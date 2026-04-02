ETV Bharat / bharat

पश्चिम आशियातील संघर्षात उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएस बैठक संपन्न

पेट्रोलियम उत्पादने, विशेषतः एलएनजी आणि एलपीजी यांचा पुरवठा आणि विजेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत कॅबिनेट सचिवांनी माहिती दिली.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएस बैठक संपन्न (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल 7 लोक कल्याण मार्ग येथे विविध मंत्रालये/विभागांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आणि पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षासंदर्भात यापुढे हाती घेण्याच्या उपक्रमांवर चर्चा करण्यासाठी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (सीसीएस) विशेष बैठक पार पडली. या मुद्द्यावरील ही दुसरी विशेष सीसीएस बैठक होती. पेट्रोलियम उत्पादने, विशेषतः एलएनजी आणि एलपीजी यांचा पुरवठा आणि विजेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत कॅबिनेट सचिवांनी माहिती दिली.

नैसर्गिक वायूदेखील विविध देशांतून आयात : विविध देशांतून होणाऱ्या नवीन आयातीमुळे एलपीजीच्या खरेदीसाठीचे स्रोत आता अधिक वैविध्यपूर्ण केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे द्रवरूप नैसर्गिक वायूदेखील विविध देशांतून आयात केला जातोय. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजीचे दर स्थिर ठेवण्यात आलेत. तसेच एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी 'विचलनविरोधी (Anti-diversion enforcement) अंमलबजावणी' नियमितपणे केली जातेय. पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या जोडण्यांचा विस्तार करण्यासाठीही विविध उपक्रम हाती घेण्यात आलेत. उन्हाळ्याच्या ऐन हंगामात विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने 7-8 गिगावॅट क्षमतेच्या वायू आधारित वीज प्रकल्पांना 'गॅस पुलिंग' यंत्रणेतून वगळणे आणि औष्णिक वीज केंद्रांवर कोळशाचा अधिक साठा करण्यासाठी मालगाड्यांची संख्या वाढवणे यांसारख्या उपाययोजनाही करण्यात आल्यात.

महिन्यापासून अन्नपदार्थांच्या किरकोळ किमती स्थिर : याशिवाय कृषी, नागरी हवाई वाहतूक, नौवहन आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील उदयोन्मुख आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आलीय. खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने गरजा पूर्ण करण्याकरिता युरियाचे उत्पादन कायम राखणे आणि DAP/NPKS पुरवठादारांशी संबंधित परदेशी पुरवठ्याबाबत समन्वय साधणे यांसारखे विविध प्रयत्न केले जाताहेत. खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी तसेच खतांचा गैरवापर रोखण्यासाठी दैनंदिन देखरेख, धाडी आणि कठोर कारवाई करावी, अशी विनंती राज्य सरकारांना करण्यात येतेय. गेल्या एका महिन्यापासून अन्नपदार्थांच्या किरकोळ किमती स्थिर राहिल्या आहेत. किमतींबाबत तसेच 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या'च्या अंमलबजावणीबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सातत्याने संवाद साधण्यासाठी आणि देखरेख ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आलेत. कृषी उत्पादने, भाजीपाला आणि फळांच्या किमतींवरही देखरेख ठेवली जात आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची सुनिश्चिती : ऊर्जा, खते आणि इतर गरजांशी संबंधित पुरवठा साखळींबाबतच्या आपल्या स्त्रोतांमध्ये जागतिक पातळीवर वैविध्यीकरण घडवून आणण्याचे प्रयत्न, तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची सुनिश्चिती करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढाकाराने प्रयत्न सुरू आहेत, सोबतच राजनैतिक पातळीवरही प्रयत्न केले जाताहेत. सध्याच्या सातत्याने बदलत असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती प्रभावीपणे पोहोचवता यावी, प्रभावीपणे जनजागृती करता यावी, यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर विस्तारीत समन्वय, प्रत्यक्ष वास्तव वेळेतील संवाद तसेच इतर सक्रिय उपाययोजना केल्या जाताहेत.

रब्बी हंगामासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित : पंतप्रधानांनी सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने उपलब्धतेचा आढावा घेतला. त्यांनी देशातील खतांच्या उपलब्धतेसंबंधी तसेच, खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांबद्दलच चर्चा केली. या संघर्षाच्या परिणामांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जावेत, असे त्यांनी सांगितले. चुकीची माहिती आणि अफवांचा प्रसार रोखण्यासाठी जनतेपर्यंत सातत्याने आणि सुलभतेने माहिती पोहोचत राहिली पाहिजे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. पंतप्रधानांनी सर्व संबंधित विभागांना सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विपरीत परिणाम सोसत असलेेले नागरिक आणि क्षेत्रांच्या समस्यांची दाहकता कमी करण्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही दिलेत.

TAGGED:

CABINET COMMITTEE ON SECURITY
CONFLICT IN WEST ASIA
PETROLEUM PRODUCTS
सीसीएस बैठक संपन्न
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.