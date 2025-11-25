ETV Bharat / bharat

इथिओपियन ज्वालामुखीच्या राखेचे ढग भारतात, विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम, अनेक उड्डाणं रद्द

इथिओपियात ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. यामुळे भारतीय विमान वाहतुक प्रभावित झाली आहे. ज्वालामुखीच्या राखेचे ढग भारतात दाखल झाले असून राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर आणि पंजाबच्या दिशेनं सरकत आहे.

Representational image
प्रतिकात्मक फोटो (IANS)
नवी दिल्ली : इथिओपियामध्ये एका मोठ्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आहे. या ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून उडणाऱ्या राखेमुळे भारतीय विमान वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत अनेक विमान कंपन्यांनी उड्डाणं रद्द केली आहेत. तसेच, या घटनेनंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA सोमवारी विमान कंपन्या आणि विमानतळांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

विमान वाहतुकीवर परिणाम : भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, ज्वालामुखीच्या राखेचे ढग सुमारे 10 ते 15 किमी उंचीवर पोहोचले असून त्यात ज्वालामुखीची राख, सल्फर डायऑक्साइड आणि सूक्ष्म खडकांचे कण आहेत. याचा परिणाम हवाई उड्डाणांवर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.


सोमवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास, इथिओपियापासून 4,300 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दिल्लीपर्यंत राखेचे ढग पोहोचले. हवामान विभागानं सांगितलं की, राखेचे ढग जोधपूर-जैसलमेर मार्गे भारतात दाखल झाले आणि आता तो ईशान्येकडे सरकत आहेत. हे ढग राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये पसरले आहेत. या राखेच्या ढगांचा परिणाम रात्रीच्या वेळी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील डोंगराळ भागात आणि हिमाचल प्रदेशात जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक विमान कंपन्यांनी उड्डाणं रद्द केली आहेत.

नागरी जीवनावर परिणाम नाही : तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, याची उंची इतकी जास्त आहे की त्याचा नागरी जीवनावर होणारा परिणाम कमीत कमी असेल. IMDB नुसार, ही राख भारतातून निघून संध्याकाळी 7:30 वाजेपर्यंत चीनकडे जाईल.

DGCA च्या सुचना : दरम्यान, ज्वालामुखीच्या राखेमुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर अकासा एअर, इंडिगो आणि केएलएम यांसारख्या विमान कंपन्यांनी सोमवारी काही उड्डाणं रद्द केली. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) विमान कंपन्यांना सुचना जारी केल्या आहेत.

  • नवीनतम हवामान रिपोर्ट आणि सुचनांच्या आधारे फ्लाइट प्लॅनिंग, मार्गनियोजन आणि इंधनाच्या व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करावेत.
  • डीजीसीएने म्हटले आहे की जर विमान राखेच्या संपर्कात आल्याची थोडीशीही शंका असेल, जसे की इंजिनच्या कार्यक्षमतेत समस्या, केबिनमध्ये धूर किंवा दुर्गंधी, अशा स्थितीत एअरलाइनने ताबडतोब घटनेची तक्रार करावी. जर राखेचा विमानतळाच्या कामकाजावर परिणाम झाला तर संबंधित विमानतळाने ताबडतोब धावपट्टी, टॅक्सीवे आणि अ‍ॅप्रनची तपासणी करावी.

