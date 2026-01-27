ETV Bharat / bharat

विवाहबाह्य संबंधाला विरोध केल्यानं बिर्याणीचा घास भरवत पतीची हत्या; पत्नीच्या प्रियकरासह दोघांना अटक

विवाहबाह्य संबंधात अडथळा ठरणाऱ्या पतीची पत्नीनं हत्या केल्याची घटना आंध्र प्रदेशमध्ये घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे.

WOMAN MURDERS HUSBAND WITH LOVER
पत्नीनं केली पतीची हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
अमरावती (आंध्र प्रदेश) : विवाहबाह्य संबंधात अडथळा ठरणाऱ्या पतीची पत्नी प्रियकराच्या मदतीनं हत्या केल्याची घटना घडली आहे. पत्नीनं पतीच्या बिर्याणीमध्ये झोपेच्या गोळ्या मिसळून हत्या केल्याप्रकरणी दुग्गिराला पोलिसांनी पत्नी, तिचा प्रियकर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या आरएमपी डॉक्टरला अटक केली आहे. एसपी वकुल जिंदल यांनी गुंटूर पोलीस कार्यालयात गुन्ह्याची माहिती दिली. पोलीस अधीक्षक वकुल जिंदल यांनी गुंटूर पोलीस कार्यालयात या प्रकरणाची तक्रार नोंदवली.

  • पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुग्गीराला मंडल येथील रहिवासी लोका शिवनगराजू (वय 48) यांनी 2008 मध्ये लक्ष्मी माधुरीशी लग्न केलं. त्यांना दोन मुलं आहेत. कांदा व्यवसाय आणि ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंगमध्ये झालेल्या तोट्यामुळं लोका शिवनगराजू आर्थिक अडचणींचा सामना करत होते. त्यावेळी त्यांची पत्नी लक्ष्मी माधुरी विजयवाडा येथील एका चित्रपटगृहात काम करत होती. दरम्यान तिचे एका पुरूषाशी विवाहबाह्य संबंध निर्माण झाले.

पती-पत्नीमध्ये व्हायचा वाद : "लक्ष्मी माधुरी तिच्या प्रियकराला अनेकदा सांगायची की, तिचा नवरा तिला मारहाण करतो. तसेच छळ करतो. तिला नवऱ्याचा कांद्याचा व्यवसाय आवडत नसल्यामुळं लक्ष्मी माधुरी तिच्या प्रियकराकडं कामाला जायची. त्याचा हैदराबादमध्ये कार ट्रॅव्हलचा व्यवसाय आहे. पती लोका शिवनगराजूला पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल समजलं. यानंतर लोका शिवनगराजू यांनी घरी परतला. यावेळी पती आणि पत्नीमध्ये जोरदार वाद झाला," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक वकुल जिंदल यांनी दिली.

बिर्याणीत मिसळलेल्या झोपेच्या गोळ्या : एका महिन्यापूर्वी, लक्ष्मी माधुरीनं एका कटाचा भाग म्हणून तिच्या पतीची मालमत्ता स्वतःच्या नावावर केली. त्यानंतर, तिनं प्रियकराला सांगितलं की तिला तिच्या पतीला मारायचं आहे. नियोजित योजनेनुसार, प्रियकरानं त्याच्या मित्राला आणि स्थाननिक आरएमपी डॉक्टरला या कटाची माहिती दिली. यानंतर त्यांनी पतीची हत्या करण्यासाठी कट रचला. 18 जानेवारीला त्यांनी लोका शिवनगराजूला मटण बिर्याणीमधून झोपेच्या गोळ्या दिल्या. सासरच्या लोकांचा संशय येऊ नये म्हणून त्यांना गोळ्या न मिसळलेली बिर्याणी दिली. जेवण झाल्यावर लोका शिवनगराजू काही वेळानं बेशुद्ध पडला. यावेळी तिघांनी त्याची हत्या केली. यानंतर लक्ष्मी माधुरीचा प्रियकर आणि त्याचे मित्र घटनास्थळावरून पसार झाले.

हत्या प्रकरणी तिघांना अटक : "या प्रकरणी पोलिसांनी संशयास्पद मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला. यानंतर डीएसपी मुरली कृष्णा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीआय एव्ही वीरा ब्रह्मम आणि एसआय वेंकट रवी यांनी सखोल तपास केला. तपासात लोका शिवनगराजूची हत्या त्याच्या पत्नीनं प्रियकर आणि त्याच्या साथीदाराच्या सहाय्यानं केल्याचं उघड झालं. प्रकरणाची उकल होताच पोलिसांनी तिघांनाही अटक केली आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक वकुल जिंदल यांनी दिली.

