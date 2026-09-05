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बेपत्ता व्यक्तींच्या कुटुंबीयांनी नेपाळी लष्कराच्या छावणीबाहेर लावले आप्तजनांचे फोटो; भेटीची आस कायम

खरं तर हे फोटो नेपाळमधील रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग आणि त्रिशुली नदीकाठच्या इतर भागांत आलेल्या विनाशकारी पुरात बेपत्ता झालेल्या पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांचे आहेत.

Photos of loved ones displayed outside the Nepali Army camp
नेपाळी लष्कराच्या छावणीबाहेर लावले आप्तजनांचे फोटो (Source- ETV Bharat)
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By Dev Raj

Published : September 5, 2026 at 4:45 PM IST

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बत्तार (नुवाकोट): नुवाकोट जिल्ह्यातील नेपाळी लष्कराच्या 'मैथिली कॅम्प'बाहेरील विविध इमारतींच्या भिंतींवर आणि एटीएम किओस्कवर लावलेले शेकडो फोटो लहान-मोठे, रंगीत आणि कृष्णधवल, तसेच मूळ छायाचित्रे आणि त्यांच्या प्रती तेथून जाणाऱ्यांचे लक्ष त्वरित वेधून घेत आहेत. खरं तर हे फोटो नेपाळमधील रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग आणि त्रिशुली नदीकाठच्या इतर भागांत आलेल्या विनाशकारी पुरात बेपत्ता झालेल्या पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांचे आहेत. 26 ऑगस्टच्या सकाळी या सुंदर देशाला बसलेल्या आपत्तीची व्याप्ती या फोटोंवरून दिसून येते.

Photos of loved ones displayed outside the Nepali Army camp
नेपाळी लष्कराच्या छावणीबाहेर लावले आप्तजनांचे फोटो (Source- ETV Bharat)

विशेष म्हणजे हे फोटो लावलेल्या ठिकाणी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अनेक लोक घुटमळताना दिसतात. हे सर्व बेपत्ता व्यक्तींचे नातेवाईक आहेत; ते प्रचंड मानसिक वेदना सहन करत असले तरीही आपले प्रियजन लवकरच आपल्याला परत भेटतील, अशी ठाम आशाही बाळगून आहेत. संतोषी अधिकारी यांपैकीच एक आहेत. ही आपत्ती ओढवल्यापासून त्यांचा 39 वर्षांचा भाऊ कृष्ण बहादूर अधिकारी बेपत्ता आहे. ते दक्षिण कोरियाच्या 'डूसन ग्रुप'मध्ये सुरक्षा अधिकारी (सेफ्टी ऑफिसर) म्हणून कार्यरत होते; ही कंपनी 216 मेगावॅट क्षमतेच्या 'अप्पर त्रिशुली 1' जलविद्युत प्रकल्पाचे बांधकाम करीत आहे.

Photos of loved ones displayed outside the Nepali Army camp
नेपाळी लष्कराच्या छावणीबाहेर लावले आप्तजनांचे फोटो (Source- ETV Bharat)

आपल्या संपर्क क्रमांकासह किओस्कवर लावलेले कृष्णाचे फोटो दाखवत संतोषी यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले की, "त्यांची नियुक्ती हाकू बेसी येथे होती, जे नेपाळ-चीन सीमेजवळ आहे. पूर आल्याचे समजताच मी त्यांना फोन केला, पण त्यांचा मोबाईल बंद होता. फोन लागेल या आशेने मी वारंवार तो क्रमांक लावत राहिले. माझा भाऊ सुरक्षा अधिकारी होता, त्यामुळे त्याने स्वतःला आणि आपल्या सहकाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी नक्कीच तत्परतेने पावले उचलली असतील. मी बचाव कार्य पुढे सरकण्याची वाट पाहत आहे."

Photos of loved ones displayed outside the Nepali Army camp
नेपाळी लष्कराच्या छावणीबाहेर लावले आप्तजनांचे फोटो (Source- ETV Bharat)

संतोषी या लष्करी छावणीपासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नुवाकोट शहरात राहतात आणि अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यासाठी दिवसातून दोनदा तिथे फेरफटका मारतात. 'मैथिली कॅम्प' सध्या आपत्ती निवारणाचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून काम करत आहे. बचाव कार्यासाठी हेलिकॉप्टरच्या बहुतेक फेऱ्या येथूनच केल्या जातात. तिच्याप्रमाणेच धनजित बुढा यांचीही परिस्थिती आहे; ते आपला धाकटा भाऊ कमल सिंग बुढा याच्या शोधात वायव्य नेपाळमधील दुर्गम कर्णाली प्रांतातील जुमला शहरातून आले आहेत.

Photos of loved ones displayed outside the Nepali Army camp
नेपाळी लष्कराच्या छावणीबाहेर लावले आप्तजनांचे फोटो (Source- ETV Bharat)

37 वर्षीय कमल हे 'हाकु बेसी' येथील त्रिशुली 1 जलविद्युत प्रकल्पाच्या एका बोगद्यात काँक्रीटचे काम करत होते. ही दुर्घटना घडल्यापासून त्यांच्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. "माझ्या घरी माझ्या भावाची पत्नी आणि दोन मुले सतत रडत आहेत. तिथे मला हतबल आणि चिंतेत वाटत होते, म्हणून मी नुवाकोटला आलो आणि हाकु बेसीला जाण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथे जाण्यासाठी कोणताही मार्ग उरला नसल्याने मी अपयशी ठरलो. सर्व रस्ते आणि पूल वाहून गेले आहेत. आता मला अधिकच हतबल वाटत आहे," असे धनजित यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले.

Photos of loved ones displayed outside the Nepali Army camp
नेपाळी लष्कराच्या छावणीबाहेर लावले आप्तजनांचे फोटो (Source- ETV Bharat)

"अधिकारी सांगत आहेत की सध्या सर्व बोगद्यांमध्ये बचावकार्य करणे शक्य नाही, पण ते त्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत. आता 10 दिवस उलटून गेले आहेत आणि वेळेचे भान आम्हाला अधिक चिंतेत टाकत आहे. मी फक्त देवाकडे माझ्या भावाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करत आहे," असे धनजित यांनी पुढे सांगितले. तेथे जमलेल्या लोकांच्या गर्दीत बिहारमधील सिवान जिल्ह्यातील बरहरिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'मीर सुरैया' गावाचे रहिवासी राजेश कुमार राम यांचाही समावेश आहे. ते आपला 22 वर्षांचा मुलगा सूरज कुमार राम याचा शोध घेत आहेत; सूरजचे 'हाकु बेसी'च्या खालील बाजूस त्रिशुली नदीकाठी असलेल्या एका पेट्रोल पंपावर टायरचे दुकान होते.

"मी गेल्या 32 वर्षांपासून नेपाळमध्ये राहत आहे. माझा मुलगा इथेच जन्मला. मला फक्त एकच दिलासा हवा आहे: तो सुखरूप असावा. बचावकार्यात गुंतलेले सर्व अधिकारी सांगत आहेत की ते त्याचा शोध घेत आहेत आणि मी त्याच्याबद्दल काही बातमी मिळवण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करत आहे," असे राजेश यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले. दरम्यान, नेपाळी सैन्याने एका इमारतीच्या भिंतीवर वाचलेल्या लोकांची यादी लावली आहे, जिथे बेपत्ता लोकांचे फोटोही लावलेले आहेत. ते ही यादी अद्ययावत करत असतात आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या शोधात असलेले लोक उत्सुकतेने ती तपासत असतात.

बेपत्ता लोकांचे फोटो लावलेल्या ठिकाणाजवळच एक शेड आहे, ज्याखाली नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी कागदांचे जाड जुडगे (बंडल्स) स्टेपल करून ठेवले आहेत. एका जुडग्यात मृतांचा तपशील आहे, दुसऱ्यामध्ये ओळख न पटलेल्या मृतदेहांचा तपशील, त्यांची स्थिती आणि फोटो आहेत, तर तिसऱ्यामध्ये पुरात बेपत्ता झालेल्या लोकांची नावे आहेत. लोक दिवसभर तिथे येत असतात आणि त्या कागदपत्रांची चाळणी करत असतात. "मृत आणि ओळख न पटलेल्या मृतदेहांची यादी पाहताना माझ्या मनात खूप भीती असते. जेव्हा त्यात माझ्या काकांचे आणि भावाचे नाव नसते, तेव्हा मला हायसे वाटते. यामुळे ती आशा पुन्हा पल्लवित होते, जी काळाच्या ओघात रोजच क्षीण होत चालली आहे," असे घनश्याम थापा यांनी सांगितले.

जवळच नेपाळ पोलिसांच्या महिला कॉन्स्टेबल स्वतंत्र नोंदवह्या (रजिस्टर्स) सांभाळत आहेत, ज्यामध्ये बेपत्ता पुरुष, महिला, मुले आणि परदेशी नागरिकांविषयीची नवीन माहिती नोंदवली जात आहे. त्यानंतर ही माहिती संकलन आणि पुढील कार्यवाहीसाठी बचाव पथकांना दिली जाते. परंतु चिंतेची बाब म्हणजे, या चारही नोंदवह्यांमध्ये अजूनही अनेक नावे लिहिली जात आहेत; यावरून बेपत्ता लोकांची संख्या आणखी वाढू शकते, असे संकेत मिळतात. नेपाळच्या 'नॅशनल डिझास्टर रिस्क रिडक्शन अँड मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी'ने (NDRRMA) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 1294 हून अधिक मृत्यू झाले आहेत, तर 583 परदेशी नागरिकांसह सुमारे 5053 लोक बेपत्ता आहेत. आतापर्यंत सुमारे 13100 लोकांची सुटका करण्यात आली आहे.

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TAGGED:

NEPALI ARMY CAMP
NEPAL MISSING PEOPLE
NEPAL FLASH FLOODS
नेपाळ पूर
NEPAL FLOODS MISSING PEOPLE

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