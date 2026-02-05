मेघालयातील बेकायदेशीर कोळसा खाणीत स्फोट; १६ जणांचा मृत्यू, मजुरांना बाहेर काढण्याकरिता बचाव मोहिम सुरू
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेघालयच्या ईस्ट जैंतिया हिल्स जिल्ह्यात गुरुवारी संशयित बेकायदेशीर कोळसा खाणीत भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात सोळा जणांचा मृत्यू झाला आहे.
स्फोट झालेली कोळसा खाण (Source- ANI)
Published : February 5, 2026 at 8:08 PM IST
ईस्ट जैंतिया हिल्स (मेघालय) - जिल्ह्यातील थांगस्काई भागातील एका 'रॅट-होल' कोळसा खाणीत ही घटना घडली आहे. त्यात एक व्यक्ती भाजल्यानं जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलीस अधीक्षक (एसपी) विकास कुमार यांनी सांगितलं की, "आतापर्यंत १६ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत".
एसपी कुमार म्हणाले, "ही घटना गुरुवारी थांगस्कू परिसरात घडली आहे. स्फोटानंतर अनेक मजूर कोळसा खाणीत अडकले आहेत. एसडीआरएफ, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन शोध आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत. आतापर्यंत १६ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. एक व्यक्ती भाजल्यानं जखमी झाली आहे."