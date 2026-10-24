गृह मंत्रालय 60 हजार स्वयंसेवकांचे नागरी संरक्षण जाळं उभारणार; लष्कराकडून दिलं जाणार प्रशिक्षण
केंद्रीय गृह मंत्रालय पहिल्यांदाच भारतीय लष्कराच्या सहकार्यानं एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणार आहे.
Published : October 24, 2026 at 9:43 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय पहिल्यांदाच भारतीय लष्कराच्या सहकार्यानं एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणार आहे. या उपक्रमाद्वारे देशातील देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जवळपास 60 हजार नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांची एक भक्कम फळी उभारण्यात येणार असून, लष्कराकडून त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.
तीन दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण : शुक्रवारी गृह मंत्रालयानं दिलेल्या निवेदनानुसार, या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरी संरक्षण मास्टर ट्रेनर्सना तीन दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण दिलं जाईल. तसंच हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2026 रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातील एका संकल्पनेवर आधारित आहे. त्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी आधुनिक प्रणाली, तंत्रज्ञान आणि समकालीन सज्जता क्षमतांनी युक्त असं एक सक्षम 'नागरी संरक्षण' जाळं उभारण्याचं व्हिजन मांडलं होतं, जेणेकरून भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करता येईल.
पहिल्या टप्प्यात 600 'नागरी संरक्षण मास्टर ट्रेनर्स'ना प्रशिक्षण : "या व्हिजनला पुढं नेण्यासाठी गृह मंत्रालयांतर्गत कार्यरत 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्व्हिसेस, सिव्हिल डिफेन्स अँड होम गार्ड्स' भारतीय लष्कराच्या समन्वयानं एक विशेष प्रायोगिक उपक्रम राबवत आहे. याद्वारे भारतीय लष्कराकडून 'नागरी संरक्षण मास्टर ट्रेनर्स'ना विशेष प्रशिक्षण देऊन 'नागरी संरक्षण' सज्जता अधिक बळकट केली जाईल," असं गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे. याचबरोबर, अधिक माहिती देताना गृह मंत्रालयानं सांगितलं की, पहिल्या टप्प्यात एकूण 600 'नागरी संरक्षण मास्टर ट्रेनर्स'ना प्रशिक्षित केलं जाईल. यामध्ये प्रत्येक सहभागी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून 50 व्यक्तींचा समावेश असेल. नोव्हेंबर 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत, भारतीय लष्कराच्या निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रांवर हा तीन दिवसांचा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केला जाईल.
कोणती राज्ये आहेत सहभागी होणारी? : दरम्यान, या उपक्रमात सहभागी होणारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, सिक्कीम, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "या उपक्रमाचा उद्देश 'नागरी संरक्षण' कर्मचाऱ्यांची सज्जता वाढवणे हा आहे, जेणेकरून ते समकालीन सुरक्षा धोके, प्रतिकूल परिस्थिती आणि आपत्कालीन प्रसंगी प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकतील."
या प्रशिक्षणात पुढील तीन व्यापक क्षेत्रांचा समावेश असणार...
- धोक्याविषयी जागरूकता : आधुनिक आणि संकरित युद्धतंत्र, ड्रोनविषयी जागरूकता आणि हवाई हल्ल्यांचे धोके.
- संरक्षण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद : महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे संरक्षण, अग्निसुरक्षा, रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी आणि आण्विक (CBRN) धोक्यांविषयी जागरूकता, जीवितहानी व्यवस्थापन, शोध आणि बचाव कार्य.
- संपर्क आणि समन्वय : आपत्कालीन संपर्क, सायबर स्वच्छता, डिजिटल लवचिकता, नागरी-लष्करी समन्वय आणि घटना नियंत्रण.
या उपक्रमाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे संरचित 'मास्टर ट्रेनर' मॉडेलद्वारे मिळणारा त्याचा गुणक परिणाम, असं गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
नागरी-लष्करी समन्वय मजबूत करण्याच्या दिशेनं पाऊल : "विशेष प्रशिक्षणानंतर, प्रत्येक मास्टर ट्रेनर आपापल्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील 100 नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना पुढील प्रशिक्षण देईल. या साखळीबद्ध यंत्रणेमुळं 12 सहभागी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 60 हजार नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांपर्यंत विशेष सज्जता कौशल्ये पोहोचवण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळं या उपक्रमाची व्याप्ती आणि प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढेल," असं निवेदनात म्हटलं आहे. तसंच भारतीय लष्कराचे कार्यान्वयन कौशल्य आणि नागरी संरक्षण स्वयंसेवक जाळं यांना एकत्र आणून नागरी-लष्करी समन्वय आणि संस्थात्मक सज्जता मजबूत करण्याच्या दिशेनं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
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