा पराभव होईल की त्यांना परत येता येणार नाही. ज्यांनी रामाची संपत्ती चोरली, त्यांचा नाश केला जाईल. लोक म्हणतात की केंद्रीय निवडणूक आयोग हा मुख्य दुवा आहे. आज आपण पाहत असलेल्या महागाईच्या संदर्भात जगात आपले स्थान काय आहे, हे आम्हाला सांगा. प्रत्येक काठीचा बदला लोक घेणार आहेत. याची सुरुवात उत्तर प्रदेशातून होणार आहे. ज्या प्रकारे लोक इतक्या मोठ्या संख्येनं इथं आले आहेत, भाजपाला केवळ उत्तर प्रदेशातूनच नव्हे तर देशातूनही बाहेर काढले जाईल."
याचबरोबर, तृणमूल काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "आम्ही हरलो नाही, आम्हाला हरवलं गेलं. बंगालमध्ये आमचा पराभव झाला. त्यांनी ईव्हीएम चोरल्या, त्यांनी मतं चोरली, त्यांनी संविधान चोरले", असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर केला. तर फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, "हे लोक नेहमी मुस्लिमांकडे बोट दाखवून त्यांना पाकिस्तानी म्हणतात. मी भाजपा आणि आरएसएसच्या सदस्यांना सांगतो की, आम्ही याच देशात राहणार आहोत. आम्ही या देशासाठी पूर्वीही रक्त सांडलं आहे आणि भविष्यातही सांडत राहू." तसंच केंद्र सरकारवर निशाणा साधत, "त्यांना घाबरू नका; ते निघून जातील," असं फारुख अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे.
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