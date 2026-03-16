विधानसभा निवडणुका : आदर्श आचारसंहिता काटेकोरपणे लागू करण्याचे निवडणूक आयोगाचे निर्देश
नागरिक/राजकीय पक्ष ECINET वरील C-Vigil अॅप वापरून आदर्श आचारसंहिता उल्लंघनाची तक्रार करू शकतात.
Published : March 16, 2026 at 6:17 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगानं (ECI) सोमवारी (दि.16) चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेच्या (Model Code of Conduct) कडक अंमलबजावणीबाबत निर्देश जारी केले आहेत, जेणेकरून स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका होतील. दरम्यान, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमधील आगामी विधानसभा निवडणुका एकाच टप्प्यात होतील, तर पश्चिम बंगालमध्ये त्या दोन टप्प्यात होतील, अशी घोषणा रविवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केली. तसंच त्यांनी सहा राज्यांमधील आठ जागांवर होणाऱ्या विधानसभा पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर केला, ज्यामध्ये कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी दोन जागा आहेत. विद्यमान सदस्यांच्या निधनामुळं या पोटनिवडणुका घ्याव्या लागत आहेत.
आदर्श आचारसंहिता तात्काळ लागू करण्याबाबत सूचना जारी : "वेळापत्रकानुसार, निवडणूक आयोग आणि आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आज जारी केलेल्या अधिसूचना त्यांच्या संबंधित राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत," असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. तसंच निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की, त्यांनी संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात आदर्श आचारसंहिता तात्काळ लागू करण्याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी घोषणा/धोरणात्मक निर्णयांच्या बाबतीतही केंद्र सरकारला आदर्श आचारसंहिता लागू होईल.
नागरिकांच्या गोपनीयतेचा आदर केला पाहिजे : सरकारी, सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील विद्रूपीकरण काढून टाकणं, कोणत्याही राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा निवडणुकीशी संबंधित इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून सरकारी वाहनांचा किंवा सरकारी निवासस्थानाचा गैरवापर करण्यास मनाई करणं आणि सरकारी तिजोरीच्या खर्चानं जाहिराती देण्यास मनाई करणं, यासंबंधीच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगानं दिले आहेत. याचबरोबर, निवडणूक आयोगाच्या आदेशात असं म्हटलं आहे की, नागरिकांच्या गोपनीयतेचा आदर केला पाहिजे आणि खाजगी घरांबाहेर कोणतेही निदर्शने किंवा निषेध करू नयेत. मालकाच्या संमतीशिवाय जमीन, इमारती किंवा भिंती झेंडे, बॅनर किंवा पोस्टरसाठी वापरता येणार नाहीत.
आचारसंहिता उल्लंघनाची तक्रार : निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, तक्रार निवारणासाठी एक सिस्टम तयार करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 1950 हा कॉल सेंटर नंबर देखील समाविष्ट आहे, ज्याद्वारे कोणताही सामान्य माणूस किंवा राजकीय पक्ष संबंधित जिल्हा परिषद अधिकारी/आरओकडे तक्रार दाखल करू शकतो. याचबरोबर, नागरिक/राजकीय पक्ष ECINET वरील C-Vigil अॅप वापरून आदर्श आचारसंहिता उल्लंघनाची तक्रार करू शकतात. 100 मिनिटांत तक्रारींचे उत्तर देण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5,173 हून अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, 5,200 हून अधिक स्टॅटिक सर्व्हिलान्स टीम (SSTs) देखील तैनात करण्यात आल्या आहेत, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.
सरकारी सुविधांचा गैरवापर रोखण्याचे निर्देश : राजकीय पक्षांना सभा आणि मिरवणुकांपूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल जेणेकरून वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्था करता येईल, थांबण्याचे आदेश पाळता येतील आणि लाऊडस्पीकर किंवा इतर सुविधांसाठी आवश्यक परवानगी घेता येईल, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगानं पुढं म्हटलं आहे की, मंत्र्यांनी निवडणूक प्रचारासोबत अधिकृत काम एकत्र करू नये किंवा प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणा, वाहतूक किंवा कर्मचाऱ्यांचा वापर करू नये. दरम्यान, सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना भेदभाव न करता आदर्श आचारसंहिता लागू करण्याचे, सर्व पक्षांना समान वागणूक मिळावी, याची खात्री करण्याचे आणि सरकारी सुविधांचा गैरवापर रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
