"मोदी सरकारने ईडी, सीबीआय अन् निवडणूक आयोगावर ताबा मिळवलाय," जर्मनीतून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप

आमच्या देशातील संस्थात्मक रचना पूर्णपणे ताब्यात घेण्यात आलीय. आमच्या गुप्तचर संस्था, ईडी आणि सीबीआय यांना शस्त्र बनवण्यात आलंय, असंही राहुल गांधी म्हणालेत.

Congress leader Rahul Gandhi
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 12:58 PM IST

2 Min Read
बर्लिन: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपा देशाच्या संस्थात्मक रचनेवर ताबा मिळवत असल्याचा गंभीर आरोप पुन्हा एकदा केलाय. तसेच त्याला लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला म्हटलंय. जर्मनीतील बर्लिन येथील हर्टी स्कूलमध्ये एका मेळाव्याला संबोधित करताना राहुल गांधींनी आरोप केला की, केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांना "शस्त्र" बनवलंय. भारतातील व्यापारी विरोधी पक्षांऐवजी भाजपाला आर्थिक मदत करतात, असंही दिसून येत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

गुप्तचर संस्था, ईडी आणि सीबीआय यांना शस्त्र बनवण्यात आलंय : राहुल गांधी म्हणाले की, "आमच्या देशातील संस्थात्मक रचना पूर्णपणे ताब्यात घेण्यात आलीय. आमच्या गुप्तचर संस्था, ईडी आणि सीबीआय यांना शस्त्र बनवण्यात आलंय. ईडी आणि सीबीआय यांनी भाजपाविरुद्ध शून्य खटले भरलेत आणि बहुतेक राजकीय खटले हे भाजपाला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध भरण्यात आलेत. जर तुम्ही व्यापारी असाल आणि काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर तुम्हाला धोका आहे. भाजपा भारताच्या संस्थात्मक रचनेचा वापर राजकीय सत्ता निर्माण करण्यासाठी एक साधन म्हणून करीत आहे," असंही राहुल गांधी म्हणालेत.

इंडिया आघाडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीविरुद्ध एकत्र : भाजपाकडे किती पैसा आहे आणि विरोधकांकडे किती पैसा आहे ते पाहा. ते पुढे म्हणाले की, संस्थांवर कब्जा करण्याच्या विरोधात काँग्रेस एक "प्रतिकार व्यवस्था" म्हणून उभी राहील. " गेल्या काही वर्षांपासून लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला होत आहे. आपण त्याचा सामना करण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत. आपण अशी विरोधी व्यवस्था उभारू, जी यशस्वी होणार आहे. आपण भाजपाशी लढत नाही, तर भारतीय संस्थात्मक रचनेवर ज्यांचा कब्जा आहे, त्यांच्याशी लढतो आहोत. " राज्य आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरुद्ध स्पर्धा करणाऱ्या इंडिया आघाडीतील पक्षांबद्दल बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, ही आघाडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीविरुद्ध एकत्र असून, एकमेकांविरुद्ध "रणनीतिक स्पर्धा" करीत आहे.

सर्व पक्ष आरएसएसच्या मुख्य विचारसरणीशी सहमत नाहीत- राहुल गांधी : त्यांनी भाजपावर संविधान आणि समानतेच्या कल्पनेला रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचा आरोपही केलाय. इंडिया आघाडीतील सर्व पक्ष आरएसएसच्या मुख्य विचारसरणीशी सहमत नाहीत. आम्ही या मुद्द्यावर एकजूट आहोत, परंतु आमच्यात सामरिक स्पर्धा आहेत आणि आम्ही त्या सुरू ठेवू. आम्ही संसदेत एकजूट आहोत आणि ज्या कायद्यांशी आम्ही सहमत नाही, त्यावर आम्ही भाजपाचा सामना करू, असंही राहुल गांधींनी अधोरेखित केलंय. ही लढाई निवडणुकांपेक्षाही खूप खोलवरची आहे. आम्ही भारताच्या वेगळ्या दृष्टिकोनासाठी लढत आहोत. भाजपा संविधान रद्द करण्याचा आणि राज्ये, भाषा आणि धर्मांमध्ये समानता स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, बरेच लोक केंद्र सरकार आणि आरएसएसच्या दृष्टिकोनाचे समर्थन करीत नाहीत आणि भारताला गुंतागुंतीचं आणि वैविध्यपूर्ण मानतात. भारतात लाखो लोक आहेत, ज्यांचे देशाबद्दलचे दृष्टिकोन भारतीय सरकार आणि आरएसएसपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत, असंही ते म्हणालेत.

येत्या काळात भारतात खूप तणाव निर्माण होणार : काही लोकांना वाटते की, आपल्याला एका मजबूत नेत्याची आवश्यकता आहे आणि ही सर्व चर्चा वेळेचा अपव्यय आहे. तर दुसरीकडे असे म्हटले जाते की, भारत खूप गुंतागुंतीचा आणि वैविध्यपूर्ण देश आहे, खूप भाषा बोलतो आणि एका व्यक्ती त्याचं भविष्य ठरवू शकत नाही. "भारत हा त्याच्या राज्यांमधील संवादाचा विषय असावा. भारतातील बरेच लोक पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा देतात. परंतु काही लोक विचारसरणीशी आणि भारतासाठीच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाशी असहमत आहेत." आम्हाला विश्वास आहे की, हे दृष्टिकोन अपयशी ठरतील आणि त्यात गंभीर समस्या निर्माण होतील." येत्या काळात भारतात खूप तणाव निर्माण होईल आणि भारतीयच आपापसात लढतील. आम्हीसुद्धा लढू. भारतातील दोन विचारसरणींमधील हा संघर्ष आहे," असंही राहुल गांधींनी अधोरेखित केलंय. राहुल गांधी पाच दिवसांच्या जर्मनी दौऱ्यावर आहेत.

