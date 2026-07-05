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बालिकेवर अत्याचार करुन खून: संतप्त जमावाच्या मारहाणीत संशयित तरुण ठार

बारुईपूरमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर क्रूर अत्याचाराच्या घटनेनं मोठी खळबळ उडाली आहे. या 12 वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला.

Mob Lynching In Baruipur
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 8:03 PM IST

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कोलकाता : दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील बारुईपूरमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर क्रूर अत्याचाराच्या घटनेनं मोठी खळबळ उडाली आहे. या 12 वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. रविवारी सकाळी बालिकेचा मृतदेह तलावात आढळून आला. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला. बालिकेच्या कुटुंबीयांनी आणि रहिवाशांनी मृतदेह रस्त्यावर ठेवून रास्ता रोको आंदोलन केलं. त्यानंतर संतप्त झालेल्या जमावानं गुन्ह्यात सहभाग असल्याच्या संशयावरुन तरुणाला बेदम मारहाण केली. इंद्रजित तांती असं संतप्त जमावाच्या मारहाणीत मृत्यू झालेल्या संशयित तरुणाचं नाव आहे.

बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करुन खून : बारुईपूरमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर क्रूर अत्याचार करुन तिचा खून करण्यात आला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या जमावानं या गुन्ह्यात सहभाग असल्याच्या संशयावरून इंद्रजित तांती (वय 26) या तरुणाला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत इंद्रजित तांती याचा मृत्यू झाला आहे. संतप्त जमावाच्या तावडीतून त्याला वाचवून रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. पोलिसांवर हल्ला करुन जमावानं पोलीस वाहनांची तोडफोड केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. बालिकेवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे.

दुकानात जाण्यासाठी बालिका पडली घरातून बाहेर : मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित बालिका शनिवारी दुपारी 4 वाजताच्या सुमारास दुकानात जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली होती. मात्र, बराच वेळ होऊनही ती परत न आल्यानं कुटुंबीयांनी शेजारी आणि नातेवाईकांसह परिसरात तिचा शोध घेतला. ती बालिका जिथं जाणार होती, त्या दुकानासह विविध ठिकाणी तपास केला. रात्रभर शोध घेऊनही ती कुठंही सापडली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात बालिका बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.

तलावात मृतदेह दिसला तरंगताना : रविवारी सकाळी स्थानिक नागरिकांना परिसरातील एका तलावात बालिकेचा मृतदेह तरंगताना दिसला. ही बातमी समजताच घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली. त्यामुळे ही बातमी समजल्यानं बालिकेचं कुटुंब तिथं पोहोचलं. पोलीस घटनास्थळी दाखल होण्यापूर्वीच स्थानिकांनी तलावातून मृतदेह बाहेर काढला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तो मृतदेह आपल्याच मुलीचा असल्याचं ओळखलं. त्यामुळे परिस्थिती चिघळली. कुटुंबीय आणि स्थानिकांनी मृतदेह रस्त्यावर ठेवून रस्ता अडवून टायर जाळून निषेध व्यक्त केला. जमावाकडून पोलीस वाहनांचीही तोडफोड करण्यात आली. बालिकेचं अपहरण करून, तिच्यावर अत्याचार केला आणि हत्या करून तिचा मृतदेह तलावात टाकल्याचा आरोप काही तरुणांवर करण्यात आला.

जमावाच्या मारहाणीत संशयित तरुण ठार : स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, इंद्रजित तांती या तरुणाला या गुन्ह्यात सहभागी असल्याच्या संशयावरून जमावानं मारहाण केली. नंतर रुग्णालयात त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. जमावाच्या हल्ल्याच्या घटनेचा पोलीस तपास करत आहेत. दरम्यान, स्थानिकांनी आणखी एका आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. त्याला अटक करण्यात आली असून सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. या घटनेत इतरही काही जण सामील असण्याची शक्यता पोलीस सूत्रांनी वर्तवली असून, त्यानुसार अनेक आरोपीविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

कोणालाही सोडलं जाणार नाही - आयजी : "पीडित बालिकेचा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला असून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला शिक्षा होईल, अशी आम्ही ग्वाही देतो. पोलिसांकडून छापेमारी सुरू आहे. अटकेबाबत सध्याच सांगता येणार नाही. मात्र यात सहभागी असलेल्या सर्वांना अटक केलं जाईल, कोणालाही सोडलं जाणार नाही. वाहनांची तोडफोड आणि जखमींची संख्या याबाबतची माहिती नंतर दिली जाईल," अशी माहिती प्रेसिडन्सी रेंज विशेष पोलीस महानिरीक्ष कांकर प्रसाद बारुई यांनी दिली. तर "आम्ही एका संशयिताला अटक केली असून त्याची चौकशी सुरू आहे. अल्पवयीन बालिकेच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासाच्या दृष्टीनं प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवले जात आहेत. तपास अधिकारी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक चाचणीचे निष्कर्ष हाती आल्यानंतर या घटनेबाबतचे महत्त्वाचे तपशील समोर येतील," अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.

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TAGGED:

SEXUAL ASSAULT AND MURDER
RAPE AND MURDER OF MINOR GIRL
बालिकेवर अत्याचार करुन खून
मारहाणीत संशयित तरुण ठार
MOB LYNCHING IN BARUIPUR

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