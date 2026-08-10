मोदी सरकारकडून ईडीचे संचालक राहुल नवीन यांना एक वर्षाची सेवा मुदतवाढ; आदेश जारी
1993 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा अधिकारी असलेले नवीन हे सप्टेंबर 2023 पासून या केंद्रीय मनी लाँड्रिंग विरोधी संस्थेचे प्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत.
Published : August 10, 2026 at 11:42 AM IST
नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) संचालक राहुल नवीन यांचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवला आहे. अधिकृत आदेशानुसार, नवीन यांचा कार्यकाळ आता 13 ऑगस्ट 2027 पर्यंत असेल. त्यांना सेवा मुदतवाढ मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 1993 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा (आयकर संवर्ग) अधिकारी असलेले नवीन हे सप्टेंबर 2023 पासून या केंद्रीय मनी लाँड्रिंग विरोधी (अवैध संपत्ती शोधन प्रतिबंधक) संस्थेचे प्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत.
कार्यकाळाला 13 ऑगस्ट 2026 नंतर एका वर्षाची मुदतवाढ : मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) शनिवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, त्यांच्या ईडी संचालकपदाच्या कार्यकाळाला 13 ऑगस्ट 2026 नंतर एका वर्षाची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आलीय, ज्यामुळे तो 13 ऑगस्ट 2027 पर्यंत वाढला आहे. ही मुदतवाढ त्यांच्या 31 जुलै 2027 रोजी होणाऱ्या नियोजित निवृत्तीच्या तारखेनंतरच्या कालावधीचाही समावेश करते आणि ती तारीख किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत) लागू राहील.
14 ऑगस्ट 2024 रोजी त्यांची पूर्णवेळ ईडी संचालक म्हणून नियुक्ती : विद्यमान नियमांनुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याची ईडी संचालक म्हणून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली जाऊ शकते आणि त्यानंतर प्रत्येकी एक वर्षाच्या तीन स्वतंत्र मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. नवीन यांना सुरुवातीला 15 सप्टेंबर 2023 रोजी ईडी प्रमुखपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता आणि त्यानंतर 14 ऑगस्ट 2024 रोजी त्यांची पूर्णवेळ ईडी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नोव्हेंबर 2019 मध्ये ते विशेष संचालक (OSD) म्हणून ईडीमध्ये रुजू झाले होते; मनी लाँड्रिंगचा सामना करणाऱ्या जागतिक संस्था असलेल्या 'फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स' (FATF) द्वारे भारताच्या 'म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन' (परस्पर मूल्यमापन) प्रक्रियेसंदर्भातील कामाचे नेतृत्व करणे हा त्यांच्या नियुक्तीचा मुख्य उद्देश होता.
संस्थेकडून पीडितांना कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता परत मिळवून देण्यात मदत : नवीन यांच्या कार्यकाळात ईडीने अनेक हाय-प्रोफाईल तपास सुरू ठेवले किंवा नव्याने हाती घेतले; यामध्ये राजकीय सल्लागार संस्था 'आय-पॅक' (I-PAC), 'रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप' आणि विविध ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपन्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यांच्या कार्यकाळात ईडीने घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांशी संबंधित अनेक प्रकरणांवर कारवाई केली; मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून या संस्थेने पीडितांना कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता परत मिळवून देण्यात मदत केली.
नवीन यांनी आयकर विभागात 30 वर्षे सेवा बजावली : या केंद्रीय संस्थेने प्रलंबित खटले किंवा कायदेशीर वाद कमी करण्याची प्रक्रियाही सुरू केलीय. यामध्ये रद्द केलेल्या परकीय चलन नियमन कायद्या (फेरा) अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्या (फेमा) अंतर्गत तडजोडीची कार्यवाही सुरू करणे यांचा समावेश आहे. आयआयटी कानपूरमधून बी. टेक आणि एम. टेक पदव्या आणि मेलबर्नमधील स्विनबर्न युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून एमबीए केलेल्या नवीन यांनी प्रत्यक्ष कर आकारणी, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि ट्रान्सफर प्रायसिंगशी संबंधित विविध विषयांवर अनेक पुस्तके, नियतकालिके आणि लेख लिहिले आहेत. मूळचे बिहारचे असलेले नवीन यांनी आयकर विभागात 30 वर्षे सेवा बजावली आहे, ज्यात आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी विभागातील कार्यकाळाचाही समावेश आहे. हे क्षेत्र त्यांचे विशेष प्रावीण्य मानले जाते. फेमाच्या दिवाणी तरतुदींव्यतिरिक्त ईडी दोन फौजदारी कायद्यांनुसार आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करते. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा (एफईओए).