जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा भारताकडून तीव्र निषेध; अमेरिकेच्या प्रभारी राजदुताला थेट समन्स!
परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव (अमेरिका विभाग) नागराज नायडू यांनी जहाजावरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी अमेरिकेच्या 'चार्ज द अफेअर्स'ना (राजदूतावास प्रमुखांना) बोलावलं.
By ANI
Published : June 10, 2026 at 10:46 PM IST
नवी दिल्ली - मध्यपूर्वेतील युद्धाचे जगभरात पडसाद उमटत असताना मोठी घडामोड समोर येत आहे. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी भारतानं बुधवारी अमेरिकेचे प्रभारी राजदूत जेसन मीक्स यांना समन्स बजाविलं.
ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'सेट्टेबेलो' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा भारतानं निषेध केल्यानंतर मोठी घडामोड समोर येत आहे. या जहाजावर 24 भारतीय कर्मचारी होते. त्यामधील तीन जण बेपत्ता असून 21 भारतीयांना वाचवण्यात आलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू यांनी जहाजावरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी अमेरिकेच्या चार्ज डी'अफेअर्स यांना बोलावलं. भारताने तणाव कमी करणं, व्यापारी जहाजांचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात सुरक्षित नौकानयन पुन्हा सुरू करण्याच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे.
Our statement on the attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️https://t.co/w405oJsHmZ pic.twitter.com/m0U3U81hQn— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 10, 2026
"आज सकाळी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'सेट्टेबेलो' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. ओमानमधील आमचा दूतावास परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. सुरू असलेल्या शोध आणि बचाव कार्यात ओमानच्या अधिकाऱ्यांशी सक्रियपणे समन्वय साधत आहे," असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे.
पुढे निवेदनात म्हटलं आहे की, या प्रदेशात जहाजांवरील हल्ल्यांच्या सततच्या घटना घडत असून ते अत्यंत चिंताजनक आहे. त्या या प्रदेशातील सुरू असलेल्या संघर्षाचा थेट परिणाम होत आहे. या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य परत आणण्यासाठी वाटाघाटी करण्याचं आवाहन करत आहोत. या प्रदेशात व्यापारी जहाजे आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणं थांबले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून मुक्त आणि निर्बाध नौकानयन आणि व्यापार लवकरात लवकर पूर्ववत केला पाहिजे.
युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्सच्या माहितीनुसार (UKMTO) ओमानमधील सोहारच्या ईशान्येस सुमारे 37 किलोमीटर (20 नॉटिकल मैल) अंतरावर एका टँकरला आग लागली. यूकेएमटीओच्या (UKMTO) माहितीनुसार, जहाजाच्या इंजिन रूममध्ये आग लागून एकाचा मृत्यू झाला. मात्र याबद्दल अधिक माहिती समोर आली नाही. सोमवारी पलाऊ-ध्वजांकित टँकरवर हल्ला झाल्यानंतर आणि 24 भारतीय कर्मचाऱ्यांची सुटका केल्यानंतर हा हल्ला झाला आहे. मारिव्हेक्स' (MT Marivex) या टँकरमधून 24 भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या सुटकेसाठी दिलेल्या उत्कृष्ट सहकार्याबद्दल ते ओमान सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालयानं आभार मानले आहेत.
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