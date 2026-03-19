विदेशात पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सहा विदेशी नागरिकांना एनआयएकडून अटक; परराष्ट्रमंत्रालयानं दिली प्रथमच प्रतिक्रिया
भारतातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सहा युक्रेनियन आणि एका अमेरिकन नागरिकाला अटक केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयानं यावर प्रतिक्रिया दिली. तसेच मध्यपूर्वेतील संघर्षावर भारताची भूमिका मांडली.
Published : March 19, 2026 at 10:26 PM IST
नवी दिल्ली: परराष्ट्र मंत्रालयानं (MEA) गुरुवारी सांगितलं की, सहा युक्रेनियन नागरिक आणि एका अमेरिकन नागरिकाच्या अटकेनंतर, भारताला संबंधित देशांच्या सरकारकडून राजदूतस्तरीय भेटीची विनंती करण्यात आली आहे. मंत्रालयानं पुढे नमूद केले की, या प्रकरणात अंतर्भूत असलेल्या कायदेशीर गोष्टींची गरज लक्षात घेऊन या विनंतीचा विचार केला जाईल.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "या प्रकरणात अनेक गुंतागुंतीचे पैलू आहेत. मंत्रालयाला या परिस्थितीची पूर्ण माहिती आहे. हे एक कायदेशीर प्रकरण आहे. भारत सरकारची संबंधित तपास यंत्रणा सध्या याचा तपास करत आहे".
काय आहे प्रकरण?सोमवारी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) दिल्ली, लखनौ आणि कोलकाता येथील विमानतळांसह विविध ठिकाणांवरून सहा युक्रेनियन नागरिक आणि एका अमेरिकन नागरिकाला अटक केली. हे परदेशी नागरिक भारतातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना अटक करण्यात आली. त्यानंतर, एका विशेष एनआयए न्यायालयानं या सातही परदेशी नागरिकांना 11 दिवसांच्या NIA कोठडीत पाठवले. या परदेशी नागरिकांनी व्हिसा मिळवून भारतात प्रवेश केला. त्यानंतर ते मिझोरममध्ये शिरल्याचा आरोप आहे. तिथून त्यांनी म्यानमारमध्ये प्रवेश करत एका वांशिक सशस्त्र गटाशी (Ethnic Armed Group) संपर्क साधला. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या दहशतवादविरोधी यंत्रणेनं सांगितले की, आरोपींनी युरोपमधून भारतामार्गे ड्रोनचा एक मोठा साठा आयात केला होता. हा साठा म्यानमारमधील वांशिक सशस्त्र गटांच्या (EAGs) वापरासाठी होता. विशेष म्हणजे, या गटांचे ईशान्य भारतात कार्यरत असलेल्या बंडखोर गटांशी संबंध असल्याचं मानलं जात आहे.
संरक्षित क्षेत्रांमध्ये हालचालींवर निर्बंध असतात- विशेषतः मिझोरमला भेट देणाऱ्या परदेशी नागरिकांकडे 'संरक्षित क्षेत्र परवाना' (PAP) असणे आवश्यक असतो. यावर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, "या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या यंत्रणा आणि न्यायालयांद्वारे, त्यांनी असा परवाना मिळवला होता की नाही, हे तपासलं जाणार आहे". पुढे जयस्वाल म्हणाले, "संरक्षित क्षेत्रांमध्ये हालचालींवर निर्बंध असतात. त्यांच्याकडे या संदर्भात कोणतेही विशिष्ट कागदपत्र होते की नाही, याची पडताळणी न्यायालय करेल. त्या प्रदेशांमध्ये प्रवास करण्यासाठी त्यांना अशा कागदपत्रांची आवश्यकता नक्कीच भासली असती, हे मात्र नक्की आहे".
पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षावर रणधीर जयस्वाल यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "भारतानं शत्रुत्व कमी करण्याचे आणि तणाव निवळण्याचे आवाहन केलं आहे. पश्चिम आशियातील संकटाच्या संदर्भात आम्ही संयम राखण्याचं आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील आपल्या समकक्षाशी, तसेच GCC देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसह इतर परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे".
पुढे जयस्वाल म्हणाले," युद्ध लवकर संपावे, या आवाहनाचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. किंबहुना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिस्थितीच्या संदर्भात ओमानच्या सुलतानांशी चर्चा केली आहे. तेल प्रकल्प आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले अत्यंत चिंताजनक आहेत. तुम्हाला कल्पनाच असेल की, ऊर्जेच्या वाहतुकीचे सागरी मार्ग (shipping routes) यामुळे प्रभावित झाले आहेत. येथे भारतात, पेट्रोलियम मंत्रालय या विषयावर दररोज पत्रकार परिषदा घेत आहे".
त्यांनी असेही नमूद केले की, "एलपीजीचा (LPG) पुरवठा ही अजूनही चिंतेची बाब झालेली आहे. परिणामी, आम्ही देशांतर्गत वापर आणि देशांतर्गत ग्राहकांना सर्वप्रथम प्राधान्य देत आहोत. त्यांच्या गरजांची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. त्यानंतर, व्यावसायिक आस्थापनांसाठी एलपीजीचा पुरवठा कसा हाताळायचा, हे आम्ही निश्चित करणार आहोत. भारत रशियाकडूनही एलपीजीची खरेदी करणार आहे", अशीही त्यांनी माहिती दिली.