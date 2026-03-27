ETV Bharat / bharat

"मोदी आणि मी... कामं मार्गी लावतो", डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं भारतासोबतचे संबंध अधिक बळकट होतील

भारतातील अमेरिकन दूतावासानं शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक मेसेज शेअर केला आहे.

Modi and Trump
नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 6:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढताना दिसत आहे. हा संघर्ष शिगेला पोहोचलेला असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चक्क भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मदत घेण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, भारतातील अमेरिकन दूतावासानं शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक मेसेज शेअर केला आहे. यामध्ये "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मी असे व्यक्ती आहोत, जे कामं मार्गी लावतो", असे उद्गार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढले आहेत.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मेसेजसह या दोन्ही नेत्यांचा एकत्र असलेला फोटो देखील अमेरिकन दूतावासानं शेअर केला आहे. तसंच अमेरिकन दूतावासानं म्हटलं की, "भारतासोबतचे आमचे संबंध पुढील काळात आणखी बळकट होत जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मी असे व्यक्ती आहोत, जे कामे मार्गी लावतो आणि अशी गोष्ट दुर्मीळ असते." दरम्यान, एक महिन्यापासून चाललेल्या मध्य पूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या दूतावासानं पोस्ट केलेली ही टिप्पणी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

दरम्यान, गेल्या मंगळवारी डोनाल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी यांनी मध्य पूर्वेतील परिस्थितीवर चर्चा केली, ज्यामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवण्याच्या महत्त्वावरही भर देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "भारत पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यास आणि शांतता प्रस्थापित करण्यास पाठिंबा देतो". तसंच त्यांनी जागतिक जहाज वाहतुकीसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी करण्यावर भर दिला.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास इराणची भारताला परवानगी : पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी भारतासह मित्र देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात मुंबईतील इराणच्या महावाणिज्य दूतावासानं गुरुवारी पहाटे एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, "इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची : आम्ही चीन, रशिया, भारत, इराक आणि पाकिस्तानसह मित्र राष्ट्रांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्गक्रमण करण्याची परवानगी दिली आहे."

TAGGED:

डोनाल्ड ट्रम्प
नरेंद्र मोदी
अमेरिका
भारत
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.