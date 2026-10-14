'कॉक्रोच जनता पार्टी'ला अमेरिकेकडून निधी मिळत असल्याचा मिलबेन यांचा दावा
मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेमुळे ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्ष आणि CJP नवी दिल्लीत निदर्शने करत असतानाच गायिका मिलबेन यांनीही विधाने केलीत.
Published : October 14, 2026 at 4:55 PM IST
नवी दिल्ली: 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ला (CJP) अमेरिकेतील देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन यांनी बुधवारी आरोप केलाय. मिलबेन यांनी म्हटले की, गप्प बसण्याची ही वेळ नाही. त्यांनी पुढे सर्व तरुण भारतीय देशभक्तांना या संघटनेच्या फूट पाडणाऱ्या विचारसरणीविरुद्ध आवाज उठवण्याचे आणि शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे आवाहन केले. मतदार यादीच्या 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्ष आणि 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) नवी दिल्लीत निदर्शने करत असतानाच गायिका मिलबेन यांनी ही विधाने केली आहेत.
भारतीय तरुणांना आवाहन : त्या म्हणाल्या की, "'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे (CJP) नेते अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या पक्षाला अमेरिकेतील अशा देणगीदारांकडून आर्थिक पाठिंबा मिळत आहे, जे पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भविष्याच्या विरोधात आहेत." त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, गप्प बसण्याची ही वेळ नाही. त्यांनी सर्व तरुण भारतीय देशभक्तांना फूट पाडणाऱ्या शक्तींविरुद्ध उभे राहण्याचे आणि शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे आवाहन केले. याबाबत 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये मिलबेन म्हणाल्या की, "घाबरू नका, माझ्या तरुण देशभक्तांनो. तुमचे पंतप्रधान ज्यांनी 25 वर्षे भारताची सेवा केली, 12 वर्षे पंतप्रधानपद भूषवले आहे आणि सलग तीन वेळा निवडून आले आहेत ते माझ्या देशातील फूट पाडणाऱ्या शक्तींसमोर झुकणार नाहीत, "
देणगीदारांबद्दल मिलबेन काय म्हणाल्या : गायिका म्हणाल्या, "या निवडक देणगीदारांची जगभरात काम करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. ते जागतिक स्तरावर पुराणमतवादी (conservative) नेत्यांना लक्ष्य करतात; शिवाय ते संबंधित देशांमधील अशा व्यक्तींची निवड करतात ज्यांचे शिक्षण अमेरिकेत झाले आहे, त्यांना कट्टरपंथी बनवतात, त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवतात आणि अराजकता व विनाश पसरवण्यासाठी निधी पुरवतात. जरी यापैकी कोणतेही प्रयत्न यशस्वी झाले नसले तरी या हालचालींचा संबंधित राष्ट्रांच्या विकासावर आणि प्रशासनावर परिणाम झाला आहे."
मिलबेन कोण आहेत? : अमेरिकन गायिका मिलबेन यांनी सांगितले की, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी नेहमीच एक प्रतिचळवळ (counter-movement) असणे आवश्यक आहे. मिलबेन या एक प्रसिद्ध आफ्रिकन-अमेरिकन हॉलिवूड अभिनेत्री आणि गायिका आहेत. 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी भारताचे राष्ट्रगीत 'जन गण मन' गायले होते. ही आफ्रिकन-अमेरिकन गायिका 'ओम जय जगदीश हरे' ही हिंदू आरती सादर केल्यामुळे भारतातही अत्यंत लोकप्रिय आहे.