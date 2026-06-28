ओडिशात दुहेरी हत्याकांड, घरात आई व मुलीचा मृतदेह आढळल्यामुळं खळबळ!
महूलदिहा गावातील एका कुलूपबंद घरात एका महिलेचा आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळून आला.
Published : June 28, 2026 at 5:49 PM IST
मयूरभंज : ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यात दुहेरी हत्याकांडाची घटना उघडकीस आली आहे. जिल्ह्यातील महूलदिहा गावातील एका कुलूपबंद घरात एका महिलेचा आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळून आला. आई आणि मुलीची घरातच निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, महिलेचा आणि मुलीचा गळा कापून खून करण्यात आला आहे. खुनानंतर आरोपी फरार आहे. पोलिसांनी खुनाचा तपास सुरू केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिलेचा पती शनिवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास घरातून बाहेर गेला. दुपारी 2 वाजता तो घरी परत आला, तेव्हा त्याला घराचे दरवाजे बंद दिसले. त्यानंतर त्यानं आपल्या पत्नीला सतत फोन केला. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळं संशय आल्यानं, तो घराच्या छतावर चढला. यावेळी त्याला त्याची पत्नी आणि मुलगी आत मृतावस्थेत दिसल्या. त्याच्या पत्नीचा आणि मुलीचा गळा कापून खून करण्यात आला होता. यानंतर पतीनं तत्काळ गावकऱ्यांना आणि महूलडीहा पोलीस ठाण्याला माहिती दिली.
महिलेच्या पतीनं सांगितलं की, "मी बाहेर गेलो होतो. परत आलो तेव्हा घर बंद होते. मी जिना चढून आत गेलो आणि माझी पत्नी व मुलगी मृतावस्थेत पडलेल्या आढळल्या. कोणीतरी त्यांची हत्या केली होती." दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच रायरांगपूरचे एएसपी जादुनाथ जेना, करंजियाचे एसडीपीओ नवकृष्ण नायक, महूलडीहा पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तुषार नायक आणि इतर पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेची सर्व बाजूंनी चौकशी सुरू करण्यात आली असून, पुढील तपासासाठी बारीपाडा येथून एक वैज्ञानिक पथक आज घटनास्थळी दाखल झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांच्या तपासानंतर दोघींचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी करंजिया मेडिकल कॉलेजमध्ये आणले आहेत. दरम्यान, या दोघींची हत्या कोणी आणि कोणत्या कारणामुळं केली, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. रायरांगपूरचे एएसपी जादुनाथ जेना म्हणाले, "काल दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो. आम्ही घटनेचा तपास सुरू केला आहे." तसंच मेहुलदिहा पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलेच्या पतीची अधिक चौकशी सुरू आहे. त्या दोघींची हत्या कोणी, का आणि कोणत्या कारणासाठी केली? याचा तपास सुरू आहे. या हत्येमागील गूढ लवकरच उलगडेल, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
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