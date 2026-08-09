गुजरातमधील धक्कादायक घटना, प्रियकराकडून 17 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार, उपचारादरम्यान मृत्यू
गांधीनगर जिल्ह्यातील कलोल तालुक्यातील एका 17 वर्षीय तरुणीचा तिच्या 22 वर्षीय प्रियकरानं कथितरित्या लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Published : August 9, 2026 at 5:38 PM IST
गांधीनगर : गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. गांधीनगर जिल्ह्यातील कलोल तालुक्यातील एका 17 वर्षीय तरुणीचा तिच्या 22 वर्षीय प्रियकरानं कथितरित्या लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळं कलोल तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
गेस्ट हाऊसमध्ये अत्याचार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित अल्पवयीन मुलगी 6 ऑगस्ट रोजी गांधीनगर शहरातील सेक्टर 28 मधील कॉलेजला गेली होती. त्यानंतर तिला अहमदाबादमधील तिच्या मावशीच्या घरी जायचे होते. मात्र, पेथापूर येथील दीप भरतभाई शर्मा ऊर्फ दिशांत या आरोपीनं तिला 'पथिकाश्रम' परिसरातून आपल्या मोटारसायकलवर बसवून एका गेस्ट हाऊसमध्ये नेल्याचा आरोप आहे. आरोपी दिशांतनं गेस्ट हाऊसमध्ये पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केला. ज्यामुळं तिला रक्तस्राव होऊ लागला.
प्रकृती अधिकच खालावली होती : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 6 ऑगस्टच्या सायंकाळपर्यंत ती मुलगी तिच्या मावशीच्या घरी न पोहोचल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. दुसऱ्या दिवशी तिची प्रकृती अधिकच खालावली होती. "आरोपीनं अखेरीस 7 ऑगस्ट रोजी मुलीच्या कुटुंबीयांना याची माहिती दिली आणि त्यानंतर तो तेथून पळून गेला. त्यानंतर मुलीला पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, 8 ऑगस्टच्या रात्री तिचा मृत्यू झाला," अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं नाही : पीडितेला सुरुवातीला उपचारांसाठी रंधेजा येथील एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. मात्र, तिची प्रकृती खालावल्यामुळं तिला रायसेन येथील रुग्णालयात आणि त्यानंतर कुडासन येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं की, घटनेनंतर आरोपीनं तिला गेस्ट हाऊसवरच सोडलं होतं. तिला तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं नाही. त्यानं तिच्या दयनीय अवस्थेबद्दल कुटुंबीयांना कळवलं.
आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल : पीडितेनं रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज दिली आणि शनिवारी रात्री तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान, याबाबत पोलिसांकडून आरोपीविरुद्ध पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस आता सीसीटीव्ही फुटेज, रुग्णालयातील नोंदी व इतर पुराव्यांची तपासणी करत आहेत.
अरवलीमध्ये एका आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा
दुसरीकडे, अरवली जिल्ह्यातील धनसुरा तालुक्यात 2023 मध्ये एका गावात 5 वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात विशेष पॉक्सो न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयानं आरोपी जयंतीभाई परमार याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, 2023 मध्ये आरोपी जयंतीभाई परमारनं एका 5 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली होती.
या घटनेनंतर धनसुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करून आवश्यक पुरावे गोळा केले आणि न्यायालयात आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलं होतं. याप्रकरणी न्यायालयानं आरोपी जयंतीभाई परमार याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आणि 70 हजार रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला. याव्यतिरिक्त, पीडितेच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचाही आदेश दिला आहे.
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