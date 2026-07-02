अयातुल्ला अली खामेनेईंच्या अंत्यविधीला मेहबूबा मुफ्ती उपस्थित राहणार, 4 काश्मिरी शिया नेत्यांनाही निमंत्रण
इराणनं जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि चार शिया नेत्यांना अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आलं आहे.
Published : July 2, 2026 at 7:00 PM IST
श्रीनगर : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यविधी कार्यक्रमाला 4 जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्यावर इराणमधील पवित्र शहर असलेल्या मशहद या त्यांच्या गावी अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. दरम्यान, इराणनं जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि चार शिया नेत्यांना अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आलं आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आणि शिया नेते आगा सय्यद रुहुल्ला, माजी मंत्री आणि शिया नेते इम्रान अन्सारी, शिया धर्मगुरू मसरूर अब्बास अन्सारी आणि आगा सय्यद हसन मूसावी अल-सफवी यांचा निमंत्रणांमध्ये समावेश आहे.
अनेक देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार : अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. यानंतर मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे अंत्यसंस्कार पुढं ढकलण्यात आले होते. मात्र, आता इराण आणि अमेरिका यांच्यात तात्पुरता युद्धविराम झाल्यानंतर अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे अंत्यसंस्कार 4 जुलै रोजी पार पडतील. त्यांच्या स्मरणार्थ एक भव्य समारंभ आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये अनेक देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
मेहबूबा मुफ्ती इराणला रवाना : अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती आज (2 जुलै) इराणसाठी रवाना झाल्या आहेत. याबाबत मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, "अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणं हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आणि आयुष्यात एकदाच मिळणारी संधी आहे." तर "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना आगा सय्यद हसन मुसावी अल सफवी यांनी दुजोरा दिली की, 3 जुलै ते 6 जुलै दरम्यान होणाऱ्या अंत्यविधी सोहळ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी ते इराणला जात असून दिल्ली विमानतळावर दाखल झाले आहेत. माजी मंत्री आणि शिया नेते इम्रान अन्सारी बुधवारी इराणसाठी रवाना झाले, अशी माहिती त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यकानं दिली आहे.
पासपोर्ट नसल्यामुळं जाता आलं नाही : दुसरीकडे, पासपोर्ट नसल्यामुळं इराणला जाता आलं नाही, असं इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष आणि शिया धर्मगुरू मसरूर अब्बास यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "माझ्याकडे पासपोर्ट नाही. त्यामुळं, मी अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास करू शकत नाही." तसंच 2017 पासून आपल्याकडे पासपोर्ट नाही, असंही मसरूर अब्बास यांनी सांगितलं. दरम्यान, तेहरानमधील इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या कार्यालयातील आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागाचे संचालक मोहसिन कुम्मी यांनी या नेत्यांना निमंत्रण पाठवलं आहे.
भारतासोबत सांस्कृतिक आणि राजकीय संबंध : "अयातुल्ला अली खामेनेई तीन दिवस हॉटेल जहांगीरमध्ये थांबले होते. त्यांच्या दौऱ्यात त्यांनी बडगामला भेट दिली होती, श्रीनगरच्या मध्यवर्ती भागातील जामिया मशिदीत एक ऐतिहासिक भाषण दिलं होतं आणि हजरतबल दर्ग्याला भेट दिली होती. बडगाममध्ये आम्ही आमच्या घरी त्यांच्यासाठी भोजनाचे आयोजन केलं होतं. त्यांनी लोकांशी आणि शिया धर्मगुरूंशी संवाद साधला होता," असं आगा हसन यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं. तसंच इराण आणि काश्मीर यांचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक संबंधांवर आधारित ऐतिहासिक नातं असल्याचं आगा हसन म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "इराणी विद्वान आणि धर्मोपदेशकांनी काश्मीरमध्ये इस्लामचा प्रसार केला. आमच्या संस्कृतीचा इराणवर मोठा प्रभाव आहे, म्हणूनच काश्मीरला इराण-ए-सगीर (छोटा इराण) म्हटलं जातं. इराणचे भारतासोबत सांस्कृतिक आणि राजकीय संबंधही आहेत."
4 जुलैपासून अंत्यसंस्कार विधी : 4 जुलैपासून अयातुल्ला अली खामेनेई यांचं पार्थिव तेहरानच्या 'ग्रँड मोसल्ला कॉम्प्लेक्स'मध्ये अंतिम दर्शनासाठी ठेवलं जाईल. त्यानंतर तेहरान आणि पवित्र शहर 'कोम'मध्ये मोठ्या जनसमुदायाच्या उपस्थितीत अंत्ययात्रा काढण्यात येतील. त्यानंतर 9 जुलै रोजी अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे मूळ गाव मशहद येथील पवित्र 'इमाम रझा दर्गा' इथं त्यांच्या पार्थिवाचं दफन केलं जाईल. या काळात इराणमध्ये लाखो लोकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. भारताव्यतिरिक्त पाकिस्तान, इराक, रशिया आणि चीनचे प्रतिनिधीही या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
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