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शिवसेनेच्या (उबाठा) 6 खासदारांचा शिंदे गटात झालेल्या विलीनीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; सरन्यायाधीश लवकरच सुनावणी घेणार

सहा खासदारांचे प्रतिस्पर्धी पक्षात झालेले विलीनीकरण सभापतींनी मान्य केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 12:37 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 12:46 PM IST

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नवी दिल्ली- लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सहा बंडखोर खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाला दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना (यूबीटी) च्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शवलीय. सहा खासदारांचे प्रतिस्पर्धी पक्षात झालेले विलीनीकरण सभापतींनी मान्य केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे संसदेतील पक्षाचे कामकाज ठप्प झाले असून, त्यातून गंभीर घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

शिवसेना (UBT) च्या खासदारांची संख्या 3 वर आली : कामत यांनी सांगितले की, संसदेत एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालंय. हे सहा खासदार आता पक्षासोबत नाहीत; लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचा दुसऱ्या पक्षात झालेला विलीनीकरण मान्य केलंय. सरन्यायाधीशांनी कामत यांच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिलंय. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेना (UBT) च्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे गटात विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली होती. परिणामी, लोकसभेतील शिवसेना (UBT) च्या खासदारांची संख्या केवळ तीनवर आलीय.

बंडखोर खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला असता - दानवे : यापूर्वी शनिवारी UBT नेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटात विलीनीकरण करण्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेली मंजुरी बेकायदेशीर होती आणि त्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. दानवे यांनी असा युक्तिवाद केला की, जरी संविधानाचे दहावे अनुसूची एका पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करण्यास परवानगी देत ​​असले तरी आमदार किंवा खासदारांचा गट स्वतःहून एकतर्फी अशी कृती करू शकत नाही. त्यांनी टिप्पणी केली की, त्याऐवजी बंडखोर शिवसेना (UBT) खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला असता.

पक्ष बदल विरोधी कायद्याचे उल्लंघन नाही - निरुपम : माजी खासदार आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे सदस्य संजय निरुपम यांनी सांगितले की, या विलीनीकरणाने पक्ष बदल विरोधी कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. ते म्हणाले, "सर्व सहा खासदारांनी पक्ष बदल विरोधी कायद्यानुसार अनिवार्य असलेल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यानुसार विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो."

ते 'मालिका मारेकरी आणि बलात्कार करणारे' आहेत- संजय राऊत : दरम्यान, रविवारी संजय राऊत यांनी टिप्पणी केली की, ही कृती म्हणजे लोकशाहीवर झालेला "बलात्कार आणि हत्या" आहे. कोणाचेही नाव न घेता राऊत म्हणाले, "शिवसेना (UBT) च्या 'जळती मशाल' चिन्हावर निवडून आलेल्या खासदारांना विकत घेण्यात आले. हा लोकशाहीवर झालेला बलात्कार आणि हत्या आहे आणि हा एक गंभीर गुन्हा आहे." "हे लोक मालिका मारेकरी (सीरियल किलर्स) आणि बलात्कार करणारे आहेत." राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा संविधानाची दहावी अनुसूची अशा कृतींना परवानगी देत ​​नाही, तेव्हा लोकसभा अध्यक्षांनी एका गटाला फुटण्याची किंवा विलीन होण्याची परवानगी कशी दिली.

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Last Updated : July 21, 2026 at 12:46 PM IST

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SUPREME COURT
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शिवसेना उबाठा 6 खासदार
MERGER SIX SHIV SENA UBT MP

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