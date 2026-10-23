तांत्रिक बिघाडामुळं एअर इंडियाच्या हैदराबाद-मुंबई विमानाचं आपत्कालीन लँडिंग; मोठी दुर्घटना टळली
शुक्रवारी मुंबईच्या दिशेनं निघालेल्या एअर इंडियाच्या एका विमानात उड्डाणानंतर काही वेळातच तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळं विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. यामुळं एक मोठी दुर्घटना टळली.
Published : October 23, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद : शामशाबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शुक्रवारी मुंबईच्या दिशेनं निघालेल्या एअर इंडियाच्या एका विमानात उड्डाणानंतर काही वेळातच तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळं विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. दरम्यान, विमानाच्या उड्डाणानंतर अवघ्या पाच मिनिटांतच वैमानिकाला तांत्रिक बिघाड झाल्याचे लक्षात आले आणि त्यांनी तातडीनं एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला कळवले. यानतंर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, विमान सुरक्षितपणे विमानतळावर लँडिंग करण्यात आलं. यामुळं एक मोठी दुर्घटना टळली. या विमानात 109 प्रवासी होते.
विमानात 109 प्रवासी होते : अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एआय 417' या विमानात 109 प्रवासी होते. उड्डाण केल्यानंतर जवळपास पाच मिनिटांतच विमानात तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. याबाबतची माहिती वैमानिकानं त्वरित एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला (ATC) दिली. "मुंबईला जाणारे एअर इंडियाचे विमान 'एआय 417' मध्ये 109 प्रवासी होते. उड्डाणानंतर अवघ्या पाच मिनिटांतच वैमानिकाला तांत्रिक बिघाड लक्षात आला आणि त्यांनी तातडीनं एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला कळवले," असं एका सूत्रानं सांगितलं.
महिन्याच्या सुरुवातीला एका प्रवाशाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं : एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, विमान सुरक्षितपणे शामशाबाद विमानतळावर लँडिंग करण्यात आलं. दरम्यान, या महिन्याच्या सुरुवातीला शामशाबाद विमानतळावर बोर्डिंग दरम्यान 'एमर्जन्सी एक्झिट' अलार्म वाजल्यामुळं एका प्रवाशाला इंडिगो विमानातून उतरवण्यात आलं होतं. ज्यावेळी, या प्रवाशाला नवव्या रांगेतून आपत्कालीन दरवाजाच्या रांगेत हलवण्यात आलं, त्यावेळी ही घटना घडली होती. इंडिगोचं हे विमान शमशाबादहून कडप्पासाठी निघणार होतं. विमान उड्डाणाच्या काही वेळ आधी या प्रवाशाकडून आपत्कालीन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून त्याला रोखलं आणि पुढील तपासासाठी आरजीआयए पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं होतं.