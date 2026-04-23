अब्दुल्लापूरमेटमध्ये कॉम्प्युटर लॅबचं उद्घाटन; आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांच्याकडून रामोजी फाउंडेशनचं कौतुक!

रामोजी फाउंडेशननं हाती घेतलेल्या या लोककल्याण आणि विकास उपक्रमाचे इब्राहिमपट्टणमचे आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांनी कौतुक केलं आहे.

MLA Malreddy Ranga Reddy Lauds Ramoji Foundation As 140-Computer Lab Opens In Abdullapurmet
अब्दुल्लापूरमेटमध्ये कॉम्प्युटर लॅबचं उद्घाटन; आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांच्याकडून रामोजी फाउंडेशनचं कौतुक! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 4:05 PM IST

अब्दुल्लापूरमेट (तेलंगणा) : हैदराबादमधील एका शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. रामोजी फाउंडेशनच्या सहकार्यानं राबवण्यात आलेल्या 1.33 कोटी रुपयांच्या उपक्रमांतर्गत याठिकाणी 140 कॉम्प्युटर्स बसवण्यात आले आहेत. यादरम्यान रामोजी फाउंडेशननं हाती घेतलेल्या या लोककल्याण आणि विकास उपक्रमाचे इब्राहिमपट्टणमचे आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांनी कौतुक केलं आहे.

अब्दुल्लापूरमेट येथील संजय गांधी मेमोरियल (SGM) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयातील सेंट्रल कॉम्प्युटर सेंटर आणि कॉम्प्युटर लॅबचं उद्घाटन बुधवारी इब्राहिमपट्टणमचे आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं. यावेळी रामोजी फाउंडेशननं हाती घेतलेल्या या लोककल्याण आणि विकास उपक्रमाचे इब्राहिमपट्टणमचे आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांनी कौतुक केलं आहे. त्यांनी रामोजी फाउंडेशनचं कार्य हे सामाजिक जबाबदारीच्या प्रबळ भावनेनं प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे.

रामोजी फाउंडेशननं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयातील डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 1.33 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, यामध्ये 140 कॉम्प्युटर्स बसवण्यात आले आहेत. या प्रसंगी आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांनी रामोजी ग्रुपचे संस्थापक-अध्यक्ष रामोजी राव यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आणि दीपप्रज्वलन करून त्यांना आदरांजली वाहिली. त्यानंतर आपल्या भाषणात आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांनी या भागातील गावं आणि सरकारी कार्यालये विकसित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दल रामोजी राव यांचं कौतुक केलं.

MLA Malreddy Ranga Reddy Lauds Ramoji Foundation As 140-Computer Lab Opens In Abdullapurmet
अब्दुल्लापूरमेटमध्ये कॉम्प्युटर लॅबचं उद्घाटन; आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांच्याकडून रामोजी फाउंडेशनचं कौतुक! (ETV Bharat)

याचबरोबर, रामोजी ग्रुपचे सीएमडी चेरुकुरी किरण यांच्या निःस्वार्थ सेवेची देखील आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांनी प्रशंसा केली. याव्यतिरिक्त आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी यांनी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये सभागृहाच्या बांधकामासाठी 20 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. या कार्यक्रमात बोलताना रामोजी फिल्म सिटीच्या वित्त आणि लेखा विभागाचे उपाध्यक्ष के. रवींद्र राव यांनी विद्यार्थ्यांना रामोजी फाउंडेशननं दिलेल्या कॉम्प्युटर्सचा चांगला वापर करण्याचं आवाहन केलं.

महाविद्यालयाचे प्राचार्य बी. नागमुनी नायक यांनी सांगितलं की, "रामोजी फाउंडेशननं 1.33 कोटी रुपयांचे कॉम्प्युटर उपलब्ध करून दिलेलं सहकार्य खरोखरच अविस्मरणीय आहे." तसंच प्राचार्य बी. नागमुनी नायक यांनी आमदार मलरेड्डी रंगा रेड्डी, रामोजी फाउंडेशन, सीएमडी चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटीचे एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी, सरपंच विजयगौड, पंचायत मंडळ आणि अधिकारी यांचे आभार मानले. दरम्यान, या कार्यक्रमाला एमपीडीओ श्रीवाणी, निरीक्षक अशोक रेड्डी, प्रभारी एमपीओ तुळजा प्रसाद, उपसरपंच सुषमा गौड, चेरुकुरी भास्कराचारी आणि इतरही उपस्थित होते.

