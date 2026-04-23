मिर्झापूर-रेवा महामार्गावर भीषण अपघात: दोन ट्रकच्या धडकेनंतर 11 जणांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशमध्ये ट्रकनं धडक दिल्यानंतर दोन कारचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात 11 प्रवासी ठार झाले आहेत.

अपघाताचे भयावह दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 9:42 AM IST

मिर्झापूर (लखनौ) : उत्तर प्रदेशमध्ये बुधवारी रात्री भीषण अपघात झाला. मिर्झापूरच्या ड्रमंडगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बरका घुमन चौकाजवळ एक भरधाव ट्रकनं दोन कारला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झाला. या भीषण अपघातानंतर दोन्ही कारला आग लागून काही क्षणातच प्रवासी जिवंत जळाले. बोलेरो कारमधून एकूण आठ जण प्रवास करत होते. स्विफ्ट डिझायर कारमध्ये केवळ चालक होता. या सर्व प्रवाशांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. याव्यतिरिक्त, ट्रकमधील क्लिनरचाही मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत एकूण नऊ जण जिवंत जळाले असून एकूण मृतांचा आकडा 11 वर पोहोचला आहे.

ट्रक आणि ट्रेलरच्यामध्ये अडकल्या कार: पोलिसांनी सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले आहेत. पोलीस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक यांनी सांगितलं की, मिर्झापूरच्या दिशेनं एक ट्रेलर ट्रक जात होता. पाठीमागून स्विफ्ट डिझायर आणि बोलेरो कार येत होत्या. अचानक, मागच्या बाजूनं येणाऱ्या आणि हरभऱ्यानं भरलेल्या दुसऱ्या एका ट्रकनं या दोन्ही कारला धडक दिली. त्यामुळे त्या कार पुढे जाणाऱ्या ट्रेलरवर जाऊन आदळल्या. या जोरदार धडकेमुळे बोलेरो आणि स्विफ्ट डिझायर या दोन्ही कारला आग लागली. या अपघातात बोलेरो कार पूर्णपणे जळून खाक झाली. घटनेची माहिती मिळताच, ड्रमंडगंज पोलीस, तसेच जिल्हाधिकारी (DM) पवन कुमार गंगवार आणि पोलीस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बोलेरो कारमधील सर्व प्रवासी मिर्झापूर जिल्ह्यातील जिगना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या नरायना गावचे रहिवासी होते. मैहर येथे 'मुंडन' (केस काढण्याचा विधी) समारंभ पार पाडल्यानंतर ते आपल्या कुटुंबासह घरी परतत जात होते. अल्टो कारमधील प्रवासी सोनभद्र येथील रहिवासी होता. अद्याप, ट्रकचा क्लिनर आणि चालक यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

मदत आणि बचाव कार्य सुरू- पोलीस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक यांनी माहिती दिली की, या अपघातात ट्रकचा चालक आणि क्लिनर यांना गंभीर दुखापती झाल्या आहेत. क्लिनरला ट्रकच्या केबिनमधून मोठ्या कष्टाने बाहेर काढावं लागलं. या घटनेनंतर वाराणसी-रेवा (मध्य प्रदेश) महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. वाहनांमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी पोलीस आणि स्थानिक ग्रामस्थांचे रात्री उशिरापर्यंत मदतकार्य सुरू होते. मध्य प्रदेशच्या दिशेनं येणाऱ्या वाहनांचा समावेश असलेल्या या अपघातामुळे सुरक्षा नियमावलीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

ब्रेक निकामी झाल्यानं अपघात घडल्याचा अंदाज- मिर्झापूरच्या पोलीस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक यांनी सांगितलं की, ट्रकनं मागच्या बाजुनं कारला जोरदार धडक दिली. या धडकेच्या तीव्रतेमुळे कारला आग लागली. या अपघातात 11 जणांचा मृत्यू झाला. महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली आहे. मृतांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ट्रकचे ब्रेक निकामी झाल्यामुळे हा अपघात घडल्याचं दिसून आलं आहे.

