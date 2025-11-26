ETV Bharat / bharat

"धर्मांधतेचा कलंकित इतिहास असलेल्या.." 'अयोध्ये'वरून टीका करणाऱ्या पाकिस्तानला भारतानं सुनावलं!

रामजन्मभूमी मंदिरात ध्वजारोहण केल्यानंतर पाकिस्ताननं टीका केल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. पाकिस्तानच्या कलंकित इतिहासाची भारतानं आठवण करून दिली आहे.

नवी दिल्ली- अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिरात ध्वजारोहण करण्याबाबत पाकिस्ताननं केलेल्या विधानांवर परराष्ट्र मंत्रालयानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. इतरांना भाषण देण्याचा पाकिस्तानला कोणताही नैतिक अधिकार नाही. कारण पाकिस्तानचा धर्मांधता, दडपशाही आणि अल्पसंख्याकांवर पद्धतशीर गैरवर्तनाचा कलंकित असा इतिहास असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं पाकिस्तानला सुनावलं आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयानं अयोध्या मंदिरात ध्वजारोहणाचा निषेध केला. भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना दुर्लक्षित करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते, असा पाकिस्ताननं हास्यास्पद आरोप केला. त्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे (एमईए) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, पाकिस्ताननं दुसऱ्यांना उपदेश देण्याऐवजी स्वतःच्या मानवी हक्कांच्या अत्यंत वाईट आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित करावे.

मंगळवारी पंतप्रधान मोदींनी ध्वज प्रस्थापित केला- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मंत्रोच्चार दरम्यान बटण दाबून राम मंदिराच्या १६१ फूट उंचीवरील शिखरावर भगवा ध्वज स्थापित केला. त्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी प्रथम राम मंदिरात राम लल्ला आणि इतर देवतांची पूजा केली. ध्वजारोहण समारंभानंतर, पंतप्रधानांनी उपस्थित संत आणि मान्यवर पाहुण्यांना संबोधित केले. धर्मध्वज स्थापना समारंभात सहभागी होण्यासाठी ७,००० हून अधिक पाहुणे अयोध्येत दाखल झाले होते. तसेच विवाह पंचमीनिमित्त शरयू नदीच्या काठावर मोठ्या संख्येने भाविक जमले आहेत. संपूर्ण अयोध्यानगरीत उत्साह दिसून आला.

संयुक्त राष्ट्रसंघात भारतानं पाकिस्तानला करून दिली होती आठवण- गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारतानं पाकिस्तानला सुनावले होते. इस्लामाबादचा पाठिंबा असलेल्या पहलगाम हल्ला जगाच्या अद्याप आठवणीत आहे. आहे. दहशतवादाचा पुरस्कर्ता आणि मानवी हक्कांचे सर्वात वाईट उल्लंघन करणारा पाकिस्तान सर्वांसमोर उघड झाला आहे. पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाचे समर्थन करत आलेला आहे, असे भारताच्या संयुक्त राष्ट्र मिशनचे प्रथम सचिव रघू पुरी यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघात सांगितलं होतं. तेव्हा १९७१ मध्ये स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान बांगलादेशमध्ये पाकिस्ताननं केलेल्या नरसंहाराची भारतानं आठवण करून दिली. इस्लामोफोबियाच्या दाव्यांमध्ये लपण्याचा प्रयत्न करताना, पाकिस्ताननं धार्मिक आणि वांशिक छळाचं धोरण बनवलं आहे. पाकिस्ताननं आपल्या वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना अमानवी वागणूक देण्याची सामान्यपणे रुढ केली आहे. अनेक दशकांपासून इस्लामाबादनं धर्माच्या नावाखाली हिंदू, ख्रिश्चन आणि अहमदिया अल्पसंख्याक समुदायांवर संस्थात्मक छळ केला असून हे सतत सुरू असल्याचं संयुक्त राष्ट्रसंघात म्हटलं होतं.

