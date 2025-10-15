ETV Bharat / bharat

शैलजा किरण यांच्या हस्ते मार्गदर्शी चिट फंडच्या 126 व्या शाखेचे मंगलगिरी येथे उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंडची मंगलगिरी येथे १२६वी शाखा सुरू झाली आहे. मार्गदर्शीच्या एमडी शैलजा किरण यांनी सेवेसाठी वचनबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं.

मार्गदर्शी चिट फंडच्या 126 व्या शाखेचे मंगलगिरी येथे उद्घाटन करताना एमडी. शैलजा किरण
मार्गदर्शी चिट फंडच्या 126 व्या शाखेचे मंगलगिरी येथे उद्घाटन करताना एमडी. शैलजा किरण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 9:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुंटूर - जिल्ह्यातील मंगलागिरी येथे मार्गदर्शी चिट फंडच्या १२६ व्या शाखेचं व्यवस्थापकीय संचालक चौधरी शैलजा किरण यांनी औपचारिक उद्घाटन केलं. १९६२ मध्ये रामोजी राव यांनी सुरू केलेली ही कंपनी आतापर्यंत चार राज्यांमध्ये १२५ शाखांसह कार्यरत आहे आणि लक्ष्मीनरसिंह स्वामींच्या आशीर्वादाने मंगलागिरी येथे १२६ वी शाखा स्थापन करताना आनंदं होत आहे, असं यावेळी शैलजा किरण यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या की, हा प्रवास पुढे सुरू ठेवायचा आहे. आमचे कर्मचारी आमच्या ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी नेहमीच तयार आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सदस्यांना निधीची मदत : शैलजा किरण म्हणाल्या की, मार्गदर्शी चिट फंडमध्ये आतापर्यंत २.५ लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. ते एक्सप्रेस पेमेंट करण्यासाठी सतत तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. चिट फंड कोणत्याही गरजू व्यक्ती, संस्था, व्यवसाय आणि स्टार्ट-अपसाठी, त्यांचे स्थान काहीही असो, आर्थिक सेवांमध्ये नेहमीच सेवा देते.

शैलजा किरण पुढे म्हणाल्या की, मार्गदर्शी चिट फंडमुळे मध्यमवर्गाची आर्थिक वाढ झाली आहे. त्या म्हणाल्या की, मार्गदर्शी चिट फंडची दूरदृष्टी असलेल्यांना त्यांच्या कमाईतील काही रक्कम वाचवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवन सुलभ बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करते. त्या म्हणाल्या की, ६३ वर्षांपासून 'मार्गदर्शी'ने निर्विवादपणे अनेक लोकांच्या जीवनात आनंद भरला आहे. केवळ वैयक्तिकरित्याच नव्हे तर मुलांचे शिक्षण, विवाह आणि मालमत्ता खरेदीद्वारे देखील लोकांच्या जीवनात मार्गदर्शी भागीदार राहिली आहे. मार्गदर्शी ही एक खरी मैत्रीण आहे, जी गरजेच्यावेळी मदत करते.

निवृत्तीच्या वेळी : शैलजा किरण यांनी सांगितलं की, निवृत्तीच्यावेळी बचतीचे नियोजन करणाऱ्यांच्या भविष्यासाठी, स्थिरतेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी चिट फंड मार्गदर्शक ठरले आहेत. रामोजी राव यांचे नातू सुजय, मार्गदर्शी चिट फंडचे उपाध्यक्ष पी. राजाजी, विकास प्रमुख बालकृष्ण, महाव्यवस्थापक ए. बालकृष्ण, जीएम डेव्हलपमेंट रवींद्रनाथ, मंगलागिरी शाखा व्यवस्थापक के.के. हरिबाबू आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री नारा लोकेश यांच्या शुभेच्छा : राज्याचे शिक्षण आणि आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी मंगलगिरीमध्ये मार्गदर्शी चिट फंड सुरू केल्याबद्दल अभिनंदन केले. त्यांच्या वतीने मंगलागिरी तेलुगू देसम पक्षाच्या महिला नेत्यांनी एमडी शैलजा किरण यांना मंगलगिरीची हातमागाची रेशमी साडी भेट दिली. यावेळी मार्गदर्शीच्या एमडी शैलजा किरण यांनी मंत्री नारा लोकेश यांचे आभार मानले.

हेही वाचा...

  1. 'मार्गदर्शी चिट फंड' म्हणजे वचनबद्धता अन् विश्वासाचं प्रतीक; मलकाजगिरी इथं 125 व्या शाखेचं उद्घाटन
  2. चिट फंड क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी डिजिटल सुधारणा आणि कठोर नियमन आवश्यक - एमडी शैलजा किरण
  3. दक्षिण भारतातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये मार्गदर्शीच्या एमडी शैलजा किरण यांचा समावेश, सामाजिक औद्योगिक कार्यातील नेतृत्वगुणांचा सन्मान

TAGGED:

MARGADARSI CHIT FUNDS
मार्गदर्शी चिट फंड
शैलजा किरण
मंगलागिरी येथे १२६ वी शाखा
MARGADARSI CHIT FUNDS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.