बकरी चोरल्याच्या संशयावरून नववीत शिकणाऱ्या मुलाची बेदम मारहाण करून हत्या, 12 जणांना अटक

ओडिशामधून एक अतिशय गंभीर प्रकरण समोर आलंय. बकरी चोरल्याच्या संशयावरून एका नववीत शिकणाऱ्या मुलाची हत्या करण्यात आलीय. या प्रकरणी 12 जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

Symbolic photograph
प्रतीकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 4, 2026 at 12:24 PM IST

1 Min Read
मयूरभंज (ओडिशा): ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातून एक भयानक घटना समोर आली आहे. तिरिंग पोलीस स्टेशन हद्दीतील इंदाखोली हिरोगोडा इथं एका नववीच्या विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण करून ठार मारण्यात आलं आहे. यात आणखी एका मुलाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी 12 जणांना अटक केली आहे.

मृत विद्यार्थी हा रायरंगपुर रूरल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भुटकबाडी गावचा रहिवासी होता. तो बेहल्दा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बसिंगी गावात आपल्या मामाकडे राहत होता आणि बसिंगी सरकारी हायस्कूलमध्ये नववीत शिक्षण घेत होता.

12 जणांना अटक : विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी तिरिंग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवला आहे. तिरिंग पोलिसांनी संबंधित गावातून 12 संशयीत आरोपींना अटक केली.

पीडित मुलाच्या वडिलांच्या तक्रारीनुसार, सोमवारी (2 मार्च) संध्याकाळी इंदाखोली हेरोगोडा गावातील काही लोकांनी संबित आणि इतर दोन अल्पवयीन मुलांवर चोरीचा आरोप करून त्यांना मारहाण केली. जेव्हा त्यांची प्रकृती गंभीर झाली तेव्हा एका अज्ञात व्यक्तीनं त्यांना फोन करून घटनेची माहिती दिली.

नेमकी घटना काय? : जखमी मुलाला रुग्णवाहिकेद्वारे रायरंगपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आलं. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी मुलाला मृत घोषित केलं. रायरंगपूर एसडीपीओ बिरेंद्र कुमार साहिबी यांनी सांगितलं की, गावकऱ्यांनी सोमवारी दुपारी चार मुलांना बकरी चोरीच्या संशयावरून ताब्यात घेतलं. यातील दोघं पळून गेले. उर्वरित दोघांवर गावकऱ्यांनी हल्ला केला आणि त्यांच्या मोटारसायकली जाळल्या.

माहिती मिळताच, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमी मुलांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं. त्यापैकी एका मुलाचा मृत्यू झाला. ही संवेदनशील घटना असल्यानं पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.

दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी : दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळावरून जळालेली मोटारसायकल जप्त केली असून दुसरा जखमी विद्यार्थी सध्या बारीपदा येथील रुग्णालयात उपचाराधीन आहे. पीडित कुटुंबीयांनी घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

