बंगाली स्थलांतरित कामगाराची द्वेषपूर्ण कारणानं हत्या झाल्याचा ममता बॅनर्जी यांचा दावा
पश्चिम बंगालमधील स्थलांतरित कामगाराची द्वेषपूर्ण भावनेतून हत्या झाल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला.
By ANI
Published : February 12, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 11:28 AM IST
कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुणे येथे काम करणाऱ्या पुरुलिया येथील २४ वर्षीय स्थलांतरित कामगार सुखेन महातोच्या हत्येबद्दल धक्का आणि संताप व्यक्त केला. त्यांनी ही घटना द्वेषपूर्ण भावनेतून आणि त्याच्या भाषेमुळे मजुराला लक्ष्य करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अशा हल्ल्यांसाठी वाढत जाणारे द्वेषपूर्ण वातावरण जबाबदार असल्याचं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले,"महाराष्ट्रातील पुण्यात पुरुलियातील बंदवान येथील २४ वर्षीय स्थलांतरित कामगार सुखेन महातो यांच्या क्रूर हत्येनं मी हादरले आहे. किती संतापले आहे, हे शब्दांत सांगता येत नाही. हा द्वेषपूर्ण गुन्हा आहे. एका तरुणाची त्याच्या भाषेसाठी, त्याच्या ओळखीसाठी, त्यांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. त्यांचा छळ करण्यात आला. त्यांची हत्या करण्यात आली.दुसऱ्या राज्याविषयी द्वेष हा शस्त्रास्त्र म्हणून वापरला जातो. निष्पाप लोकांना लक्ष्य केलं जातेय". पुढे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं, "मी गुन्हेगारांना तात्काळ अटक करण्याची आणि त्यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करते. सुखेनच्या कुटुंबाला मी आश्वस्त करते की, या अकल्पनीय दुःखाच्या वेळी बंगाल तुमच्यासोबत उभा आहे. न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर करणार नाही," असे पोस्टमध्ये लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गुन्ह्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना तात्काळ अटक करण्याची आणि कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली.
- पश्चिम बंगाल सरकार हे राज्यातील हिंदूंचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा सोमवारी भाजपा नेते दिलीप घोष यांनी आरोप केला. तसेच महिलांवरील अत्याचार आणि विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला.