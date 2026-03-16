सुरतमध्ये लग्नावरून परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, चार आरोपींना अटक

या प्रकरणी सुरत ग्रामीण पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली आणि काही तासांतच सर्व आरोपींना अटक केली.

Minor Gangraped In Gujarat's Surat; Teenager Among Four Held
सुरतमध्ये लग्नावरून परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, चार आरोपींना अटक
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 7:01 PM IST

सुरत : गुजरातमधील सुरत जिल्ह्यातील उमरपाडा पोलीस स्टेशन परिसरात एक अतिशय धक्कादायक घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लग्नातून परतणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर एका अल्पवयीन मुलासह चार जणांनी अत्याचार केला. दरम्यान, या प्रकरणी सुरत ग्रामीण पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली आणि काही तासांतच सर्व आरोपींना अटक केली. सुरत जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजेश गढिया यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितलं की, "उमरपाडा परिसरात काल एक लग्न होतं. लग्न समारंभानंतर एक पीडित अल्पवयीन मुलगी आपल्या घरी येत होती. त्यावेळी चार जणांनी तिचा पाठलाग केला आणि तिला एका निर्जन परिसरात पकडलं. त्यानंतर त्यांनी तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला."

चार आरोपींना अटक : दरम्यान, या घटनेनंतर पीडित मुलीनं धाडस दाखवत घडलेला प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला. कुटुंबीयांनी तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई सुरू केली. पोलीस अधीक्षक राजेश गढिया तात्काळ आपल्या पथकासह उमरपाडा इथं पोहोचले आणि सखोल तपास सुरू केला. या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या चारही आरोपींची पोलिसांनी ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. चौथा आरोपी अल्पवयीन आहे. प्राथमिक तपासात असंही समोर आले आहे की, आरोपी त्याच परिसरातील रहिवासी आहेत आणि लग्न समारंभात उपस्थित होते.

गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल : पोलीस अधीक्षक राजेश गढिया यांनी पुढं सांगितलं की, "बीएनएस आणि पोक्सो कायद्याच्या गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कलमांमध्ये जन्मठेपेपासून ते मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसंच सर्व वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि आरोपींना शक्य तितकी कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी या प्रकरणात एफएसएल आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे," असंही पोलीस अधीक्षक राजेश गढिया यांनी सांगितलं. दरम्यान, सध्या उमरपाडा पोलीस निरीक्षक जे.जे. मोडे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तसंच पोलीस आरोपींना रिमांड घेऊन त्यांची अधिक चौकशी करतील.

