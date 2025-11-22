जगातील सर्वात लहान घोड्याची जोडी; बादल 24 तर वर्षाराणी केवळ 16 इंचाची, सोनेपूर घोडेबाजारात ठरले आकर्षण
सोनपूर इथल्या जगप्रसिद्ध घोडेबाजारात जगातील सगळ्यात लहान घोड्याची जोडी दाखल झाली. यातील एक वर्षाचा बादल केवळ 24 इंच तर वर्षाराणी केवळ 16 इंच उंचीची आहे.
पाटणा : बिहारमधील जगप्रसिद्ध सोनपूर इथला पशू बाजार यावर्षी एका अनोख्या जोडीमुळे चर्चेत आहे. बादल आणि वर्षाराणी असं या आकर्षणाचं केंद्र ठरलेल्या घोडा आणि घोडीचं नाव आहे. यातील बादल हा घोडा केवळ 24 इंच उंचीचा आहे तर घोडी 'वर्षा राणी' केवळ 16 इंच उंचीची आहे. हे दोघं जगातील सर्वात लहान घोड्यांची जोडी असल्याचा दावा घोडा मालक भटन भगत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे घोडा मालक भटन भगत हे या जोडीला कुटुंबीयाप्रमाणंच संभाळत असून त्यांची विक्री करणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या बाजारात जानबाज, कोब्रा आणि लुक्का यांनीही सर्वांची मनं जिंकली आहेत.
जगातील सर्वात लहान घोड्याच्या जोडीनं जिंकली मनं : सहरसा जिल्ह्यातील भटन भगत यांच्याकडं 'बादल' आणि 'वर्षा राणी' ही घोड्यांची अनोखी जोडी आहे. सहा वर्षांचा घोडा बादल आणि एक वर्षाची घोडी वर्षा राणी पाहण्यासाठी गर्दी होत आहे. लोक त्यांचे फोटो काढत आहेत, त्यांच्यासह सेल्फी घेत आहेत. या जोडींचे व्हिडिओ काढत आहेत. त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होत आहेत. हे घोडे विक्रीसाठी आणले नाहीत तर केवळ प्रदर्शनासाठी घोडे बाजारात त्यांना आणलं आहे. याबाबत त्यांचे मालक भटन भगत म्हणाले की, " हे घोडे आमच्या कुटुंबाचा भाग आहेत. कोणी त्यांची किंमत विचारली तर आम्ही स्पष्टपणे सांगतो की त्यांची कोणतीही किंमत नाही, आम्ही ते फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी आणले होते."
भटन भगत 1996 पासून येतात सोनेपूर घोडे बाजारात : भटन भगत गेल्या 28 वर्षांपासून सोनेपूर घोडे बाजारात येत आहेत. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "मी इतक्या वर्षांत इतकं आकर्षण कधीच पाहिलं नव्हतं. लोक फक्त बादल आणि वर्षा राणीला पाहण्यासाठी दूरदूरून येत आहेत. आम्ही त्यांना फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी आणलं आहे. मी 1996 पासून सोनेपूर बाजारात येत आहे. मी यापूर्वी कधीही इतकं प्रेम आणि गर्दी पाहिली नाही. बादल 6 वर्षांचा आहे, वर्षा राणी फक्त 1 वर्षाची आहे. दोघंही माझ्या मुलांसारखे आहेत. लोक लाखो रुपये देऊ करत आहेत, पण आम्ही त्यांना विकणार नाही."
बाजारात शेकडो घोड्यांच्या जाती : सोनेपूर घोडे बाजार हा विविध घोड्यांच्या जातींसाठी जगप्रसिद्ध आहे. देशभरातून शेकडो घोडे या बाजारात आणले जातात. वेगवेगळ्या रंगांचे, आकारांचे आणि पोतांचे घोडे पाहणं आनंददायी असते. मात्र यावेळी सर्वात लहान जोडीनं नागरिकांची मनं जिंकली आहेत. घोडेबाजार मोठ्या घोड्यांच्या खरेदी-विक्रीनं भरलेला असताना, बादल आणि वर्षा राणी एका कोपऱ्यात सर्वात मोठी गर्दीला आकर्षित करत आहेत. मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत प्रत्येकजण या लहान घोड्यांना स्पर्श करू इच्छितो आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढू इच्छित आहे.
'लुक्का' ठरत आहेत आकर्षण : सीतामढीचे प्राणी प्रेमी जितेंद्र यादव यांचे घोडे देखील उल्लेखनीय आहेत. त्यांच्या छावणीत बिहार-उत्तर प्रदेशचा सर्वात उंच घोडा आहे. त्यासह त्यांच्याकडं असलेला 'लुक्का' घोडा देखील मोठी गर्दी खेचत आहे. जितेंद्र यादवच्या यांच्याकडं असलेला 'जानबाज' हा घोडा सर्वात उंच आणि बलवान आहे. त्यामुळे त्याच्या भव्यतेनं तो सर्वांना मोहित करतो. तर 'कोब्रा' त्याचा वेग आणि चपळतेनं प्रेक्षकांना ओढून घेतो. दोन्ही घोडे शर्यतीत आणि स्टंट करण्यात पारंगत आहेत. त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी लोक दूरदूरून येत आहेत. सर्वात मनोरंजक घोडा म्हणून सव्वा तीन फूट उंचीचा 'लुक्का' घोडा गणला जात आहे. नेपाळ-चीन सीमावर्ती भागातून आणलेला हा छोटा घोडा त्याच्या मालकाच्या इशाऱ्यावर नाचतो, कलाबाजी करतो. याबाबत बोलताना त्याचे मालक डॉ. जितेंद्र यादव म्हणाले, "मी गेल्या 17 वर्षांपासून घोडे बाजारात येत आहे, पण यावेळी लुक्कानं सर्वांचं मन जिंकलं आहे. आम्ही त्यांना विक्रीसाठी नाही तर प्रदर्शनासाठी आणतो, म्हणून लोक त्यांचा आनंद घेण्यासाठी मोकळेपणानं येतात."
