महिलांवरील टिप्पणी भोवली; अनिरुद्धाचार्य यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा मथुरा न्यायालयाचा आदेश

महिलांच्या चारित्र्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळं अनिरुद्धाचार्य यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. मथुरा न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

COMPLAINT AGAINST ANIRUDDHACHARYA
अनिरुद्धाचार्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 6:41 PM IST

1 Min Read
मथुरा : महिलांवरील कथित अपमानास्पद टिप्पणीबद्दल अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या जिल्हाध्यक्षा मीरा राठोड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मथुरा येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालयानं बुधवारी प्रसिद्ध धार्मिक वक्ते अनिरुद्धाचार्य यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

काय म्हणाले होते अनिरुद्धाचार्य ? : "आजकाल मुलींचं लग्न 25 व्या वर्षी केले जातं. तोपर्यंत त्यांनी अनेक ठिकाणी आपलं नशीब आजमावलेलं असतं. म्हणून त्यांचं लग्न 14 व्या वर्षीच केलं पाहिजे," असं वादग्रस्त विधान अनिरुद्धाचार्य यांनी ऑक्टोबरमध्ये दिलेल्या प्रवचनात केलं होतं.

त्यांची भाषा अयोग्य : मीरा राठोड यांच्या तक्रारीची दखल घेत याप्रकरणाची सुनावणी 1 जानेवारी 2026 ला होणार आहे. "अशा संतांना तुरुंगात पाठवलं पाहिजे. अनिरुद्धाचार्य महिलांविरुद्ध वादग्रस्त भाष्य करत राहतात. जे चुकीचं आहे. मला वाटत नाही की ते खरे संत आहेत. ही संतांची भाषा नाही. असं वक्तव्य दुसऱ्या धर्मातील संतांनी केलं असतं तर त्यांचं घऱ आणि प्रार्थना स्थळ बुलडोजरनी पाडलं असतं. जेव्हा पोलिसांनी अनिरुद्धाचार्य यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. तेव्हा मला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागला. आम्ही मागणी करतो की त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा आणि अनिरुद्धाचार्य यांना ताबडतोब तुरुंगात पाठवावं. त्यांची भाषा अयोग्य आहे," असं मीरा राठोड म्हणाल्या.

न्यायालयानं घेतली प्रकरणाची दखल : मीरा राठोड यांनी सीजेएम न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल केली होती. ज्याची दखल कोर्टानं घेतली आहे. खटला दाखल करण्यात आला आहे. या खटल्याची सुनावणी 1 जानेवारी 2026ला होणार आहे. तेव्हा तक्रारदार त्यांचा जबाब नोंदवतील," असं वकील मनीष गुप्ता म्हणाले.

अनिरुद्धाचार्य यांचे सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स : अनिरुद्धाचार्य यांचे युट्यूब, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाखो फॉलोअर्स आहेत. त्यांचे प्रवचन ऐकण्यासाठी भाविक गर्दी करतात. मथुरा येथील वृंदावन परिक्रमा मार्गावर त्यांचा 'गौरी गोपाळ' नावाचा आश्रम आहे. काही महिन्यांपूर्वी, त्यांच्या आश्रमात प्रवचना दरम्यान, शिष्यांनी मुलींचं लग्न करण्याचं योग्य वय विचारलं. यावर त्यांनी बोलताना महिलांबाबात वरील वादग्रस्त विधान केलं होतं.

