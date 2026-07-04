ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकारची मोठी कारवाई, UAPA अंतर्गत पाकिस्तानमधील 23 जण दहशतवादी घोषित

23 जणांना बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्या (UAPA) अंतर्गत दहशतवादी घोषित करण्यात आलं आहे.

MHA Designates 23 Individuals As 'Terrorists' Under UAPA
केंद्र सरकारची मोठी कारवाई, UAPA अंतर्गत पाकिस्तानमधील 23 जण दहशतवादी घोषित (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं शनिवारी (4 जुलै) दहशतवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. पाकिस्तानला मोठा दणका दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयानं एक अधिसूचना जारी करून पाकिस्तानमधील 23 दहशतवाद्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, या 23 जणांना बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्या (UAPA) अंतर्गत दहशतवादी घोषित करण्यात आलं आहे. या 23 दहशतवाद्यांचा UAPA च्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या यादीतील दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तैयब्बा या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य आहेत. हे दहशतवादी पाकिस्तान किंवा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सक्रिय आहेत.

यादीतील दहशतवाद्यांची संख्या 80 वर पोहोचली : या दहशतवाद्यांचा यादीत अशा व्यक्तींचा समावेश होतो, जे देशाविरुद्ध विविध प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेले असतात. यामध्ये सीमेपलीकडून ड्रोनद्वारे शस्त्रे व दारूगोळा पुरवणे, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचे नियोजन करणे आणि दहशतवादी कारवायांची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न करणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. दरम्यान, आज जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांमध्ये सामील असलेल्या पाकिस्तानस्थित 23 दहशतवाद्यांना या यादीत समाविष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळं या यादीतील दहशतवाद्यांची एकूण संख्या 80 झाली आहे.

जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित दहशतवादी : केंद्र सरकारनं जैश-ए-मोहम्मदचे दहशतवादी मसूद इलियास काश्मिरी, मोहम्मद मुसादिक उर्फ ​​डॉक्टर, मुफ्ती मुहम्मद असगर खान उर्फ ​​अबू साद, हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ ​​कारी जरार, अब्दुल्ला जिहादी, गुलाम फरीद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की आणि वसीम नूर जट यांचा यादीत समावेश केला आहे.

लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित दहशतवादी : लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित दहशतवादी म्हणून फिरदौस अहमद भट, हारून रशीद गनाई, बिलाल अहमद मीर, अबिद कयूम लोन नझीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रौफ उर्फ ​​हाफिज अब्दुल रौफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्ला खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना युसूफ तैबी, ओवैस फारूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार आणि मोहम्मद शहीद फैसल यांचा यादीत समावेश आहे.

'दहशतवादी' म्हणून घोषित करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार : बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यानुसार, 1967 (37 of 1967) एखादी व्यक्ती दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा विश्वास केंद्र सरकारला वाटल्यास, त्या व्यक्तीला 'दहशतवादी' म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. अशा घोषणेनंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेला संबंधित व्यक्तींचे आर्थिक व्यवहार रोखणे, शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीवर निर्बंध घालणे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त जप्त करण्याची कारवाई करता येते. दरम्यान, 2019 मध्ये वैयक्तिक दहशतवाद्यांचा यादीत समावेश करण्यासाठी दहशतवादविरोधी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीपूर्वी केवळ संघटनांनाच दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात येत होतं.

हेही वाचा :

  1. दहशतवादी कट उधळला; गुजरात आणि मध्य प्रदेशात एटीएसचे छापे, जैश-ए-मोहम्मदच्या आठ दहशतवाद्यांना अटक
  2. राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : "दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे", राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पहिली प्रतिक्रिया
  3. सुरक्षा दलांकडून मणिपूरमध्ये कारवाई, मोठा शस्त्रसाठा जप्त, 4 बंकर उद्ध्वस्त

TAGGED:

23 दहशतवाद्यांची यादी प्रसिद्ध
दहशतवादी घोषित
केंद्र सरकार
UAPA अंतर्गत कारवाई
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.