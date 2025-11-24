नात्यातील कटुतेचं बलात्काराच्या आरोपात रूपांतरित केल्यानं गुन्ह्याचं गांभीर्य कमी होते-सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठानं मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत कथित बलात्कार प्रकरणातील एफआयआर रद्द केला.
Published : November 24, 2025 at 10:09 PM IST
नवी दिल्ली: प्रत्येक नात्यातील कटुपणाला बलात्काराच्या गुन्ह्यात रूपांतरित केल्यानं केवळ गुन्ह्याचं गांभीर्य कमी होत नाही, तर आरोपीवर न पुसणारा कलंक लावला जाऊन गंभीर अन्याय होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी सुनावणीत निरीक्षण नोंदविलं.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं बलात्काराच्या आरोपातील एफआयआर रद्द करत बलात्कार प्रकरणाच्या गैरवापराबद्दल अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, हे न्यायालय सामाजिक संदर्भात जागरूक आहे. आपल्या देशात विवाह संस्थेला खोलवर सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे.
अतिसंवेदनशील असणं आवश्यक- एखाद्या महिलेनं आपल्या पार्टनरवर विश्वास ठेवून शारीरिक संबंधासाठी संमती दाखविणं काही असामान्य गोष्ट नाही. कारण, असे नाते पुन्हा कायदेशीर आणि सामाजिक स्वरुपात विवाह म्हणून अस्तित्वात येते. अशा परिस्थितीत विवाहाचं वचन हा संमतीचा आधार होते. पण, संमती ही अटीवर असते. जर विवाहाचं वचन देऊन फसवणूक केल्याचं सिद्ध झाले तर महिलेची संमती चुकीची असल्याचं सिद्ध होते. तसेच चुकीच्या वृत्तीनं केल्याचं सिद्ध होते. तसेच विवाहाचे वचन पूर्ण करण्याची कोणतीही इच्छा नव्हती, केवळ महिलेचा फायदा घेण्याचा उद्देश असल्याचं अशा प्रकरणात दिसून येते. मात्र, न्यायव्यवस्थेनं चारित्र्याचं उल्लंघन करण्याच्या आणि विश्वासघाताच्या अशा प्रकरणात अतिसंवेदनशील असणं आवश्यक आहे. जेणेकरून आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत संरक्षणाची व्याप्ती खरोखरच पीडित लोकांसाठी केवळ औपचारिकता होऊ नये, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटलं.
फौजदारी न्याययंत्रणेचा गैरवापर हा गंभीर चिंतेचा विषय -अनेक वेळा अशा अस्वस्थ करणाऱ्या प्रवृत्तीची दखल घेतली. अशा प्रकरणामध्ये अपयशी किंवा तुटलेल्या नातेसंबंधांना गुन्हेगारीचा रंग दिला जातो. बलात्काराचा गुन्हा हा सर्वात गंभीर प्रकारचा गुन्हा आहे. मात्र, ज्या प्रकरणात खऱ्या अर्थानं लैंगिक हिंसाचार, जबरदस्ती किंवा मुक्त संमतीचा अभाव आहे, अशा प्रकरणातच गुन्हा आहे. फौजदारी न्याययंत्रणेचा गैरवापर हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. त्याचा निषेध करण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यात म्हटलं आहे. विश्वासार्ह पुरावे आणि ठोस तथ्यांवर आरोप असावा. निराधार आरोप किंवा नैतिक अनुमानांवर आरोप नसावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं.
याचिकाकर्ता गायब झाला नाही- खंडपीठानं असे नमूद केलं की, सध्याचा खटला तसा नाही. याचिकाकर्ता केवळ शारीरिक सुखासाठी एखाद्या महिलेला आमिष दाखवून गायब झाला नाही. त्याऐवजी हे नाते तीन वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी चालू राहिले. हा बराच काळ आहे. ते जवळचे आणि भावनिकदृष्ट्या गुंतलेले राहिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये संबंध विवाहात बदलले नाहीत, म्हणून बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या घटना म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू करता येणार नाही.
रक्कम देण्यास नकार देताच फौजदारी कारवाई- याचिकाकर्त्यानं स्पष्टपणं म्हटलं आहे की, संबंध टिकवून असताना महिलेनं त्यांच्या शारीरिक संबंधांमध्ये संमती नसल्याबद्दल कधीही तक्रार किंवा आरोप केला नाही. केवळ १.५० लाख रुपयांची रक्कम देण्याची मागणी पूर्ण करण्यास नकार दिल्यानंतरच सध्याची फौजदारी कारवाई सुरू झाल्याचं याचिकाकर्त्यानं म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण- एका पुरुषानं मुंबई उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या मार्च २०२५ च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. छत्रपती संभाजीनगर शहरात ऑगस्ट २०२४ मध्ये दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठानं फेटाळली होती. या प्रकरणात महिलेनं पुरुषाविरोधात तक्रार केली होती. खंडपीठानं असे नमूद केलं की त्या पुरूषानं तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु तिच्या वैवाहिक जीवनात समस्या असल्याने तिनं हा प्रस्ताव नाकारला. ती महिला गर्भवती राहिल्यानंतर गर्भपात करण्यात आला. तिनं लग्नाचा आग्रह केल्यानंतर पुरूषानं नकार दिला.
