आधुनिक युद्धासाठी बहु-क्षेत्रीय ऑपरेशन्सची आवश्यकता : सीडीएस अनिल चौहान
सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी शनिवारी श्रीनगरमध्ये चिनार कॉर्प्सच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित केलं.
Published : April 5, 2026 at 3:41 PM IST
श्रीनगर : युद्धपद्धतीत मोठा बदल होत असून, त्यासाठी एका विशिष्ट क्षेत्रापुरत्या मर्यादित दृष्टिकोनातून (Domain-Centric Approach) बहु-क्षेत्रीय कारवायांकडे (Multi-Domain Operations) वळणं आवश्यक आहे, असं मत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान यांनी व्यक्त केलं आहे. सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी शनिवारी श्रीनगरमध्ये चिनार कॉर्प्सच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित केलं.
बहु-क्षेत्रीय ऑपरेशन्सची आवश्यकता : सीडीएस जनरल अनिल चौहान म्हणाले की, "युद्धपद्धतीत मोठा बदल होत आहे, ज्यासाठी एका विशिष्ट क्षेत्रावर केंद्रित दृष्टिकोनातून एका मजबूत आणि एकात्मिक रचनेवर आधारित बहु-क्षेत्रीय कारवायांकडे (MDO) वळणं आवश्यक आहे." याचबरोबर, त्यांनी संयुक्ततेच्या महत्त्वावर भर दिला आणि महत्त्वपूर्ण परिणाम साधण्यासाठी भूदल, हवाई दल, नौदल, सायबर, अवकाश आणि संज्ञानात्मक क्षेत्रांमध्ये अखंड एकीकरण आवश्यक असल्याचं सांगितलं. तसंच भविष्यातील लढायांसाठी संयुक्त प्रशिक्षणाला गती देण्याचे, सिद्धांतांमध्ये सुसंवाद साधण्याचे आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये एकसमान प्रभाव साधण्यासाठी आंतरकार्यक्षम कमांड आणि नियंत्रण संरचना स्थापित करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं.
General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, #CDS visited North Kashmir to assess the anti-infiltration grid and the formation's overall #OperationalPreparedness. He was apprised of the evolving threat landscape, current security scenario and the formation’s readiness posture to… pic.twitter.com/l5POCUAmwL— HQ IDS (@HQ_IDS_India) April 4, 2026
सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांना भेट : सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी श्रीनगरमधील चिनार कॉर्प्सच्या अखत्यारीतील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांना भेट दिली. तसंच उत्तर काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवरील (LoC) सुरक्षा परिस्थिती व ऑपरेशनल परिस्थितीचा आढावा घेतला. याशिवाय, त्यांनी या दलाच्या अनुकरणीय ऑपरेशनल सज्जतेची, सैद्धांतिक सुसंगततेची आणि दृढ व्यावसायिकतेची प्रशंसा केली. बारामुल्ला इथं त्यांना फ्युचर फोर्स अॅप्लिकेशन आणि टेक्नॉलॉजी इन्फूजन याबद्दल माहिती देण्यात आली.
सुविचारित आराखड्याची गरज : प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या एका निवेदनानुसार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एका सुविचारित आराखड्याची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं. असा आराखडा जो सहयोगी प्रयत्नांद्वारे तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, सहयोगी विचार आणि सहयोगी तयारीला प्रोत्साहन देईल. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, "हाताळल्या जाणाऱ्या धोक्यांसाठीची सज्जता ही दूरदृष्टी, नवोपक्रम, सामूहिक दृष्टिकोन आणि संपूर्ण राष्ट्राच्या प्रयत्नांवर आधारित असली पाहिजे." तसंच बदलत्या सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कार्यान्वयन सज्जता आणि लवचिकतेच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.
अधिकाऱ्यांशी साधला संवाद : याचबरोबर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी सर्व पदांवरील जवानांना कार्यक्षमतेत उत्कृष्टता कायम ठेवण्याचे, सांघिक कार्याला जीवनशैली बनवण्याचे आणि आगामी संघर्षांवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवण्यासाठी सज्ज राहण्याचं आवाहन केलं. याशिवाय, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी बारामुल्ला इथं नागरी प्रशासनाचे प्रतिनिधी, प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आणि राष्ट्रउभारणीच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला.
